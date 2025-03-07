7-Eleven 3天限定激抵優惠 3月7至9日 買任何啤酒及調酒產品滿 $80 即享75折！

香港 - 2025年3月7日 - 7-Eleven著數優惠浪接浪，今期再推出3天限定優惠 —— 只要於 3月7日至3月9日 到任何一間 7-Eleven店舖或使用7-Eleven應用程式「到店自取」購買任何啤酒及調酒產品滿 $80或以上 ， 即享 75折激抵優惠 ^ ，只限3天，讓大家掃盡心水啤酒！ 想在掃貨同時攞盡著數？ 今期啤酒 75 折優惠更可與恒生enJoy卡優惠同時使用，只要3月８日使用恒生enJoy 卡付款，即可享有額外95折優惠 ，另外可以賺取3 倍yuu積分回贈，而購買7PREMIUM雞尾酒更可獲取yuu印花 * ，多重優惠享不停！ 同場加映，每個新用戶凡下載7-Eleven應用程式，並按指示完成註冊，一鍵領取總值 $711 迎新獎賞 ** ， 當中包括「到店自取」購物滿 $40 (淨值) 減$5 優惠券 4張，更可與今次優惠同時使用，讓你以至抵價入手心水筍貨。 立即下載 ： https://qr1.be/OXBN 。記得約埋家人朋友，一齊來 7 仔盡情掃貨啦。以下是精選著數推介，梗有一款啱你心水！ 精選啤酒列表 (7/3-9/3)：

K1664白啤酒/法藍拉格啤酒

500毫升大罐裝 $10／罐

75折後 $7.5／罐 麒麟一番搾/朝日啤酒500毫升4罐裝

$40／件

75折後 $30／件 藍妹啤酒500毫升4罐裝 $42／件

75折後 $31.5／件

朝日極泡啤酒485毫升大罐裝 $28／2罐

75折後 $21／2罐，平均 $10.5／罐

惠比壽啤酒500毫升大罐裝 $28／2罐

75折後 $21／2罐，平均 $10.5／罐 SEVENBRAU真檸檬片/ 真西柚片/ 真奇異果片/ 真菠蘿片雞尾酒500毫升 $40／2罐

75折後 $30／2罐，平均 $15／罐

7PREMIUM葡萄柚/柑橘STRONG雞尾酒罐裝350毫升 $12／罐

75折後 $9／罐

(yuu會員購買任何7PREMIUM 食品／飲品，更可獲取7仔yuu 印花1個， 儲齊6個yuu印花即送1件*)



優惠有效期由3月7日起至3月9日。以單一發票計算。優惠只適用於香港店舖。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜，7-Eleven將保留最終之決定權。yuu 印花派發日期由 2025 年 1 月 29 日至 2025 年 3 月 25 日；獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期由 2025 年 1 月 29 日早上 7 時起至 2025 年 4 月 1 日。會員需於付款前出示「yuu 會員二維碼」或 拍已連結 yuu 會員帳號之「會員八達通／會員 enJoy 卡」確認會員身份方可儲印花／賺積分。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱 yuu 應用程式。「迎新獎賞」之優惠券只適用於有效期內及指定產品，不可與其他優惠同時使用，並需受其條款及細則約束。優惠券可以輸入優惠碼或預載方式增加到 7-Eleven 帳戶內，使用方式需視乎實際推廣優惠而定。商品圖片只供參考，優惠券所提供的優惠或商品將受店舖實際貨量而定。數量有限，先到先得。每宗交易訂單最多只能使用一張電子優惠券 。