AOC呈獻跨年優惠迎接2025 購買指定電競顯示器 即享雙重優惠

關於AOC

AOC 成立於 1967 年,是全球領先的顯示器和 IT 配件品牌,也是全球最大的 LCD 製造商 TPV Technology Limited 的子公司。 AOC 全面的產品組合為專業和個人應用提供創新、符合人體工程學、環保和時尚的解決方案。



AOC 專門為電競用家而設的 AGON by AOC,自 2020 年以來一直是領先的遊戲顯示器品牌之一,也是全球遊戲玩家的首選。提供世界級高性能遊戲顯示器及完整的遊戲配件生態系統,當中主要分為三個類別:以核心遊戲玩家而生的 AOC GAMING、針對競爭性遊戲玩家的 AGON ,以及電競愛好者和職業電競選手的 AGON PRO。



如欲了解更多,請參閱 AGON by AOC 官方網站或 關注AGON by AOC Facebook。