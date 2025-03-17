Alibaba.com 亞太跨境電商達人賽頒獎典禮盛大舉行

Alibaba.com Global Star講師體制亮麗登場 傳承電商貿易智慧

中國香港 - 2025年3月17日 - Alibaba.com 於3月14日在香港隆重舉行「亞太跨境電商達人賽」（Alibaba.com Global Star Awards）頒獎典禮，表彰在跨境電商領域擁有卓越表現的商家，五家香港企業獲頒發「亞太全球之星先鋒獎盃」，並加入「Alibaba.com Global Star講師體制」，成為首批Alibaba.com Global Star講師，推動亞太地區電商生態圈發展。在頒獎典禮上，Alibaba.com 特別為香港五家企業頒發「亞太全球之星先鋒獎盃」，以表彰他們在推動香港不同產業國際化方面的卓越貢獻。獲獎企業包括艾弘達有限公司、逼巴士有限公司、香港鵬成電子有限公司、越利香港有限公司以及麥氏實業有限公司。這五家企業不僅從「Alibaba.com跨境電商達人賽2025」中脫穎而出，躋身最後五強，其中香港鵬成電子有限公司更榮獲「年度最強達人」殊榮，充分展現其在跨境電商領域的卓越實力。與此同時，為進一步擴大電商生態圈，Alibaba.com推出「Alibaba.com Global Star講師體制」。「Alibaba.com Global Star講師體制」旨在匯聚電商行業精英，通過分享實戰經驗與成功案例，協助全球賣家提升跨境貿易能力，推動品牌出海，同時引領他們成為行業或地區的標杆領袖，促進全球電商生態圈的繁榮發展。作為「Alibaba.com Global Star講師體制」的重要一環，Alibaba.com 邀請上述五家獲獎企業擔任首批講師，並於典禮上頒發官方講師證書。這些企業代表還分享香港特色產業如何在國際動盪環境中保持競爭優勢，以及其成功的經營模式與策略，為更多企業提供寶貴的經驗借鑒，助力其把握跨境貿易新機遇，實現全球化佈局。表示：「Alibaba.com一直致力於通過提供先進的人工智能技術和數字解決方案，幫助世界各地的中小企業應對環球市場複雜多變的挑戰。我們將繼續利用自身超過20年的線上外貿經驗，讓天下沒有難做的生意。此次通過『亞太跨境電商達人賽』，我們成功培養一批表現卓越的亞太地區賣家，並選拔優秀參賽者成為Alibaba.com Global Star官方講師。這些講師將通過分享他們的經驗與專業知識，幫助更多電商企業成長。」表示：「我們很高興可以與亞太地區14家傑出企業合作，讓他們成為Alibaba.com Global Star講師，這是我們與商家攜手共創全球外貿新未來的關鍵一步，亦是『讓天下沒有難做的生意』的具體實踐。我們期待與更多優秀商家，共同打造一個更加開放、共贏的全球外貿生態系統一同探索外貿新機遇，推動全球貿易的數字化轉型與創新發展。」表示：「自四年前加入Alibaba.com以來，我們的業務穩步增長，並持續獲得新的商機。通過Alibaba.com平台，我們成功接觸到來自全球的潛在買家，擴大了市場覆蓋範圍。平台不僅提供豐富的資源，還擁有一個活躍的商家社群，使我們能夠與其他賣家交流經驗、分享市場趨勢，進一步提升競爭力。我們深感榮幸能夠成為Alibaba.com首批AGS官方講師，未來將致力於分享我們的成功經驗與專業知識，幫助更多企業在跨境電商領域取得成功，共同探索全球貿易的無限潛力。」表示：「面對品牌的運營挑戰，我們通過Alibaba.com的Key Success Program服務和客戶經理的支持，不僅成功提升了產品的曝光率，更大幅提高了客戶回覆率，為品牌注入新的成長動能。Alibaba.com提供的豐富資源與支持，讓我們在充滿競爭的電商環境中站穩腳步，並能夠敏捷應對市場變化與客戶需求。」表示：「面對疫情帶來的挑戰，公司通過Alibaba.com平台的支持，開啟了電商之旅。平台提供的市場大數據工具和AI功能幫助我們優化選品策略，顯著提升了查詢數量和客戶回覆率。通過精準的時差管理和團隊培訓，公司不僅在東南亞市場取得客戶來源，大幅提升營業額，持續錄得穩健的客戶增長。Alibaba.com的系統化工具和資源，讓我們在競爭激烈的全球市場中穩步成長，實現了從內貿到外貿的成功轉型。」這五家企業均處於數字化轉型的前沿，借助Alibaba.com的工具成功突破增長瓶頸，並通過數字化轉型擴展至多國市場，取得了顯著的成績。這些企業的成功案例展示了香港產業如何運用AI技術與數據驅動的行銷策略，實現精準拓客與業務成長，為香港產業開創更多全球商機。根據阿里巴巴集團最新財報顯示，Alibaba.com已成為集團增長最快的業務之一，GMV按年增長18%，近七年GMV增長高達25倍。目前，Alibaba.com的AI產品已服務全球近10萬家商家，買家回覆率提升39%，商品轉化率提升52%，充分證明AI技術已成為提升外貿競爭力的關鍵因素。