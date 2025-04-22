Appier 助攻 POP MART Taiwan 實現限量商品銷售管理智慧轉型

關於 POP MART Taiwan

國際潮流玩具品牌 POP MART 泡泡瑪特將藝術收藏與潮流元素完美融合，打造獨具風格的公仔模型，引領全球潮玩文化。透過盲盒機制創造驚喜感，讓大人小孩都能樂在其中，並推出 MEGA 珍藏系列，吸引無數公仔愛好者收藏。憑藉旗艦店、AI 智能 Robo Shop 及數字平台拓展全球市場，泡泡瑪特不斷推動潮流玩具的創新與發展。無論是經典 IP 還是藝術家聯名系列，泡泡瑪特都致力於將潮玩帶入生活，讓每位粉絲都能找到專屬於自己的愛娃！





關於 Appier

做為 AI 原生的跨國 SaaS 公司，Appier 致力於透過最先進的廣告科技（AdTech）與行銷科技（MarTech）解決方案，幫助企業創造價值。秉持「讓 AI 更簡單，讓軟體更智能（Making AI Easy by Making Software Intelligent）」的願景，Appier 的使命是賦能企業，將 AI 轉化為可衡量的商業價值（Turn AI into ROI）。



Appier 成立於 2012 年，並在 東京證券交易所 Prime 版上市（股票代碼：4180），據點遍及全球 17+ 個城市，賦能超過 1,800 家領先企業，透過堅實的 AI 技術，為企業提升行銷成效。作為 AI 時代的推動者，Appier 持續提供創新解決方案，幫助企業實現可衡量的業務增長。



Appier 的產品服務涵蓋 三大核心領域：廣告雲（Ad Cloud）、個人化雲（Personalization Cloud) 及數據雲（Data Cloud）。這些核心產品皆搭載 Appier 先進的 AI 技術，包括生成式 AI，助力企業更有效率地推動行銷與廣告策略。



