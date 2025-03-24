此舉將幫助行銷人員深入了解中國社群媒體市場

AnyMind Group 將小紅書數據整合至旗下網紅行銷平台 AnyTag

賬戶受眾 ：按省份/城市維度解析粉絲地域分布，同時提供博主貼文的興趣標籤

：按省份/城市維度解析粉絲地域分布，同時提供博主貼文的興趣標籤 深度內容洞察 ：完整展示單篇筆記的閱讀量、收藏量和關注量等數據

：完整展示單篇筆記的閱讀量、收藏量和關注量等數據 貼文分析：展示每則貼文的互動率和博主貼文合作價格

新加坡 - 2025年3月24日 - 行銷、電子商務與數位轉型 BPaaS 科技公司 AnyMind Group [TSE:5027] 繼在今年2月3日宣布成為小紅書一級代理後，今日宣布旗下網紅行銷平台AnyTag現已能瀏覽中國熱門的生活社群平台小紅書的網紅數據。此數據整合使行銷人員能夠輕鬆分析小紅書博主的賬戶資訊，更有效地管理、分析於各種平台上的網紅行銷活動，包含 Instagram、TikTok、Facebook、X、YouTube、Threads、抖音，以及最新加入的小紅書，所有操作均能透過 AnyTag 平台進行。小紅書擁有龐大的用戶基礎，主要是由年輕、重視潮流的消費者組成。他們積極搜尋產品推薦、旅行建議和生活方式等內容。此次第三方數據整合將提供小紅書博主的關鍵數據總覽，如粉絲人口統計、互動洞察等，使用戶能找出與其品牌和行銷活動目標一致的博主。透過與第三方數據平台對接，AnyTag 現在可提供小紅書博主詳細資訊：此次數據整合後，AnyTag 現已發展成為一個功能強大且擁有豐富多方數據的網紅行銷平台，使品牌主可以在平台上評估社群媒體平台（包括YouTube、Facebook、 Instagram、抖音及小紅書）的賬戶表現。「將小紅書數據整合至 AnyTag 進一步鞏固了我們以數據驅動的方式實現品牌賦能、並在中國市場進行數位行銷的承諾，」AnyMind Group 大中華區董事總經理錢鵬（Ben Chien）表示，「此舉使 AnyTag 成為了一個強大的一站式解決方案，幫助品牌在所有中國主要的社群平台上策劃、執行並衡量其行銷成效。」AnyMind Group 於 2016 年推出了AnyTag，為市場行銷人員在網紅行銷上提供兼具深度與廣度的數據洞察，功能包含識別不同地區的網紅內容趨勢、社群媒體分析等。該公司最近還在平台上推出了AI功能，如自動化篩選、搜索與推薦，這些功能從超過 945,000 筆網紅數據和 12,000 個網紅行銷專案的數據中學習。