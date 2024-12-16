AMSCHK香港美容醫學及手術高峰會暨展覽會 連接未來，共融進步

近千名來自全球醫學專家鼎力支持 為香港美容醫學及手術揭開新一頁 連繫粵港澳大灣區及海外醫學美容、皮膚管理、美學手術程序及抗衰老領域的重要橋樑

過百名專業學者、醫生及美容醫學品牌全力支持

輕鬆連繫全球

推動本港醫學美容及美學手術程序產業鏈發展

讓參加者衝出國際

香港 - 2024年12月16日 - 由亞太聯盟醫療健康學會（ASAP）及Deltus主辦，於12月16日及17日，假香港會議展覽中心3樓舉行。作為香港史上首個及最大型的國際美容醫學盛事，是次高峰會暨展覽會涵蓋了亞太地區及粵港澳大灣區的合作夥伴，為一眾行業領袖提供互動交流及拓展人脈的重要樞紐。AMSCHK 籌委會總幹事黄天厚、AMSCHK國際科學委員會主席林挺松，以及大中華中文版塊科學委員會主席黃哲兟出席開幕活動，攜手為香港美容醫學及手術創建更美好的未來，實現「連接未來，共融進步」的大前提。AMSCHK 籌委會總幹事黄天厚表示：「作為第一屆香港美容醫學及手術高峰會暨展覽會，我們有一個夢想：『連接未來，共融進步』。『連接未來』是指從今日開始，我們的板塊可以繼往開來，延續我們的專業、提高水平；而『共融進步』就是大家在世界板塊裡可以互相交流、並肩成長，令板塊裡的每個人都可以發光發熱。」AMSCHK國際科學委員會主席林挺松表示：「AMSCHK香港美容醫學及手術高峰會暨展覽會能成功舉行，實在有賴在座每一位的鼎力支持。我們深信，有一個讓大家互相交流、互相學習的平台，行業絕對能夠發展得更好。是次的高峰會暨展覽會是第一步，我期待未來將會有更多里程碑及成功。」大中華中文版塊科學委員會主席黃哲兟表示：「作為大中華板塊的軸心，我非常高興今天看到很多大中華板塊，包括國內、台灣、香港本地的專業教授及專家的參與。過去十年，科技發展一日千里，今天的AMSCHK香港美容醫學及手術高峰會暨展覽會獲得了各方的支持，我期待醫學美容及抗衰老領域在未來會有更輝煌的發展。」香港位於亞洲心臟地帶，在國際上享負盛名，亦是中國的主要城市之一。AMSCHK香港美容醫學及手術高峰會暨展覽會與全球美容醫學界的翹楚、專家及行業領袖緊密連繫，邀請了超過100名來自20多個國家和地區，包括中國、馬來西亞、南韓、日本、澳洲、新加坡及泰國等地的專業學者及醫生共襄盛舉，以及超過100多位國際贊助商展示他們最新的先進產品及技術，為拓展全球人脈及海外市場提供了黃金機會。於國際醫學美容界影響深遠的一眾教授亦擔任演講嘉賓，分享他們的豐富學識及經驗。而與會醫生亦可獲得持續醫學進修學分，為香港打造一個專業教育及學術分享平台。總共超過150多個美容醫學品牌以及60多位國際參展商會到場，吸引約1000名人士參與。香港旅遊發展局亦全力支持AMSCHK香港美容醫學及手術高峰會暨展覽會，連繫一眾國際與本地參加者。AMSCHK 致力推動本港醫學美容及美學手術程序產業鏈發展，提高業界專業學術水平，與國際看齊。來自各領域，包括注射填充劑、醫學儀器、醫學影像系統及藥物的參展商亦將設立展位及舉辦研討會，展示最新的產品及技術。AMSCHK香港美容醫學及手術高峰會暨展覽會是讓參加者衝出國際、與世界品牌建立連繫及長期合作的重要橋樑，助參加者大大擴展全球網絡，同時提高國際協同作用、互惠互利。AMSCHK香港美容醫學及手術高峰會暨展覽會為香港的國際高峰會暨展覽會揭開新一頁，推動美容醫學界的合作和進步，共同邁向更蓬勃繁榮的發展。透過匯聚不同地區的學術交流及創新，AMSCHK香港美容醫學及手術高峰會暨展覽會將會成為國內及海外的醫學美容、皮膚管理、美學手術程序及抗衰老領域的領先平台。