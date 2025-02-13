7-Eleven「超值二月」震撼登場 全新「1+1 至抵配」強勢登場 多款超值配搭任你選擇

加推「本週推介」激抵 combo優惠 低至 +$3 即可配飲品 同場加映7-Eleven 應用程式「套票著數」 即買即賞額外 yuu 分 雙重優惠賺到盡

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1+1

至抵配」優惠詳情

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買7-SELECT 雞髀 / 雞胸／ 熱狗 / 蛋糕 / 麵包 / 三文治 1件，可加配以下飲品：

+$5

維他紙包裝飲品(各款) / 維他冷泡茶500毫升(各款) / 可口可樂罐裝330毫升(各款) / 淳茶舍500毫升(各款) (冷萃茶除外) / 雀巢咖啡罐裝250毫升(各款) / 維他牛奶飲品250毫升 / 維他奶鈣思寶高鈣豆奶250-375毫升 / 雀巢鮮牛奶236毫升 / 子母牛奶飲品225毫升／道地生椰乳250毫升1件

+$9

維他新鮮茶480毫升(各款) ／壹品特濃有機豆漿500毫升(各款)／道地極品烏龍奶茶500毫升／DyDo 特萃咖啡500毫升1件

+$10

7CAFÉ 熱即磨咖啡** 1杯

**聯乘產品及單品咖啡除外。 +$12 朝日黑咖啡400毫升 / 紅牛飲品250毫升罐裝(各款) / 7-SELECT 鮮果汁 / 鮮果茶 / 港式奶茶 1件 / 7CAFÉ 凍即磨咖啡** 1杯

**聯乘產品及單品咖啡除外。



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1+1

至抵配」

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12/2 – 18/2

本週推介」詳情

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購買 7-SELECT「和風の味」三文治系列 (各款) 1件

加$３配

各款淳．茶舍茶飲料(冷萃茶除外)500毫升膠樽裝1支



全新

7-Eleven

應用程式「套票著數」

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額外

yuu

積分獎賞優惠

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「7CAFÉ 即磨咖啡套票」（$100／8張套票）（冷熱均可）

由2月15日起至3月31日，於7-Eleven 應用程式內購買「7CAFÉ 即磨咖啡套票」^，即買即賺額外1,500 yuu積分#。

「7-SELECT 鮮果汁套票」（$55／5張套票）

由2月15日起至3月31日，於7-Eleven 應用程式內購買「7-SELECT 鮮果汁套票」^，即買即賺額外800 yuu積分#。

「7仔食檔港式奶茶套票」（$35／5張套票）（冷熱均可）

由2月15日起至3月31日，於7-Eleven 應用程式內購買「7仔食檔港式奶茶套票」^，即買即賺額外500 yuu積分#。





7-Eleven

自家品牌產品「套票著數」：

「7仔食檔早餐套票」（$120／5張套票）***

***「套票著數」 發售日期由即日起至2025年3月14日。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱7-Eleven應⽤程式。

「 7-SELECT 和風三文治套票」（$130／7張套票）***

***「套票著數」 發售日期由即日起至2025年3月14日。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱7-Eleven應⽤程式。

「7-SELECT 即食雞胸套票」（$252／15張套票）***

***「套票著數」 發售日期由即日起至2025年3月14日。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱7-Eleven應⽤程式。



更多

7-Eleven

應用程式「套票著數」：

「淳茶舍/ 紅茶花伝500毫升（各款）套票」（$35／5張套票）++

++「套票著數」 發售日期由即日起至2025年3月31日。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱7-Eleven應⽤程式。

「維他奶/維他檸檬茶/ 維他蜜桃茶/維他蘋果綠茶480-500毫升（各款）套票」（$80／10張套票）^^

^^「套票著數」 發售日期由即日起至2025年2月14日。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱7-Eleven應⽤程式。

「壹品特濃有機豆漿500毫升膠樽裝（各款）套票」（$80／10張套票）^^

^^「套票著數」 發售日期由即日起至2025年2月14日。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱7-Eleven應⽤程式。

「嘉頓迷你瑞士卷（各款）套票」（$60／10張套票）^^

^^「套票著數」 發售日期由即日起至2025年2月14日。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱7-Eleven應⽤程式。

「Rokeby Farms高蛋白鮮奶昔 （各款）套票」（$168／8張套票）##

##「套票著數」 將於2025年2月15日至3月31日於7-Eleven應⽤程式發售。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱7-Eleven應⽤程式。

「卡士007益生菌乳酪（各款）套票」（$140／8張套票）##

##「套票著數」 將於2025年2月15日至3月31日於7-Eleven應⽤程式發售。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱7-Eleven應⽤程式。



香港 - 2025年2月13日 - 擁有全香港最具規模便利店網絡的7-Eleven 一直緊貼顧客的需要，提供方便快捷及極高性價比的便利美食。今期7-Eleven 為你精心打造「超值二月」，雲集多款精選優惠震撼登場，廣受歡迎的「1+1 至抵配」以全新優惠配搭登場，繼續幫大家慳到盡！，包括：近期人氣新品道地生椰乳、維他新鮮茶、道地極品烏龍奶茶、壹品特濃有機豆漿、DyDo 特萃咖啡、7CAFÉ 即磨咖啡及7-SELECT 鮮果汁等，超多產品讓你自由選擇，隨你配搭出你的專屬滋味套餐。「1+1 至抵配」優惠全日供應，全天候照顧你生活所需，無論早午晚，還是上班或上學，你都可以找到物超所值的配搭，每日為你補充元氣！另外，，讓大家購買7-SELECT產品同時，以破抵價加配精選飲品，抵上加抵！，讓你歎盡至荀著數。同場加映，此外，7-Eleven 應用程式「套票著數」還有多款超人氣的7-Eleven自家品牌產品套票，更新增了不同「有營」新品：*「1+1 至抵配」有效期由2025年2月12日早上7時起至另行通知。「12/2 – 18/2本週推介」有效期由2025年2月12日早上7時起至2月18日。每宗交易只限以優惠價換購飲品1件。不可與其他優惠同時使用。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售/換完即止。價格於香港店舖以港幣為單位，而於澳門店舖則以澳門幣為單位。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜，7-Eleven將保留最終之決定權。「套票著數」 每張換購券只可使用一次，並只接受於7-Eleven實體店使用，請於付款前出示該換購券。換購券只適用於有效期內及指定產品 / 店舖，不可與其他優惠同時使用。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱7-Eleven應⽤程式。「套票著數」額外 yuu 積分獎賞優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱yuu應⽤程式。**聯乘產品及單品咖啡除外。***「套票著數」 發售日期由即日起至2025年3月14日。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱7-Eleven應⽤程式。「套票著數」 發售日期由即日起至2025年3月31日。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱7-Eleven應⽤程式。「套票著數」 發售日期由即日起至2025年2月14日。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱7-Eleven應⽤程式。「套票著數」 將於2025年2月15日至3月31日於7-Eleven應⽤程式發售。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱7-Eleven應⽤程式。