香港 - 2025年2月4日 - 全球頂尖遊戲顯示器及 IT 配件品牌AGON by AOC宣佈推出首款搭載Google TV OS的智能電競顯示器——Q27G4XY,除了可以透過Google TV的串流服務隨時享受電影、劇集、體育節目等多元化內容,超過數百個免費頻道及數千款應用程式,可讓玩家打造專屬個人的新世代娛樂平台。採用最新的Fast VA面板技術,可同時兼顧高對比度的色彩飽和度和極致流暢的影像品質。內置AOC低輸入延遲模式,助你在瞬息萬變的戰局中先聲奪人。能夠以USB-C連接取代傳統DisplayPort,只需一條電線便可以實現高分辨率視頻信號傳輸,充分展現AOC在電競設備領域的技術優勢,以極致性能為玩家帶來絕佳的遊戲體驗。 AOC全新電競顯示器Q27G4XY震撼登場 搭載Google TV OS 締造非一般的娛樂體驗 展現 Google TV OS 獨有魅力 打造專屬個人的智能遊戲平台 全新的Q27G4XY搭載Google TV OS,這是一個基於 Android 系統的智慧電視平台,但相較於傳統Android系統的智慧電視平台,能夠提供更人性化、智能的用戶體驗。Google TV的串流服務讓你可以隨時瀏覽電影、劇集、電視直播、體育等內容,集數百個免費頻道及數千款應用程式於一身。而Google TV OS能夠根據用戶使用習慣和設定,提供更具個人特色的推薦和搜尋功能,助你輕鬆找到感興趣的內容。配備深度整合的Google助理,只需透過簡單的語音命令,便可啟動遊戲、查找影片或節目,甚至控制其他智能家居設備,幫助你創建一個全新世代無縫體驗的娛樂空間。 全新 Fast VA 面板技術:專為極速遊戲畫面而生 臻至巔峰的遊戲體驗 Q27G4XY另一個最受矚目的功能莫過於其27吋Fast VA面板,它的最大優勢在於能夠突破影像品質和反應時間無法兼得的技術限制,能夠同時呈現高對比度的鮮艷色彩和流暢無撕裂的影像,帶來更逼真、更具沉浸感的遊戲畫面。特別在較暗的遊戲場景中,在保留深邃的暗部細節同時,仍能展現鮮活的色彩,創造無與倫比的視覺享受。顯示器擁有 180Hz 的刷新率和低至 1ms 的響應時間,並支援 Adaptive-Sync 技術及防撕裂設計,讓玩家得以在競技類遊戲中享受極致流暢的沉浸式體驗。此外,該顯示器還相容HDR10 ,有效提供遠超一般顯示器的色彩、亮度和對比度。玩家們更可以切換至AOC低輸入延遲模式,有效減低視訊來源輸入與輸出之間的延遲,助你在瞬息萬變的FPS遊戲中不受延遲拖累,徹底解放潛能。除此之外,憑藉內置杜比音效 (Dolby Audio) 技術,這款顯示器更可以為遊戲、電影、劇集帶來親歷其境般的逼真音效,實現多感官沉浸式的娛樂體驗。 簡便擴充及專為玩家而設的貼心設計 考慮到廣大主流玩家的需要,這款最新的AOC顯示器內置Flicker-free無閃爍技術,以直流(DC)背光系統強化電壓以降低畫面閃爍頻率,提供更舒適和健康的觀映體驗。同時,Q27G4XY還擁有強大的連接功能,只需簡單一條USB-C電線便取代DisplayPort,傳輸高分辨率視頻信號並為手提電腦充電。此外,顯示器備有HDMI和DisplayPort連接,不論是專業或家庭用戶,HDMI能夠提供播放藍光機和遊戲影音般最細緻的多媒體影像格式,實現包括遊戲主機及個人電腦的高速連接,而DisplayPort則支援更高規格的數碼影音訊號及更新頻率,設有更高品質及穩定的多媒體效果。除此之外,這款顯示器支援螢幕鏡射功能,可以無線方式連接不同設備,並內置Multimedia功能,可以直接插入USB及記憶卡,播放你的照片、音樂或影片,享受專屬個人的輕鬆時刻。 建議零售價與供應 AOC Q27G4XY現於授權之零售商開始發售,建議零售價為港幣2,499。 產品規格



Q27G4XY

面板

27吋(Fast VA)

像素間距

0.2331 (H) × 0.2331 (V)

有效觀看區域

596.736 (H) × 335.664 (V)

亮度

300 cd/m2

對比度

5000:1 (Typical) 80 Million : 1

色域

sRGB 94.8% (CIE1931) / DCI-P3 90% (CIE1976)

響應時間

1ms(GtG)

色彩準確度

Delta E < 2

最佳解析度

2560 × 1440 @ 180Hz –DisplayPort1.4 /USB-C



2560 × 1440 @ 144Hz – HDMI2.0



1920 x 1080 @ 60Hz (Android

輸入訊號

HDMI 2.0 × 1, DisplayPort 1.4 × 1, USB-C × 1 (PD65W)



關於AOC

AOC 成立於 1967 年,是全球領先的顯示器和 IT 配件品牌,也是全球最大的 LCD 製造商 TPV Technology Limited 的子公司。 AOC 全面的產品組合為專業和個人應用提供創新、符合人體工程學、環保和時尚的解決方案。



AOC 專門為電競用家而設的 AGON by AOC,自 2020 年以來一直是領先的遊戲顯示器品牌之一,也是全球遊戲玩家的首選。提供世界級高性能遊戲顯示器及完整的遊戲配件生態系統,當中主要分為三個類別:以核心遊戲玩家而生的 AOC GAMING、針對競爭性遊戲玩家的 AGON ,以及電競愛好者和職業電競選手的 AGON PRO。



如欲了解更多,請參閱 AGON by AOC 官方網站或 關注AGON by AOC Facebook。