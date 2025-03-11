Ananda 傾心推出 MIRA VALLEY 位於普吉島秘境，耗資 14 億美元的豪華住宅項目，坐擁 8,000 英畝的原始森林

泰國，曼谷 - 2025年3月11日 - Ananda Development 宣佈推出嶄新地標級豪華住宅項目 MIRA VALLEY，坐落於普吉島最大、佔地 8,000 英畝的原始森林之中。項目選址於卡馬拉山 (Kamala Mountain) 與 Bang Niao Dum 水庫 之間，設有超過 100 公里自然步道及專屬馬術設施，締造無與倫比的生活體驗。這項總投資額高達 14 億美元的鉅作，糅合極致休閒與世代傳承，重新定義奢華生活。



MIRA VALLEY 地理位置優越，打造 15 分鐘生活圈，距海灘、頂級學校、購物和醫療中心僅一刻鐘，完美融合了寧靜與都市便利。



「隱秘山谷 – 大自然的後花園」為理念用於生態保育，並符合能源與環境設計領導認證 (LEED) 白金級標準。核心亮點之一是創新的 Sandals & Boots 尊尚會所，為各個年齡層提供豐富的社交與休閒體驗，設施包括：豪華泳池、先進健身中心 (配備蒸氣室、桑拿及冰浴恢復設施)、網球場、槳式網球場、多功能運動設施、風景優美的自行車和越野跑路線，以及精品咖啡廳和高級美食餐廳。



MIRA VALLEY 推出多元化的住宅選擇，包括僅設 12 幢的頂級豪活別墅 Anann Villas，附帶私人泳池，每座均為業主的生活方式度身打造，設計成私人山坡保護區，坐擁全景，並融合室內外空間，起價 230 萬美元。此外，Mount Mono 豪華別墅起價 100 萬美元。而 Punyisa Pachira 則是知名設計師及室內建築師 Mary Pakamard 的最新力作，以卓越設計、匠心工藝及精心策劃的藝術細節重新定義奢華別墅生活，僅 9 幢單位，起價 340 萬美元。該項目還提供專屬地塊 (Land Parcels)，為您打造理想別墅，並設有城鎮廣場 (Town Square)，集合精品零售與時尚生活體驗，成就尊貴社群。



Ananda Development PCL 行政總裁 Chanond Ruangkritya 表示：「MIRA VALLEY 是 Ananda 對普吉島奢華住宅的非凡願景，選址於為受破壞的 8,000 英畝原始森林中。雖然普吉島近年來已發展成全球房地產投資熱點，但基礎設施仍然是一大挑戰。憑藉我們 220 英畝的土地，並與 Toscana Valley Khao Yai 攜手合作，我們希望打造的不僅是一個奢華住宅項目，更是為地區長遠發展奠定堅實基礎。」



MIRA VALLEY 項目以永續發展為核心，採用地下電力系統、太陽能供應及先進水資源管理技術，並以 LEED 認證為標準。戰略合作夥伴包括普吉曼谷醫院 (Bangkok Hospital Phuket)、Mount Mono 別墅區，以及 Punyisa Pachira 別墅區。



MIRA VALLEY 普吉項目首席執行官 Patcharavalai Ruangkritya 表示：「我們的目標是培育一個充滿活力、高品質的社區，並與大自然和諧共存。MIRA VALLEY 為重視健康、永續發展及熱愛冒險生活方式的個人及家庭而設計。我們誠邀志同道合的住戶一同擁抱全新的生活方式。在這裡現代舒適，綠色空間與世界級基礎設施一應俱全，享有普吉島最具前瞻性的住宅社區。」



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項目第一期佔地 55 英畝，其中超過 20% 將以為理念用於，並符合能源與環境設計領導認證 (LEED) 白金級標準。核心亮點之一是創新的，為各個年齡層提供豐富的社交與休閒體驗，設施包括：豪華泳池、先進健身中心 (配備蒸氣室、桑拿及冰浴恢復設施)、網球場、槳式網球場、多功能運動設施、風景優美的自行車和越野跑路線，以及精品咖啡廳和高級美食餐廳。MIRA VALLEY 推出多元化的住宅選擇，包括僅設 12 幢的頂級豪活別墅，附帶私人泳池，每座均為業主的生活方式度身打造，設計成私人山坡保護區，坐擁全景，並融合室內外空間，起價 230 萬美元。此外，豪華別墅起價 100 萬美元。而則是知名設計師及室內建築師 Mary Pakamard 的最新力作，以卓越設計、匠心工藝及精心策劃的藝術細節重新定義奢華別墅生活，僅 9 幢單位，起價 340 萬美元。該項目還提供專屬地塊 (Land Parcels)，為您打造理想別墅，並設有城鎮廣場 (Town Square)，集合精品零售與時尚生活體驗，成就尊貴社群。行政總裁 Chanond Ruangkritya 表示：「MIRA VALLEY 是 Ananda 對普吉島奢華住宅的非凡願景，選址於為受破壞的 8,000 英畝原始森林中。雖然普吉島近年來已發展成全球房地產投資熱點，但基礎設施仍然是一大挑戰。憑藉我們 220 英畝的土地，並與 Toscana Valley Khao Yai 攜手合作，我們希望打造的不僅是一個奢華住宅項目，更是為地區長遠發展奠定堅實基礎。」MIRA VALLEY 項目以永續發展為核心，採用地下電力系統、太陽能供應及先進水資源管理技術，並以 LEED 認證為標準。戰略合作夥伴包括普吉曼谷醫院 (Bangkok Hospital Phuket)、Mount Mono 別墅區，以及 Punyisa Pachira 別墅區。表示：「我們的目標是培育一個充滿活力、高品質的社區，並與大自然和諧共存。MIRA VALLEY 為重視健康、永續發展及熱愛冒險生活方式的個人及家庭而設計。我們誠邀志同道合的住戶一同擁抱全新的生活方式。在這裡現代舒適，綠色空間與世界級基礎設施一應俱全，享有普吉島最具前瞻性的住宅社區。」欲了解更多資訊，請瀏覽： www.miravalleyphuket.com