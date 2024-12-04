Amazon 推出新一代基礎模型 Amazon Nova

Amazon 新一代基礎模型提供前沿智能和領先業界的性價比
Amazon Nova 模型進一步擴充了 Amazon Bedrock，為企業客戶提供多元且強大的基礎模型選擇
香港 - 2024年12月4日 - Amazon 在 2024 re:Invent 全球大會上，宣布推出新一代基礎模型 Amazon Nova。該系列模型不僅在多種應用場景中展現出卓越的智能表現，更具備業界領先的性價比優勢。Amazon Nova 模型將透過 Amazon Bedrock 提供，當中包括超快速文本生成模型 Amazon Nova Micro，以及能夠處理文本、圖像和影片並生成文本的多模態模型 Amazon Nova Lite、Amazon Nova Pro 和 Amazon Nova Premier。此外，Amazon推出了兩個全新的模型 — 用於生成專業級圖像的 Amazon Nova Canvas 和用於生成專業級影片的 Amazon Nova Reel。
Amazon 通用人工智能高級副總裁 Rohit Prasad 表示：「在 Amazon 內部，我們正在開發約 1,000 個生成式 AI 應用程式，因此我們可以全面了解開發人員所面臨的挑戰。新一代的 Amazon Nova 模型旨在協助內外部開發人員應對這些挑戰，提供卓越的智能和內容生成功能，並在延遲性、成本效益、客製化、檢索增強生成（RAG）和代理智能（agentic）等方面取得顯著進展。」
Amazon Nova 理解模型展現出卓越的智慧、效能與速度
Amazon Nova 包含四款先進的模型。Amazon Nova Micro 是一款只針對處理文本的模型，能夠以極低的延遲和成本提供回應。Amazon Nova Lite 是一款高性價比的多模態模型，能夠快速處理圖像、影片和文本輸入；Amazon Nova Pro 是一款功能強大的多模態模型，能夠在準確性、速度和成本之間取得最佳平衡，適用於多種應用場景；Amazon Nova Premier 作為 Amazon 的頂級多模態模型，專為複雜推理任務而設，並將其作為蒸餾客製化模型（distilling custom models）的最佳典範模型（teacher model）使用。目前，Amazon Nova Micro、Amazon Nova Lite 和 Amazon Nova Pro 已全部正式可用，Amazon Nova Premier 預計將在 2025 年第一季度推出。
Amazon 對 Amazon Nova 模型進行了全面的行業基準測試，結果顯示 Amazon Nova Micro、Amazon Nova Lite 和 Amazon Nova Pro 在各自的類別中與最佳模型相比均表現得相當有競爭力。
Amazon Nova Micro 在 11 項適用基準測試中，展現與 Meta 的 LLaMa 3.1 8B 持平或更佳的表現，而在 12 項適用基準測試中，其表現也與 Google Gemini 1.5 Flash-8B 持平或更佳。憑藉領先業界的每秒 210 個輸出 Token 的業界領先速度，Amazon Nova Micro 非常適合需要即時回應的應用場景。
Amazon Nova Lite 在同類模型中同樣具備強勁的競爭力。與 OpenAI 的 GPT-4o mini 相比，它在 19 項基準測試中有 17 項表現持平或更佳，與 Google 的 Gemini 1.5 Flash-8B 相比，在 21 項基準測試中也有 17 項表現持平或更佳，與 Anthropic 的 Claude Haiku 3.5 相比，則在 12 項基準測試中有 10 項表現持平或更佳。除了在文本基準測試中展現出色的準確性外，Amazon Nova Lite 在影片、圖表和文件理解方面同樣表現突出，這一點已經透過 VATEX、ChartQA 和 DocVQA 等基準測試認證。此外，Amazon Nova Lite 在代理智能工作流程上也表現優異，如在 Berkeley Function Calling Leaderboard 上的函數調用能力，以及在瀏覽器和電腦螢幕上理解視覺元素並採取行動的核心能力方面表現出色，這一點在 VisualWebBench（網頁瀏覽器操作基準測試）和 Mind2Web（通用多模態代理基準測試）中獲得認證。
Amazon Nova Pro 在與 OpenAI 的 GPT-4o 的 20 項基準測試中，有 17 項表現持平或更佳；在與 Google 的 Gemini 1.5 Pro 的 21 項基準測試中，有 16 項表現持平或更佳；在與 Anthropic 的 Claude Sonnet 3.5v2 的 20 項基準測試中，有 9 項表現持平或更佳。除了在文本和視覺智能基準測試中的準確性外，Amazon Nova Pro 在遵循指令和多模態智能工作流程方面同樣表現出色，這點已透過綜合 RAG 基準測試（Comprehensive RAG Benchmark）、Berkeley Function Calling Leaderboard 和 Mind2Web 中獲得認證。
多語言與多模態支援處理長文本的能力
Amazon Nova Micro、Lite 和 Pro 支援超過 200 種語言。在處理長文本方面，Nova Micro 支援 128K 輸入 Token， 而 Lite 和 Pro 版本更可處理高達 300K Token，並能分析長達 30 分鐘的影片內容。到 2025 年初，Amazon 將支援超過 200 萬輸入 Token 的長文本。
效能卓越 成本效益高
Amazon Nova 模型效能卓越，成本效益高，更採用易於與客戶的系統和數據無縫整合的設計。Amazon Nova Micro、Lite 和 Pro 在各自的智能類別中，成本比 Amazon Bedrock 中表現最佳的模型至少低 75%，同時亦是 Amazon Bedrock 的同類模型中速度最快的。
與 Amazon Bedrock 的無縫整合
所有 Amazon Nova 模型均已與 Amazon Bedrock 整合。Amazon Bedrock 是一項全受管服務，透過單一API提供來自領先AI公司的高效能模型。客戶可以輕鬆試用和評估 Amazon Nova 模型及其他模型，選擇最適合其應用的模型。
支援微調以提升準確性
這些模型還支援自訂微調，允許客戶根據自身專有數據中的已標記示例來提升準確性。Amazon Nova 模型能夠從客戶的數據（包括文本、圖像和影片）中學習最重要的資訊，隨後 Amazon Bedrock 會訓練一個專屬的微調模型，以提供客製化回應。
蒸餾用於訓練更小 、更高效的模型
除了支援微調外，這些模型還支援蒸餾，可以將規模更大、能力更強的「典範模型」中的特定知識轉移到更小的模型上，從而實現更高的精確度、更快的回應速度以及更低的營運成本。
基於資料回應的檢查搜索增强生成 (RAG)
Amazon Nova 模型與 Amazon Bedrock 知識庫緊密整合，專注於檢索增強生成（RAG）方法，使客戶能夠透過利用自身的資料確保生成內容的高度準確性和相關性。
針對代理應用進行優化
Amazon Nova 模型經過優化，便於代理應用在執行多步驟任務時透過多個API與企業的專有系統和數據進行互動。
借助 Nova 創意内容生成模型，取得生產級視覺内容
Amazon Nova Canvas 是一款先進的圖像生成模型，能夠根據輸入的文本或圖像生成專業級的視覺內容。它提供了便捷的編輯功能，用戶可以通過文本指令輕鬆調整圖像，控制顏色方案和佈局。該模型內置的安全控制措施確保 AI 的安全和負責任使用，包括浮水印功能，能夠追溯每張圖像的來源；以及內容審核功能，限制可能產生的有害內容。根據第三方機構的對比評估，Amazon Nova Canvas 在性能上優於 OpenAI 的 DALL-E 3 和 Stable Diffusion，並在關鍵的自動化指標上表現出色。
Amazon Nova Reel 是一款先進的影片生成模型，讓客戶能輕鬆從文本和圖像創建高品質影片，適用於廣告、行銷和培訓等內容創作。客戶可以使用自然語言提示控制視覺風格和節奏，包括相機運動、旋轉和縮放。根據第三方機構的評估，Amazon Nova Reel 在品質和一致性表現上優於同類模型，客戶更傾向於選擇由其生成的影片，而非由 Runway 的 Gen-3 Alpha 生成的影片。與 Amazon Nova Canvas 相同，Amazon Nova Reel 也具備內置的安全控制措施，包括浮水印和內容審核功能。目前，Amazon Nova Reel 支援生成六秒的影片，未來數月將支援最長為兩分鐘的影片生成。
下一步計劃：語音到語音和多模態到多模態模型
Amazon 計畫在 2025 年第一季度推出 Amazon Nova 語音到語音模型。該模型旨在通過理解自然語言的流式語音輸入，傳譯語言和非語言訊號（如語調和節奏），提供流暢、接近真人的互動，徹底改變對話式 AI 應用，並確保低延遲的雙向交流。
此外，Amazon 正在開發一種新模型，能接受文本、圖像、音訊和影片作為輸入，並以任意模態生成輸出。這款具備本地多模態到多模態 — 即「任意到任意」模態能力的 Amazon Nova 模型預計將在 2025 年中旬推出。該模型將簡化應用程式開發過程，使同一模型能夠執行多種任務，如內容模態轉換、內容編輯，以及驅動能夠理解和生成所有模態的 AI 代理。
AWS 的合作夥伴和客戶已開始使用 Amazon Nova 模型，并從其强大功能和超高性價比中獲益
AWS 的戰略合作夥伴 SAP 正在將 Amazon Nova 模型整合至 SAP AI Core 生成式 AI 中心支援的大語言模型（LLMs）家族中。這項整合使開發者能為 SAP 的 AI 助手 Joule 創建新技能，並利用 SAP 數據中完整的業務上下文，安全地構建 AI 驅動的解決方案，從而實現自動化、個性化以及供應鏈規劃等進階功能。
德勤作為 AWS 的戰略合作夥伴，致力於為全球各行業提供領先的生成式 AI 服務。德勤認為，沒有一種 AI 解決方案和基礎模型能解決所有問題，而 Amazon Nova 模型的進階客製能力和提升的安全性將推動創新，為全球客戶帶來卓越的價值。
Amazon 致力於開發負責任人工智能
Amazon Nova 模型內置安全和保護措施。Amazon還推出了 AWS AI Service Cards，提供有關使用場景、局限性和負責任 AI 實踐的透明資訊。
如欲了解更多關於Amazon Nova模型的資訊，請瀏覽：https://aws.amazon.com/nova/
如欲了解更多詳情，請瀏覽以下網站：
- 關於Amazon，了解今日最新發布內容的細節。
- AWS 新聞博客，獲取今日公告的更多細節。
- Amazon Bedrock 頁面，了解更多功能。
- AWS re:Invent 頁面，獲取關於 AWS re:Invent 活動的詳細資訊。