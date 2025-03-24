AnyMind Group 將小紅書數據整合至旗下網紅行銷平台 AnyTag

此舉將幫助行銷人員深入了解中國社群媒體市場新加坡 - 2025年3月24日 - 行銷、電子商務與數位轉型 BPaaS 科技公司 AnyMind Group [TSE:5027] 繼在今年2月3日宣布成為小紅書一級代理後，今日宣布旗下網紅行銷平台AnyTag現已能瀏覽中國熱門的生活社群平台小紅書的網紅數據。
此數據整合使行銷人員能夠輕鬆分析小紅書博主的賬戶資訊，更有效地管理、分析於各種平台上的網紅行銷活動，包含 Instagram、TikTok、Facebook、X、YouTube、Threads、抖音，以及最新加入的小紅書，所有操作均能透過 AnyTag 平台進行。
小紅書擁有龐大的用戶基礎，主要是由年輕、重視潮流的消費者組成。他們積極搜尋產品推薦、旅行建議和生活方式等內容。此次第三方數據整合將提供小紅書博主的關鍵數據總覽，如粉絲人口統計、互動洞察等，使用戶能找出與其品牌和行銷活動目標一致的博主。
透過與第三方數據平台對接，AnyTag 現在可提供小紅書博主詳細資訊：
- 賬戶受眾：按省份/城市維度解析粉絲地域分布，同時提供博主貼文的興趣標籤
- 深度內容洞察：完整展示單篇筆記的閱讀量、收藏量和關注量等數據
- 貼文分析：展示每則貼文的互動率和博主貼文合作價格
此次數據整合後，AnyTag 現已發展成為一個功能強大且擁有豐富多方數據的網紅行銷平台，使品牌主可以在平台上評估社群媒體平台（包括YouTube、Facebook、 Instagram、抖音及小紅書）的賬戶表現。
「將小紅書數據整合至 AnyTag 進一步鞏固了我們以數據驅動的方式實現品牌賦能、並在中國市場進行數位行銷的承諾，」AnyMind Group 大中華區董事總經理錢鵬（Ben Chien）表示，「此舉使 AnyTag 成為了一個強大的一站式解決方案，幫助品牌在所有中國主要的社群平台上策劃、執行並衡量其行銷成效。」
AnyMind Group 於 2016 年推出了AnyTag，為市場行銷人員在網紅行銷上提供兼具深度與廣度的數據洞察，功能包含識別不同地區的網紅內容趨勢、社群媒體分析等。該公司最近還在平台上推出了AI功能，如自動化篩選、搜索與推薦，這些功能從超過 945,000 筆網紅數據和 12,000 個網紅行銷專案的數據中學習。
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AnyMind Group
關於 AnyMind Group
創立於 2016 年四月，電商及行銷數位轉型的 BPaaS 科技公司 AnyMind Group [TSE:5027] 提供軟體與解決方案來協助個人與企業全方位的商務賦能。公司分為兩大事業群：Brand Commerce 品牌商務和 Partner Growth 夥伴成長。「Brand Commerce 品牌商務」提供企業公司旗下生產製造、電商建設、數位行銷和物流平台，而「Partner Growth 夥伴成長」則提供網站 / 應用程式發布商和內容創作者內容優化與變現平台。同時，這些客戶也可以使用品牌商務的相關服務。擁有超過1,900個員工，AnyMind Group 在全球15個市場中設立24間辦公室，包含新加坡、泰國、印尼、越南、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓、香港、台灣、中國、日本、印度、阿拉伯聯合大公國、南韓和沙烏地阿拉伯。
關於 BPaaS
業務流程即服務 Business-Process-as-a-Service (BPaaS) 是一種業務模型。它在軟體即服務或 SaaS（以軟體為中心）和業務流程外包或 BPO（以營運為中心）之上，為整個業務流程生命週期提供更大的靈活性和可擴展性。 企業可以透過 BPaaS 的技術和營運團隊的結合，擁有敏捷且適應高的一條龍流程生命週期管理，實踐整個業務的設計、開發、實施、優化和自動化過程。