Akamai免費電子手冊助機構迎接明年元旦生效關鍵基礎設施條例

新例殺到，基建營運商須盡快加強網絡安全及靭性以達標合規香港 - 2025年3月21日 - 旨在提升香港整體電腦系統安全，減低網絡攻擊導致社會運作和市民生活受干擾機會的《保護關鍵基礎設施 (電腦系統) 條例草案》剛獲得立法會三讀通過，準備於2026年1月1日正式生效。為協助本港各界建立起更安全的網絡環境，並為新法例做好準備，Akamai特別結集本地資訊安全業界翹楚和專家的獨到見解，推出《2025迎難而上：守護香港關鍵電腦系統》電子手冊供基建營運者免費下載，協助大家更有效加強網絡安全及靭性，防範應對新法規，須馬上準備遵循新例 。
香港關鍵基礎設施電腦系統面對的威脅和風險正在急促轉變，例如雙重勒索軟件入侵大幅增加，以及應用程式開發介面 (API) 漏洞攻擊冒起。此外，去年知名軟件更新導致多地電腦系統運作中斷的大型事故，亦令企業機構重新思考該如何管理第三方風險及加強網絡靭性。諸如此類的資訊安全問題已足以令企業、政府機關及公共機構疲於奔命，防範整個組織以至城市運作受到影響，造成難以彌補的損失，再加上為緩減這方面風險的《保護關鍵基礎設施 (電腦系統) 條例草案》將在短短九個月後便正式生效，使管理層和IT 團隊面臨前所未有的壓力。 Akamai推出《2025迎難而上：守護香港關鍵電腦系統》電子手冊之目的，正是希望能為他們排解疑難，加快提升網絡安全，克服合規挑戰。
Akamai副總裁暨大中華區總經理李昇強烈建議關鍵基礎設施營運者參考該電子手冊，積極展開準備工作，迎接新條例。他表示：「法例草案已獲立法會三讀通過，所以關鍵基礎設施營運者必須把握時間，盡快在2025年重新審視其資訊科技環境，按實際情況選取最理想解決方案，概要能加強網絡安全性及靭性，又不會影響整體業務和創新。」
電子手冊內容獨到實用
Akamai《2025迎難而上：守護香港關鍵電腦系統》電子手冊內容包括：
- 分析香港網絡安全威脅的現況及未來趨勢
- 介紹新條例重點
- 建議應對策略的推行程序
- 提供克服新法規挑戰的方法
- 詳談如何善用網絡靭性框架應對新法規
- 講解要點助選擇合適方案實現網絡靭性
網絡靭性框架應對新法規
所謂的網絡安全靭性框架能確保營運更有彈性，有助於組織主動規劃，應付網絡威脅及更快速應付網絡攻擊，提高組織的風險承受能力。Akamai認為關鍵基礎設施營運者可透過網絡安全靭性框架去應對新條例草案的要求，並以靭性網絡的三大元素，就是：預測 (Anticipate)、行動 (Act) 及應對(Adapt) 這三個A作為企業選用不同方案以實現網絡安全靭性框架及應對《保護關鍵基礎設施 (電腦系統) 網絡條例草案》的指引。
Akamai東盟及大中華地區企業安全專家陳惠瑩明言，要實現靭性框架兼滿足合規要求，不是單一資訊安全產品就可以解決。關鍵基礎設施營運者需要有整體策略，而且要不設終站，反覆循環加強。她指出：「組織要保持敏捷靈活，同時要不斷改進應對能力，才可保持網絡靭性並符合香港即將推出的監管法規要求。」
各界想為迎接新條例作好準備，又或想了解更多 Akamai對網絡靭性的想法與具體細節， 歡迎到 免費下載《2025迎難而上：守護香港關鍵電腦系統》電子手冊。
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