30 • 50綠色餐飲會議及展覽2024 與攜手餐飲業邁向碳中和 · 共創可持續未來

香港 - 2024年12月16日 -「30 • 50綠色餐飲會議及展覽2024」、碳中和(減廢)約章及惜食約章 暨 「咪嘥嘢食店」計劃表揚儀式於 2024 年 12 月 13 日假香港會議展覽中心圓滿舉行。活動由環境保護署（環保署）與「30 • 50綠色餐飲伙伴計劃」合辦，旨在為業界提供更多更具體的廚餘管理方案，包括各種廚餘處理技術、廚餘應用途徑，以及可持續發展的經驗分享。



環境及生態局局長謝展寰出席了當中的「碳中和（減廢）約章及惜食約章暨『咪嘥嘢食店』計劃表揚儀式」，表揚簽署約章的機構和獲「咪嘥嘢食店」鑽石級別的食肆。他致辭時表示，去年推出的碳中和（減廢）約章，今年繼續得到業界的支持，新增約300個「減碳，減廢」夥伴，數量是往年的三倍。而現時已簽署碳中和（減廢）約章的機構累計已達2,200間，「惜食約章」的機構累計已上升至約1 600間，以及參加了「咪嘥嘢食店計劃」的食肆更接近1 800間。



他說：「政府、企業和消費者共同履行減廢回收、廚餘管理和『走塑』的承諾，實踐綠色低碳理念，使香港在實現碳中和的道路上更進一步。我衷心感謝已簽署碳中和（減廢）約章的機構，希望大家為業界樹立良好榜樣，推動可持續減廢回收文化。我期待未來能見到更多機構參與，共同為餐飲業的環保事業作出積極貢獻，邁向碳中和的未來。」



計劃召集人黃家和教授在開幕辭中向參與的業界友好致以衷心謝意，並表示：「為配合政府實現碳中和的目標，計劃已正式更新名稱為「30 • 50綠色餐飲夥伴計劃」。其中，「30」代表中國計劃在2030年前實現碳達峰的目標，並強調聯合國2030年可持續發展議程的重要性；而「50」則是指香港計劃在2050年前達成碳中和的願景；而新標誌融入了代表與餐飲業及「30 • 50綠色餐飲伙伴計劃」最相關的 8 個聯合國可持續發展目標 (UNSDG) 的代表顏色。」黃教授期望計劃可以繼續成為促進業界與政府的溝通橋樑，攜手合作，共同推動減碳行動。無論是從日常經營中採取可持續措施，還是參與政策倡導，每一個努力都是邁向碳中和的重要一步，為未來的世代創造一個更綠色、更低碳的香港。



香港生產力促進局首席技術總監張梓昌博士於表揚儀式上致歡迎辭，他表示：「隨著減碳成為全球重要趨勢，香港政府公佈《香港氣候行動藍圖 2050》，致力爭取2050年前實現碳中和。當中，全民減廢為四大目標之一。餐飲業界的支持和參與是實現碳中和目標的關鍵。生產力局會善用自身科研優勢，全方位協助本地企業，與特區政府攜手達成減碳目標。國家强調發展新質生產力，而新質生產力就是綠色生產力。我們會繼續積極配合國家方針，推動綠色創新科技發展，以促進粵港澳大灣區的綠色低碳轉型。」



今年的會議主題包括餐飲業管理與碳中和、智能科技與最新技術，以及本地餐飲業的經驗分享。環保署署長徐浩光博士上午擔任主題會議的主講嘉賓，他表示，「30 • 50綠色餐飲會議及展覽2024」的成功舉行有賴業界支持，期待未來能繼續與業界共同為香港的可持續發展作出貢獻，創造更美好的綠色未來。



展覽設有約50個攤位，介紹香港最新的環保科技發展和技術、創新餐飲及廚餘管理系統、可持續食品的發展、環保餐具、智能回收機及機械人等前沿技術。此外，大會設立了升級再造木隔熱墊工作坊，希望藉此啟發餐飲業界對使用升級再造木製品的關注，並深入了解回收木材對環境的正面影響。



「30 • 50綠色餐飲伙伴計劃」（前稱「星星相惜」餐飲伙伴計劃）於2018年由香港餐務管理協會、現代管理（飲食）專業協會、香港食品及飲品行業總會、香港餐飲聯業協會和稻苗飲食專業學會合辦，環保署和香港生產力促進局為協辦機構。計劃名稱今年更新，以配合政府實現碳中和的目標，並推動相關措施。有關計劃的詳情，可瀏覽網站 https://www.fspphk.org/。

