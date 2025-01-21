Akamai行政總裁分析AI時代企業自保之道 六大網絡安全措施助企業安渡2025年

香港 - 2025年1月21日 - 2024年 1 月至 12 月全年，香港網絡安全事故協調中心 (HKCERT) 處理的保安事故總數已經超過12,000 宗，創下歷史新高。然而，私隱專員公署與生產力促進局聯合公布的「香港企業網絡保安準備指數」卻顯示本地企業的網絡安全準備平均僅維持於「具基本措施」級別 ，可見各行業普遍未有足夠決心防禦日益猖獗的網絡攻擊。事實上，隨著人工智能 (AI) 的應用日漸普及，全球企業在2025年將要面臨更大的網絡安全風險，所以環球雲端交付及網絡安全平台Akamai提醒各界在防範網絡攻擊措施方面必須有更周全的考慮和更嚴格的執行。





GenAI令網絡攻擊更高效



Akamai行政總裁兼聯合創始人Tom Leighton在早前的國際傳媒訪問中指出，目前仍屬發展初期的生成式人工智能 (GenAI) ，對網絡安全的潛在影響力已首先體現在攻擊者一方。黑客現可借助系統訓練開發出非常複雜的惡意軟件和相關變種，成功逃避目標機構的防禦措施。此外，GenAI還令非常逼真的深偽技術橫行，讓黑客輕易偽造聲音、影像和文字去假冒別人身分，並透過電郵、視像通話等不同媒介欺騙目標，提升攻擊的滲透率和影響範圍。



據Akamai專家團隊的預測，利用這類AI工具發動的勒索事件將會在2025年繼續肆虐。黑客的手段更會由「雙重勒索」演變為主要配合分散式阻斷服務攻擊 (DDoS)進行的「三重勒索」，甚至最終會直接通知受害機構的客戶、員工或其他相關人士其敏感資料經已被盜取的「四重勒索」。



API漏洞引發企業AI系統危機



Tom 同時強調，身處AI時代的企業既要防範黑客以AI工具發動網絡攻擊，亦應加緊保護轄下的AI系統。他認為，隨著涉足人工智能 (AI) 領域的企業日趨頻繁透過應用程式介面 (API) 接入調用大型語言模型 (LLM) 等機器學習模型，鑒於過程中可觸及的數據多不勝數，這些API便默默成為黑客的另一常用攻擊面。尤其企業多未能徹底掌握自身API的外露情況，使黑客有機可乘，向LLM作出提詞注入 (Prompt Injection)、模型阻斷服務攻擊 (Model Denial of Service) 等不同模式的攻擊。這個趨勢也推動了Akamai致力於開發針對API環境，特別是涉及GenAI應用的保護機制。



雖然大家應與時並進，加強關注AI對黑客攻擊手段以及系統防護策略的影響，但企業不能就此而忽略網絡安全的基本法則。其實有否AI的存在，黑客都會不斷利用釣魚訊息或API入侵等種種手段攻擊系統，揮之不去。因此，Akamai專家團隊特別提出以下建議，協助企業為應對新一年的網絡安全威脅作好準備。



Tom 在2024年中曾經到訪香港，在一個午餐會上跟來自金融服務業、零售業、娛樂業、電信業、交通運輸業、公共設施和高等教育等關鍵行業的10多位高管，分享了人工智慧對網絡安全環境的影響，高管們也分享了他們對網絡安全和合規性的看法。在 2025 年，Tom 也會計劃再訪大中華區，和客戶作更多交流。



2025年六大措施馬上實行



