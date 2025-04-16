AECOM獲委任展開北都公路勘查研究 為香港最大型新項目之一





路政署與AECOM及其聯營簽署北都公路的勘查研究顧問合約

香港 - 2025年4月16日 - 深受信賴的全球基礎設施領先企業AECOM，宣布其聯營獲香港特別行政區政府路政署委任，為北都公路提供一系列工程支援服務。這項重要基建項目將實現北部都會區內的東西連接，促進經濟增長，並進一步促進創科及科研產業發展。

AECOM全球交通運輸業務行政總裁 Mark Southwell 表示：「我們很榮幸能夠與路政署合作，共同推動香港及大灣區邁向更智能、更緊密聯繫的未來。作為業界領先的交通運輸設計顧問，AECOM 憑藉創新的解決方案、對相關項目的深入認識，以及在公路、高架橋及隧道領域的豐富經驗，協助我們以高效且具成本效益的方式推展是項工程，並切合本地持份者的需求。」





AECOM與阿特金斯睿萊聯營將評估走線的工程可行性及建造可行性，探索其他可行的走線方案，並同步進行初步設計，對交通、環境影響、土地徵用及其他方面進行評估。憑藉我們對新發展區的深入了解，我們將採用創新方案及先進技術，包括數字分身(Digital Twins)、建築信息模型（BIM）及裝配式設計(DfMA），實現具成本效益的設計，務求加快項目推展。





AECOM亞洲區行政總裁鍾小平表示：「我們深明這項工程對香港未來出行發展的重要性，並全力支持路政署推展這條世界級的策略性走廊。AECOM 團隊在香港擁有數十年推動重大交通基建項目的經驗，我們期待在北部都會區持續發揮所長，攜手實現惠及居民未來多年的關鍵基礎設施。」





北都公路是香港特別行政區政府《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》中公布的三條主要幹道之一， AECOM在該項研究中擔當重要角色。公路的初步走線全長約 23 公里，連接天水圍至新界北新市鎮近坪輋，將進一步完善道路連接，並紓緩元朗公路、新田公路及粉嶺公路的交通壓力。





北都公路將主要採用雙程三線行車道設計，並設有至少8個大型交匯處，連接現有道路及新發展區。北都公路由四個路段組成，包括天水圍段、新田段、古洞段及新界北新市鎮段，構成一條新的東西走廊，支援新發展區的未來交通基建。



