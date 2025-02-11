AI電商讓零售業突破困局 助客戶分析經營策略　針對客群

香港 - 2025年2月11日 - 隨著人工智慧技術的迅速發展，零售業迎來了一場前所未有的革命。根據市場研究報告，全球零售業人工智慧於於2024年的市場佔有率高達98.5億美元，到2029年將預測增至404.9億美元，其複合年增長率達32.7%。在這個充滿機遇的市場中，如何有效地將AI發揮其潛力，將是每家企業在 2025 年致勝的關鍵。引領亞太區電商系統市場的91APP，一直都提供多個零售解決方案給零售企業及國際客戶，與商家攜手建立電商王國。近期又再一次刷新業界新指標，憑藉其獨特的AI產品「jooii」，引領一場零售業的數位與AI雙重轉型，為品牌開拓了一個值得信賴的電商零售的解決方案。





市場趨勢和 AI應用

因應市場的快速變化與消費者行為的不斷演進， AI技術的出現亦為零售行業注入了新的景象，同時成為各商家應對挑戰的重要武器。91APP作為電商技術解決方案的領導者，早自2017年就開始致力於零售相關AI應用的研究與開發，專注於會員經營、購買意圖分析及分群溝通等服務。



如今，隨著生成式AI的崛起，91APP獨家推出的自行研發零售AI產品「jooii」，並涵蓋自動化文案生成、一鍵數據洞察等多項功能，協助電商企業降低人力成本以及提升運營效率。



在當前的零售市場環境下，個性化商城的需求日益增長。香港莎莎網店，亦有採用91APP「店員幫手」功能，讓線上訂單門市自取，更可及後再透過「店員幫手」發送個人化優惠券，為非會員進行註冊及下載APP。



而AI技術可通過深入分析消費者的購買記錄、瀏覽行為和偏好，提供個人化的商品推薦，提升消費者的購買轉化率。此外，AI還可以根據消費者的行為模式，設計針對性的促銷活動，提升促銷效果。下半年亦會將「jooii店長」上線，讓每一位顧客能夠24小時都能於網店上進行1對1對話互動與商品推薦，加速業績的增長。



「 jooii」已經於多間零售品牌應用

91APP自行研發的AI產品「jooii」，不僅整合了包括自然語言處理、機器學習和數據分析等多種AI技術，獨家「DCIU（Deciding, Considering, Inquiring, Uninterested）」功能，有效地幫商家精準地鎖定目標消費者群體。通過這一模型，商家的線上訂單轉化率可高達5.5%。



透過「jooii」，91APP能為零售商提供個人化行銷方案，通過不同場景及模板與會員建立溝通渠道，實現更精準的市場營銷。透過顧客經常瀏覽的三大頁面（首頁、自訂頁及分類頁）精確設置個人化推薦版位，商家能夠進一步理解並滿足顧客需求。這不僅提升了顧客的購物體驗，也顯著增強了他們的購買慾。個人化行銷方案的核心在於是否能夠精準地分析顧客的購買行為和習慣。「jooii」會根據顧客的瀏覽歷史和偏好，提供量身定制的商品推薦，這樣一來，顧客看到的推薦商品更具吸引力，進而提高了購買的可能性。



此方案更可於高流量時段，有效節省行銷人員13.5小時的手動推廣工作，大大提高工作效能提高業績成效。



「jooii個人化商品推薦」技術亦已成功應用於品牌電子郵件推送，令電商門戶的商品點擊率大幅增加，較去年同時期自選商品點擊率提升1.6倍。此外，通過個人化分眾的改進，品牌效益亦得到顯著提升。 余仁生、億世家ecHome 等不同零售品牌亦透過「jooii個人化商品推薦」平均提升了超過2倍的轉換率，對比市場上的成效更為顯著。



「jooii」還具備「商品頁自動文案」和「一鍵洞察」等市場行銷功能的Commerce Cloud及Marketing Cloud，這些創新工具能有效幫助品牌快速生成營銷文案並分析市場數據。透過「商品頁自動文案」功能，只需三個步驟便可完成商品文案，商品特色、銷售重點一次生成自動生成符合品牌語調的商品文案，並且支持多語言銷售，進一步拓展國際市場。而「一鍵洞察」功能則幫助品牌快速掌握數據趨勢，並靈活運用各種數據來提升經營成效，節省大量時間和人力資源。



持續創新

91APP 將持續擴展「jooii」相關產品，開發更多零售 AI 應用功能，針對零售業面臨的多重挑戰，提供高效且直接的解決方案。致力於推動數位轉型，同時迎接 AI 技術帶來的全新挑戰與機遇，幫助零售商在數位革命中保持市場領先地位。



隨著「jooii」引領的零售 AI 解決方案日趨成熟，91APP將不斷探索新技術與創新模式，持續提升客戶體驗與品牌競爭力。這不僅是企業數位轉型的關鍵一步，更是 AI 技術如何賦能零售業的最佳示範。



總結來看，借助AI的強大功能，零售商不僅能更透徹地了解客戶需求，制定精準的市場戰略，還能有效提升業務轉化，最終在全球市場中贏得競爭優勢。91APP將持續攜手零售業探索AI的無限可能，為行業創造更多價值。