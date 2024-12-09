7-Eleven 新App 儲電子印花換「Furry Pretty 扮靚 Set」與你冬日出遊

「Furry Chill 雙面漁夫帽」及「Furry Warm 毛絨絨披肩」壓軸登場 同場加映7-Eleven App「Furry Fun 快趣接」互動遊戲 有機會贏取 特別版「毛毛小掛袋」

4

款「

Furry Pretty

扮靚Set

」具功能性又不乏設計感 為出行的必備好物

香港用戶以

7-Eleven App

儲齊電子印花即

可換購

「

Furry Pretty

扮靚

Set

」

產品詳情可參考附表：

1. 《玩轉腦朋友2》 阿羨「 Furry Pretty 扮靚Set 」



扮靚化妝袋上印有阿羡軟萌可愛的圖案及「OMG! 」的字句，水汪汪的大眼睛閃閃發亮，突出了她充滿好奇心的性格！而在 Furry Soft 毛毛頭箍上，阿羡的眉毛刻意使用立體設計，會微微向上凸起，令整體設計更搶眼！全套套裝均用上了阿羡的代表顔色—薄荷綠為主色調，散發出小清新的感覺。



扮靚化妝袋尺寸： 約長18cm x 闊9.5cm x 高11cm



Furry Soft 毛毛頭箍尺寸：頭圍約約54 cm

2. 《玩轉腦朋友2》 阿焦「 Furry Pretty 扮靚Set 」



扮靚化妝袋上印有阿焦的圖案，特意放大了慌張的表情，營造焦急的感覺。而 Furry Soft 毛毛頭箍上，阿焦的眉毛同樣使用立體設計，令失措的神情更加傳神！快點帶阿焦回家，給這位情緒專員一個大大的擁抱吧！



扮靚化妝袋尺寸： 約長18cm x 闊9.5cm x 高11cm



Furry Soft 毛毛頭箍尺寸：頭圍約54 cm

3. 《玩轉腦朋友2》 阿尷「 Furry Pretty 扮靚Set 」



印在扮靚化妝袋上的阿尷保持了靦腆的形象，害羞的同時又討人喜歡！而 Furry Soft 毛毛頭箍上，阿尷的鼻子更使用了立體設計，圓圓的大鼻子向外突出，看起來十分趣緻。阿尷正在靜靜地等你出現，快點到7仔與他見面吧！



扮靚化妝袋尺寸： 約長18cm x 闊9.5cm x 高11cm



Furry Soft 毛毛頭箍尺寸：頭圍約54cm

4. 《玩轉腦朋友2》 阿愁「 Furry Pretty 扮靚Set 」



印在扮靚化妝袋上的阿愁正在哇哇大哭，淚流不止了，特別惹人憐愛！ Furry Soft 毛毛頭箍上，阿愁的頭髮使用了立體設計，飄逸的秀髮輕盈地向外凸出，為她的形象添上幾分活潑！把溫柔的阿愁帶走，定能給你及時的支持和安慰。



扮靚化妝袋尺寸：約長18cm x 闊9.5cm x 高11cm



Furry Soft 毛毛頭箍尺寸：頭圍約54 cm

警告：



使用方式錯誤造成本產品損壞概不負責。

此產品不是玩具。不適用於 4 歲以下兒童使用。

髮箍含橡膠，可能有潛在勒頸窒息風險。 需由成人監督下使用。 使用須知：



· 新品有塑料味屬正常情況，建議使用前放置在通風處一段時間。



請勿接近火源與熱源，避免發生火災或造成損壞。

請勿使用烘乾機或熱風機，避免導致損壞。

收納前確保產品已經乾透， 並儲存於清涼乾爽的地方。

圖案如有輕微顏色差異均屬正常現象。

扮靚化妝袋不可水洗，不可乾洗。

Furry Soft 毛毛頭箍只可以手洗，不可乾洗。

不可使用漂白劑清洗。

不可烘乾或熨燙。 「 Furry Pretty 扮靚Set 」推廣活動詳情：



電子及實體花派發詳情：



由即日起至2024年12月31日止。顧客於7-Eleven實體店舖*或網店單次購物滿$20#即可享電子或實體印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。顧客須下載及登記成為7-Eleven應用程式之會員並同時綁定yuu帳戶，於網上購物時即可獲得相關交易之電子印花；而於店舖購物時，需於付款前讓店員掃描yuu ID或已綁定的八達通或恒生enJoy卡驗證yuu會員身份，便可獲得相關交易之電子印花。印花派發以單一交易計算，不接受分單。電子及實體印花亦不能轉換及合併使用。



「 Furry Pretty 扮靚Set 」換購詳情：



【全新推出 – 電子印花】由2024年12月4日早上7時起至2025年1月3日止，儲齊5張電子印花加$65，即可隨機換購「 Furry Pretty 扮靚Set 」1套。



【實體印花】由 2024年12月4日早上7時起至 2025 年1月3日止，儲齊8張實體印花加$65，即可隨機換購「 Furry Pretty 扮靚Set 」1套。



yuu 獎賞計劃會員專享優惠：

推廣日期由 2024年12月 4 日起至12月31日止。兌換日期由2024 年12月4日早上7時起至 2025年1月3日止。以 9,800 yuu 積分加$35，即可隨機換購「 Furry Pretty 扮靚Set」1套。



每套「 Furry Pretty 扮靚Set」均包括扮靚化妝袋及1個 Furry Soft 毛毛頭箍各1件。



雙面設計「

Furry Chill

雙面漁夫帽」

讓你依照心情襯出

Outfit of T

he Day!

阿愁與阿尷化身「

Furry Warm

毛

絨絨披肩

」 冬日漫漫倍添溫暖

2

款「

Furry Chill

雙面漁夫帽」產品詳情可參考附表：

1. 《玩轉腦朋友2》阿愁及阿尷 「 Furry Chill 雙面漁夫帽」



可雙面佩戴，帆布面料上印上了阿愁的刺繡圖案，更顯立體感，再配上明亮的天藍色，配搭牛仔造型一流！而把「 Furry Chill 雙面漁夫帽」反轉後則為深灰色的燈芯絨面料，印上了阿尷的貼布繡圖案，適合走型格路線的你！



產品尺寸：



頭圍約59cm

2. 《玩轉腦朋友2》阿憎及阿羡「 Furry Chill 雙面漁夫帽」



帆布面料上印上了阿憎經典表情的刺繡圖案，以米白色的面料作底色，令阿憎更加搶眼！把「 Furry Chill 雙面漁夫帽」反轉後則為深藍色的燈芯絨面料，印上可愛的阿羡貼布繡圖案，百搭的顔色讓任何風格的粉絲都可以輕鬆駕馭！



產品尺寸：



頭圍約59cm

警告：



此產品不是玩具。不適用於 4 歲以下兒童使用。

兒童需由成人監督下使用。 使用須知：



請勿接近火源與熱源，避免發生火災或造成損壞。

收納前確保產品已經乾透，並儲存於清涼乾爽的地方。

圖案如有輕微顏色差異均屬正常現象。

只可以手洗，不可乾洗。

不可使用漂白劑清洗。

不可烘乾或熨燙。 「 Furry Chill 雙面漁夫帽」換購詳情資料：



由 2024 年12月4日早上 7 時起至 2025年1月3日止，於 7-Eleven 分店^ 任何消費#加$79，即可換購 「 Furry Chill 雙面漁夫帽」1 件。



yuu 獎賞計劃會員專享優惠：



推廣日期由 2024 年12月4日起至 2025年1月3日止。兌換日期由 2024年12月4日早上7時起至 2025年1月3日止。以 8,000 yuu 積分+$39，即可換購「 Furry Chill 雙面漁夫帽」1 件。



顧客可自行挑選喜愛款式，數量有限，換完即止。圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。





「

Furry Warm

毛

絨絨披肩

」產品詳情可參考附表：

1. 《玩轉腦朋友2》阿愁 「 Furry Warm 毛絨絨披肩」



以人造纖維製成，分別印上阿愁和阿尷的圖案，再選用了各自的代表顔色為主色，繽紛之餘又突出到《玩轉腦朋友2》的主題。加上質料柔軟，披在身上亦非常舒適，為冬日添上一絲溫暖的安心感！



產品尺寸：



約長150cm x 闊50cm

2. 《玩轉腦朋友2》阿尷「 Furry Warm 毛絨絨披肩」



以人造纖維製成，分別印上阿愁和阿尷的圖案，再選用了各自的代表顔色為主色，繽紛之餘又突出到《玩轉腦朋友2》的主題。加上質料柔軟，披在身上亦非常舒適，為冬日添上一絲溫暖的安心感！



產品尺寸：



約長150cm x 闊50cm

警告：



此產品不是玩具。不適用於 4 歲以下兒童使用。

兒童需由成人監督下使用。 使用須知：



只可使用溫和的清潔劑並以冷水手洗。

請勿接近火源與熱源，避免發生火災或造成損壞。

圖案如有輕微顏色差異均屬正常現象。

收納前確保產品已經乾透，並儲存於清涼乾爽的地方。

只可以手洗，不可乾洗。

不可使用漂白劑清洗。

不可烘乾或熨燙。 「 Furry Warm 毛絨絨披肩」換購詳情資料：



由 2024 年12月11日早上 7 時起至 2025年1月3日止，於 7-Eleven 分店^ 任何消費#加$60，即可換購「 Furry Warm 毛絨絨披肩」1 件。顧客可自行挑選喜愛款式，數量有限，換完即止。圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。



yuu 獎賞計劃會員專享優惠：



推廣日期由 2024 年 12 月11日起至2025年1 月3日止。兌換日期由 2024 年12月11日早上7時起至2025年1月3日止。以 8,000 yuu 積分+$30，即可換購「 Furry Warm 毛絨絨披肩」1 件。 顧客可自行挑選喜愛款式，數量有限，換完即止。圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。



7-Eleven

應用程式互動遊戲

「

Furry Fun

快趣接

」登場

有機會贏得特別版

「

FURRY NICE!

毛毛小掛袋」

「

Furry Fun

快趣接

」

-

遊戲玩法及步驟：

「

FURRY NICE!

毛毛小掛袋

Set

」

產品資料：

1. 「FURRY HAPPY 同遊Set 」



Set裝包括以下指定５ 款「毛毛小掛袋」



· Lotso (勞蘇)



· Buzz Lightyear (巴斯光年)



· Mike (大眼仔)



· Anger (阿燥)



· Joy (阿樂)

2. 「FURRY FUN隨行 Set 」



Set裝包括以下指定５ 款「毛毛小掛袋」



· Alien (三眼仔)



· Woody (胡迪)



· Sulley (毛毛)



· Disgust (阿憎)



· Sadness (阿愁)



香港 - 2024年12月9日 - 7-Eleven早前以一眾彼思人氣角色為主題的「毛毛小掛袋套裝」反應熱烈，今期接力加推每款都造型可愛又非常實用，扮靚化妝袋特別選用透明材質製造，讓你能輕易辨認袋中的個人物品，再配上Furry Soft毛毛頭箍，靚靚出遊無難度！一次就可以帶走2件日常好物，性價比極高，《玩轉腦朋友2》的粉絲們記得把握機會，儲齊全套4款啦！，各位粉絲準備開搶，讓一眾情緒專員陪你一起迎接聖誕啦！4款套裝集齊了阿羨、阿焦、阿尷及阿愁，每套均。扮靚化妝袋分別及能夠展現其性格的字句，更富心思地採用各自的代表顏色為主色調，令風格更鮮明。，能清楚展示袋中小物，耐用易清潔，，方便你隨時攜帶。此外，扮靚化妝袋較大，不但可以輕易拉開，讓你一目了然，迅速拿取所需物品，更能避免日用品跌出，非常貼心！扮靚化妝袋亦可化身為容量充足的多用途收納包，方便整理各類用品，再加上質料輕便耐用，非常適合日常攜帶。出外旅遊時，可裝載旅行裝大小的沐浴用品、護膚品、化妝品及香水等等，輕鬆收納個人護理物品，整齊又慳位。平日與小朋友去沙灘或游泳時，亦可擺放泳帽、泳鏡、小毛巾和兒童内衣褲等，而使用後只需用濕布輕輕抹乾淨，十分容易清潔。每個套裝還，摸上手柔軟舒適，治癒你的日常瞬間！ Furry Soft 毛毛頭箍不只以角色的經典表情及代表顔色為設計靈感，更巧妙地採用突出各情緒專員最具代表性的特徵，細節度十足。加上，適合不同頭型或長髮人士使用，無論洗臉還是敷面膜時都不會弄濕頭髮，方便又實用。7-Eleven繼早前首次引入全新電子印花，旋即掀起換購熱潮，！喜歡《玩轉腦朋友2》的你就要抓緊機會啦！2款「 Furry Chill 雙面漁夫帽」均選用了雙面設計，一款刻畫了阿愁及阿尷的個性特色，而另一款則以阿憎及阿羡為焦點。為了讓你能打造更具變化的造型， 「 Furry Chill 雙面漁夫帽」的兩面均使用了不同材質，分別是帆布及燈芯絨，無論你想營造慵懶的隨性感，還是時尚的獨特風格，都完全無難度！你更可以按照每天的心情進行配搭，令整體穿搭更顯個人特色！踏入12月天氣轉涼，而2款以阿愁及阿尷為設計主題的「Furry Warm 毛絨絨披肩」是冬日的必備好物！披肩分別以深藍色及粉紅色為主色，再印上阿愁或阿尷的圖案及其代表字句，充分體現到兩位情緒專員的性格特色！「Furry Warm 毛絨絨披肩」以人造纖維製成，不但質感順滑舒適，而且還非常保暖，絕對能在冬天送上最「Warm心」的陪伴。加上大小適中，方便你放在辦公室内使用，而將披肩摺疊後更可以輕鬆放入手袋内，那就隨時隨地都可以暖笠笠啦！「 Furry Fun 快趣接」於7-Eleven 應用程式驚喜登場！只要獲得遊戲最高分數之10名得獎者將會由專人通知領獎安排。小遊戲趣味十足，更有機會贏得「FURRY NICE! 毛毛小掛袋」，機會難得，喜歡迪士尼彼思的你一定不能錯過！步驟 1：先下載 7-Eleven 應用程式並登入賬戶，進入「互動遊戲」，點擊下方按鈕「 Furry Fun 快趣接」進入遊戲。步驟 2：玩家先細閱遊戲玩法，再按下「 Furry Fun 快趣接」展開任務。步驟 3：於限時内完成指定遊戲任務：使用扮靚化妝袋接著指定物件例如：毛毛小掛袋、隨身小物、Furry Soft 毛毛頭箍等贏取分數。步驟 4：完成遊戲的玩家，可在排名榜上查看個人的分數及排名。在活動期間，每個用戶每日可獲1次遊戲機會。累計分數最高的頭10位玩家，可贏取 「FURRY HAPPY 同遊 Set」或「FURRY FUN 隨行 Set」其中一款的兌換券1張，款式將會隨機派發。*此推廣不適用於迪欣湖、迪士尼行政大樓、香港迪士尼樂園食物亭分店。所有有關電子印花的換購只適用於香港地區。每套「 Furry Pretty 扮靚Set 」均包括1個化妝袋及1個 Furry Soft 毛毛頭箍。#消費金額不包括購買「7 仔預購」產品、yuu 預訂產品、香煙、奶粉（任何型號）、尿片、印花推廣活動換購品、網上遊戲卡、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/產品、澳門通卡/產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購物袋收費及其他服務項目。(其他服務項目包括但不限於八達通最後10次紀錄列印、預付、電子券、賬單繳費、捐款、增值服務 (包括但不限於八達通、澳門通/MPay、支付寶、微信支付、「拍住賞」、TNG及其他電子錢包)、傳真及影印服務、手機充電服務、取件及退件服務、儲物櫃、泊車繳費、迪欣湖活動、自助洗衣服務等。) 詳情請登入本公司網頁。產品圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。所有換購價已包含塑膠購物袋徵費，「Furry Pretty 扮靚 Set」換購價相關金額不能獲取印花及 yuu 獎賞計劃之積分及不適用於以恒生enJoy卡付款之 95 折；「 Furry Chill 雙面漁夫帽」及「 Furry Warm 毛絨絨披肩」換購價相關金額可以獲取 yuu 獎賞計劃之積分及適用於以恒生enJoy卡付款之 95 折，但不能獲取印花。詳情可登入本公司網頁查詢。