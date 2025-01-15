7-Eleven x Peko Chan不二家牛奶妹 x SHO-CHAN燦子 首度破天荒驚喜聯乘

儲電子印花換8款「Denim Style 型格袋」更著數 新年型新LOOK 迎春又接福

全套８款

Denim Style 型格袋 嶄新組合配搭出賀年新裝

Denim Style 型格袋產品資料:

「和風山系單肩袋」

「大吉大『脷』單肩袋」

「休閒風斜孭袋」

「元氣利是袋」

「大吉大『脷』環保袋」

「奶油creamy環保袋」

半月餃子袋

鹽系收納袋

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請勿接近火源與熱源，避免發生火災或造成損壞。 請勿使用烘乾機或熱風機，避免導致損壞。 收納前確保產品已經乾透，並儲存於清涼乾爽的地方。 圖案如有輕微顏色差異均屬正常現象。 只可以手洗，不可乾洗。 不可使用漂白劑清洗。 不可烘乾或熨燙。

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Denim Style 型格袋

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推廣活動詳情：

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Denim Style 型格袋

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換購詳情：

香港 - 2025年1月15日 - 農曆新年轉眼就到，新年要有個新開始，當然要換上新LOOK 啦！7-Eleven 送上年度首個驚喜聯乘，與你喜迎新歲！全套８款牛奶妹和燦子的可愛形象一直深入民心，這次雙星駕到寓意「福星報喜」，祝願大家新一年滿載幸福和快樂。所謂「新年新氣象」，今次7-Eleven於產品設計上搞搞新意思，首次與人氣角色牛奶妹和燦子合作，以嶄新組合打造了全套８款。８款均採用仿牛仔布質料製造，設計以紅、藍色為主調，融入超萌的牛奶妹和燦子頭像，以及和風圖案包括：桃花、日式花火圖案，更有印有賀年字形圖像，盡顯牛奶妹和燦子的可愛本色之餘，更增添新年氣氛。款款不同袋型設計，極具風格，實用度極高，迎合不同場合的需要，無論是日常上班、返學，或是過年辦年貨、拜年等，都能讓你配搭出煥然一新的賀年新裝，亦寓意新一年福氣和快樂伴隨你身邊！以仿牛仔布質料製造，深藍色的袋身印上笑笑口的牛奶妹和趣緻的燦子頭像，襯托著和風的山形和桃花圖案。同樣以仿牛仔布質料製造，印上牛奶妹和燦子的得意大頭像，加上桃花、煙花圖案，以及「吉」字圖像，精緻之餘又帶出新年氣氛。兩款單肩袋正面更加上仿牛仔褲口袋設計，簡約之中又不失型格的感覺。長形的袋款，附有可上膊肩帶，可擺放筆記本或A4文件夾等。而其厚質耐用的夾棉物料，更非常適合擺放手提電腦，無論是上班、返學都十分方便。產品尺寸：約 33cm闊 x 37cm高肩揹帶尺寸：最長約98cm長用上仿牛仔布和網紋厚棉拼製而成，印上鬼馬的牛奶妹和燦子頭像，十分趣緻！長形的以仿牛仔布製造，將牛奶妹和燦子趣緻頭像，配上「春」字圖像和桃花圖案，日系簡約風格之中，帶出賀年氣氛！兩款側揹袋有前後2格設計，前方配置拉鍊收納小袋，方便擺放散紙、紙巾、搓手液、唇膏、八達通等，後方則是磁石扣收納袋，可放置手提電話、小銀包，絕對是隨身百寶小袋子，更方便外出拜年逗利是時使用！產品尺寸：約 22cm闊 x 17cm高肩揹帶尺寸：約120cm長（可調節）產品尺寸：約 14cm闊 x 21cm高肩揹帶尺寸：約 120cm長（可調節）上的超萌牛奶妹和燦子頭像，與桃花、煙花圖案，以及「吉」字圖像互相交錯，營造出別具一格的設計感。以深藍色作底色，令圖案更鮮明。將牛奶妹、燦子、桃花、煙花的圖案，形成獨有的pattern印上牛奶糖般奶白色的環保袋上，設計簡潔，呈現小清新的美感。驟眼一看，牛奶妹、燦子更有幾分相似。兩款環保袋的袋身容量均非常大，物料厚實又可揹上膊，方便過年辦年貨時使用，盛載賀年禮盒無難道！收納時可摺疊，然後放入仿牛仔褲口袋設計的小袋中，隨身攜帶都得！產品尺寸：約 45cm闊 x 35cm高風靡一時的半月袋相信大家並不陌生，這款半月袋以仿牛仔布製造，採用日系波浪線條作暗花，充滿和風簡約的感覺，再將牛奶妹和燦子趣緻頭像，隱藏於波浪紋中，設計低調又型格，適合不同場合的穿搭。半月餃子袋款容量不少，而且闊口設計，方便放置手提電話、小銀包、相機或外置充電器等。產品尺寸：約 29cm闊 x 16.5cm高肩揹帶尺寸：約114cm長（可調節）「鹽系」一詞意指外表簡約，卻散發簡單自然氣質，用來形容這款收納袋就最適合不過！由牛奶妹、燦子、桃花、煙花形成獨有的簡約pattern，印在仿牛仔布製造的鹽系收納袋上，非常精美，散發出簡單自然氣質，而牛奶妹、燦子更彷佛有幾分相似添！袋身寬闊，物料厚實，非常適合出旅行時收納化妝品、相機，或者各類小物，絕對是女士們必換之物。產品尺寸：約 29cm闊 x 16cm高由2025年1月15日早上7時起至2025年2月25日止。顧客於7-Eleven實體店舖*或網店單次購物滿$20#即可享電子或實體印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。顧客須下載及登記成為7-Eleven應用程式之會員並同時綁定yuu帳戶，於網上購物時即可獲得相關交易之電子印花；而於店舖購物時，需於付款前讓店員掃描yuu ID或已綁定的八達通或恒生enJoy卡驗證yuu會員身份，便可獲得相關交易之電子印花。 印花派發以單一交易計算，不接受分單。電子及實體印花亦不能轉換及合併使用。由2025年1月15日早上7時起至2025年2月28日止，儲齊20張電子印花，即可加$1隨機換購 「 Denim Style 型格袋」 1個（限量50,000個，先到先得，換完即止），或儲齊5張電子印花加$48，即可隨機換購1個，或儲齊8張電子印花加$88，即可隨機換購2個。由2025年1月15日早上7時起至2025年2月28日止，儲齊8張實體印花加$48，即可隨機換購「 Denim Style 型格袋」 1個，或儲齊12張實體印花加$88，即可隨機換購2個。推廣日期由 2025年1月15日起至2月25日止。兌換日期由2025年1月15日早上7時起至2月28日止。以 8,800 yuu 積分加$18，即可隨機換購「 Denim Style 型格袋」1個。所有產品均預先包裝並隨機換購，顧客不能選擇款式。現貨數量有限，換購情況會因應個別分店而異。每位顧客每日最多換購「 Denim Style 型格袋」20個。如換購數量超過20個，本公司可安排訂貨。而取貨日期會按貨源而定，詳情請向店員查詢。圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。