7-Eleven x Peko Chan 不二家 牛奶妹 x SHO-CHAN 燦子 新春印花換購第二撃

4款「Denim Style 型格咕𠱸」別注版登場 可愛雙星幫你屋企換新LOOK 同場加映「無痕靜電貼揮春」讓祝福貼滿每個角落

新春別注版「

Denim Style 型格咕𠱸」 為你家居營造個性十足的新春氛圍

「

Denim Style 型格咕

𠱸

」

產品資料：

1. 燦子型格圓形咕𠱸

新年當然講求好意頭，活潑好動的燦子笑到「見牙唔見眼」，洋溢著新年祝福，將喜慶氣氛傳遞給大家，祝賀你新一年健健康康，笑口常開。Denim Style 型格咕𠱸採用低調型格的深藍色，配搭淺藍和暗紅相間的條紋，加上盛放的年花，寓意花開富貴、如意吉祥，成為你家居裝飾的亮點！



產品尺寸：

咕𠱸直徑約30cm

2. 牛奶妹型格圓形咕𠱸

產品尺寸：

咕𠱸直徑約30cm

3. 雙星印花方形咕𠱸

新年又是為家居裝飾的時候，這款Denim Style 型格咕𠱸採用仿牛仔布紋，不同日系年花圖案相互間雜，完美襯托暗金色的燦子和牛奶妹，象徵招財進寶、吉祥如意。設計充滿日式氣息，低調得來又不失型格。而且質地柔軟又舒服，可以放在家中或辦公室作抱枕或靠墊，絕對是新年必備單品！



產品尺寸：

咕𠱸約長30cm

4. 雙星大吉型格方形咕𠱸

產品尺寸：

咕𠱸約長30cm

警告：

本產品乃咕𠱸，不是玩具。不適用於 4 歲以下兒童使用。 兒童需由成人監督下使用此產品。 使用須知：

請勿接近火源與熱源，避免發生火災或造成損壞。 咕𠱸只可手洗，不能熨燙。 請勿使用漂白劑，焗乾及乾洗。 圖案如有輕微顏色差異均屬正常現象。

「Denim Style 型格咕𠱸」推廣活動詳情:



電子及實體花派發詳情：

由即日起至2月25日止。顧客於7-Eleven實體店舖*或網店單次購物滿$20#1即可享電子或實體印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。顧客須下載及登記成為7-Eleven應用程式之會員並同時綁定yuu帳戶，於網上購物時即可獲得相關交易之電子印花；而於店舖購物時，需於付款前讓店員掃描yuu ID或已綁定的八達通或恒生enJoy卡驗證yuu會員身份，便可獲得相關交易之電子印花。印花派發以單一交易計算，不接受分單。電子及實體印花亦不能轉換及合併使用。



「Denim Style 型格咕𠱸」換購詳情：



【電子印花】由2025年1月22日早上7時起至2月28日止，儲齊5張電子印花加$68，即可換購「Denim Style 型格咕𠱸」1個，或以印花換購2個，即可享減$10優惠（即10張電子印花加$126，即可換購2個）。



【實體印花】由2025年1月22日早上7時起至2月28日止，儲齊8張實體印花加$68，即可換購「 Denim Style 型格咕𠱸」1個，或以印花換購2個，即可享減$10優惠（即16張電子印花加$126，即可換購2個）



yuu 獎賞計劃會員專享優惠：

推廣日期由2025年1月22日起至2月25日止。兌換日期由2025年1月22日早上7時起至2月28日止。以 8,800 yuu 積分加$28，即可換購「Denim Style 型格咕𠱸」1個。



顧客可自行挑選喜愛款式。圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。



「無痕靜電貼揮春 」將最「潮」祝福送給摰親好友

「

無痕靜電貼揮春

」產品詳情可參考附表：

1. 「Happy New 耳呀!」 揮春套裝

套裝包括以下指定４款賀年揮春：

· 長Hea長有

· 年年有餘

· Happy New 耳呀

· 招財

2.「眼仔碌碌」揮春套裝

套裝包括以下指定４款賀年揮春：

· 桃花極旺

· 恭喜發財

· 好事成雙

· 招福

產品尺寸：



1. 「Happy New 耳呀!」揮春套裝

· 長Hea長有 ：闊約19cm，高約16cm

· 年年有餘：闊約10cm，高約25cm

· Happy New 耳呀：闊約29cm，高約14cm

· 招財：闊約12cm，高約13cm

· 賀年圖案：闊約5cm，高約8cm





2. 「眼仔碌碌」揮春套裝

· 桃花極旺 ：闊約10cm，高約25cm

· 恭喜發財：闊約19cm，高約17cm

· 好事成雙：闊約27cm，高約11cm

· 招福：闊約13cm，高約14cm

· 賀年圖案：闊約5cm，高約8cm



警告：

1. 使用方式錯誤造成本產品損壞概不負責。

2. 此產品不是玩具。不適用於 4 歲以下兒童使用。



使用須知：

1. 靜電貼一旦定位及貼好後請盡量不要觸碰，因為任何移動或重複撕貼均會令靜電流失，從而減低甚至失去靜電功能。

2. 避免使用於凹凸不平、潮濕或帶有塵垢的表面。

3. 避免置於通風系統及出風口位置。

4. 適宜室內使用。

「無痕靜電貼揮春 」推廣活動詳情：

由2025年1月22日早上7時起至2月28日止，於 7-Eleven 分店*任何消費#2加$32，即可換購「無痕靜電貼揮春 」1套，或加$58，即可換購2套。



yuu 獎賞計劃會員專享優惠：



推廣日期由2025年1月22日起至2月28日止。兌換日期由2025年1月22日早上7時起至2月28日止。以 3,800 yuu 積分加$38，即可換購「無痕靜電貼揮春」2套。



顧客可自行挑選喜愛款式。數量有限，換完即止。圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。



香港 - 2025年1月23日 -7-Eleven 陪你歡樂過好年，聯同兩大日本人氣角色 Peko Chan (不二家 牛奶妹）和SHO-CHAN（燦子），於蛇年為大家送上無限快樂！繼早前推出８款「眼仔碌碌型新LOOK」Denim Style 型格袋大受歡迎，，將源源不絕的喜悅帶到你身邊。柔軟舒適的咕𠱸不但型格爆燈，爲家居帶來新鮮感，更可作為屋企、辦公室的開運小物，祝賀你事事順利、招財納福，幫你開個好年！實用與可愛兼備的充滿新年氣息的「咕𠱸以柔軟物料製成，摸起來軟綿舒適，尺寸適中，令人忍不住想一擁入懷。可放於家中或辦公室作抱枕或靠墊，成為新年裝飾的焦點，讓這對最佳拍檔時刻陪伴著你，增添新年喜慶的氣氛。Denim Style 型格咕𠱸的喜慶配色加上應節圖案，寓意新一年萬事如意、步步高升，無論放在家中，還是作為賀年禮物送給親友，這些咕𠱸都能為你增添無限歡樂與溫馨。在新年佈置屋企時，怎少得貼滿揮春添上節日氣氛，攞個好意頭！這款揮春不僅趣味十足、顔色豐富，套裝包括指定7-8款大小不同的賀年揮春，全部都印有可愛又搞鬼的燦子和牛奶妹，非常有趣又吉利，怎可能不買齊2套呢？把，讓每個角落都洋溢著趣緻歡樂的新年氛圍。所有有關電子印花的換購只適用於香港地區。*此推廣不適用於迪欣湖、迪士尼行政大樓、香港迪士尼樂園食物亭分店。產品圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。所有「 Denim Style 型格咕𠱸」換購價相關金額不能獲取印花及 yuu 獎賞計劃之積分及不適用於以恒生enJoy卡付款之 95 折。「無痕靜電貼揮春」換購價相關金額可以獲取 yuu 獎賞計劃之積分及適用於以恒生enJoy卡付款之 95 折，但不能獲取印花。詳情可登入本公司網頁查詢。消費金額不包括購買「7 仔預購」產品、yuu 預訂產品、香煙、奶粉（任何型號）、尿片、印花推廣活動換購品、網上遊戲卡、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/產品、澳門通卡/產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購物袋收費及其他服務項目。(其他服務項目包括但不限於八達通最後10次紀錄列印、預付、電子券、賬單繳費、捐款、增值服務 (包括但不限於八達通、澳門通/MPay、支付寶、微信支付、「拍住賞」、TNG及其他電子錢包)、傳真及影印服務、手機充電服務、取件及退件服務、儲物櫃、泊車繳費、迪欣湖活動、自助洗衣服務等。) 詳情請登入本公司網頁。消費金額不包括購買香煙、奶粉（任何型號）、尿片、印花推廣活動換購品、網上遊戲卡、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/產品、澳門通卡/產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購物袋收費及其他服務項目。(其他服務項目包括但不限於八達通最後10次紀錄列印、預付、電子券、賬單繳費、捐款、增值服務 (包括但不限於八達通、澳門通/MPay、支付寶、微信支付、「拍住賞」、TNG及其他電子錢包)、傳真及影印服務、手機充電服務、取件及退件服務、儲物櫃、泊車繳費、迪欣湖活動、自助洗衣服務等。) 詳情請登入本公司網頁。