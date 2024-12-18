AOC呈獻跨年優惠迎接2025 購買指定電競顯示器 即享雙重優惠

AOC Mini-LED顯示器更提供5年特長保養香港 - 2024年12月18日 - 全球領先的電競顯示器品牌*AOC推出跨年優惠來迎接2025，讓各位玩家在佳節期間升級裝備，締造最佳電競體驗！
由即日起至2025年1月24 日，顧客可以優惠價購買指定型號AOC 電競顯示器，包括:AOC Q27G3XMN、AOC U27G3XM、AOC AGON AG274QXM、AOC AGON AG275UXM、AOC AGON PRO AG276QZD2或Porsche Design AOC AGON PPRO PD49。另外，購買以上型號顯示器更即可獲得GODIVA $100現金劵或超市$100現金劵一張。**禮品數量有限，送完即止。
跨年特選優惠型號：
| 型號
| 價格
| 產品特色
| Q27G3XMN
| 優惠價: $2,499
(原價: $5,399)
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| U27G3XM
| 優惠價: $3,790
(原價: $5,399)
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| AG274QXM
| 優惠價: $5,999
(原價: $8,299)
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| AG275UXM
| 優惠價: $4,699
(原價: $5,099)
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| AG276QZD2
| 優惠價: $4,699
(原價: $5,999)
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| Porsche Design AOC AGON PRO PD49
| 優惠價: $11,990
(原價: $19,999)
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AOC Mini-LED顯示器提供特長5年保養
讓用戶使用時更安心，AOC Mini-LED顯示器更特別提供了5年特長保養。當中包括了首3年全包面板，所有零件保用及上門人工服務。而客戶只需再進行簡單登記，即可獲額外加送兩年延長自攜保養，該2年一樣提供全包面板及所有零件費用。
* 據《IDC 2023年第四季度電競追蹤報告》，AOC位居全球第一電競顯示器（≥144Hz）品牌。
**AOC 跨年優惠和折扣只限於指定商舖，詳情請瀏覽推廣活動網頁。
https://hk.aoc.com/
關於AOC
AOC 成立於 1967 年，是全球領先的顯示器和 IT 配件品牌，也是全球最大的 LCD 製造商 TPV Technology Limited 的子公司。 AOC 全面的產品組合為專業和個人應用提供創新、符合人體工程學、環保和時尚的解決方案。
AOC 專門為電競用家而設的 AGON by AOC，自 2020 年以來一直是領先的遊戲顯示器品牌之一，也是全球遊戲玩家的首選。提供世界級高性能遊戲顯示器及完整的遊戲配件生態系統，當中主要分為三個類別：以核心遊戲玩家而生的 AOC GAMING、針對競爭性遊戲玩家的 AGON ，以及電競愛好者和職業電競選手的 AGON PRO。
如欲了解更多，請參閱 AGON by AOC 官方網站或 關注AGON by AOC Facebook。