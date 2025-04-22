Appier 助攻 POP MART Taiwan 實現限量商品銷售管理智慧轉型

以 Appier 個人化雲優化 OMO 流程與消費者體驗，邁向商品最大化銷售 帶動活動參與率提升 90%、LINE 好友數成長 210%、人力與時間成本降低 30%香港 - 2025年4月22日 - Appier（TSE: 4180）今宣布，全球知名潮流玩具品牌 POP MART Taiwan，導入 Appier 個人化雲的 AI 對話式行銷解決方案 BotBonnie，加速其 OMO 佈局及智慧轉型，不僅提升 90% 活動參與率，更帶動其 LINE 官方帳號用戶數成長 210%，並大幅減少 30% 人力與時間成本，成功讓限量商品管理的透明度與效率提升，在潮流玩具市場中搶佔先機。
商品管理對於潮流品牌的商業模式至關重要。特別是近年收藏品熱潮及設計師玩具興起驅動潮流玩具市場顯著成長。據 Statista 指出，全球玩具與遊戲市場於 2023 年的市場規模為 1,260 億美元，預計將在 2029 年成長至 1,359 億美元，顯示出持續增長的需求動能。國際潮流玩具品牌 POP MART Taiwan 致力將藝術收藏與潮流元素融合，打造獨具風格的公仔模型，引領潮玩文化，更透過盲盒機制為消費者創造驚喜感。POP MART Taiwan 公關經理 Sabrina Yeh 指出：「為持續提升限量商品的購買透明度與管理效率，我們與 Appier 合作，採用 BotBonnie 成功實現 OMO 的願景，大幅提升營運效率與顧客互動體驗。透過自動化抽選與兌換機制，我們有效維護購買公平性，同時讓消費者體驗更加流暢。期待未來能持續深化數位佈局，為潮玩愛好者帶來更精彩的購物體驗。」
Appier 表示，團隊很高興能協助 POP MART Taiwan 透過 Appier 個人化雲的 AI 對話式行銷解決方案優化線上登記、線下兌換的 OMO 流程，並導入自動辨識機制、打造自動化私訊 FAQ 流程，改變過去傳統人工發放購買券與驗證作業、減輕現場人力時間成本負擔，更解決難以確保消費者是否成功兌換、無法有效防止囤貨等公平性問題的挑戰，且能進一步運用數據驅動的個人化行銷帶來服務加值與商機擴增。
本次合作讓消費者可直接在 LINE 上實名登記、自動抽選購買資格，並憑藉中選之專屬兌換頁面，至線下由門市人員搭配系統自動、即時判定購買資格，有效降低人工核對錯誤率並防止重複購買，保障消費者權益。而遊戲式的抽獎體驗亦能進一步增強消費者的活動參與感。此外，藉由自動化私訊 FAQ 機制部署，消費者可於 LINE 或 Messenger 直接查詢會員、兌換辦法等問題，並即時獲得回覆，大幅提升客服效率。Appier 助力 POP MART Taiwan 打造更完好的 OMO 購物體驗、落實更高效的數位營運模式、顯著節省人力時間成本，亦強化其社群與會員經營，提升整體營運效率。
展望未來，POP MART Taiwan 計畫進一步深化與 Appier 的合作，包括導入電子整理券等功能，讓消費者可掌握現場進場時段，亦可即時、靈活提供會員與新用戶購買資格，並根據整理券領取與兌換狀況，動態釋放剩餘名額，同時還可在等待購買期間推播商品資訊、加購推薦，以個人化行銷提升銷售轉化與回購機會，全面優化限量商品的管理與消費者購物體驗，實現商品最大化銷售，在潮流玩具市場持續領先。
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關於 POP MART Taiwan
國際潮流玩具品牌 POP MART 泡泡瑪特將藝術收藏與潮流元素完美融合，打造獨具風格的公仔模型，引領全球潮玩文化。透過盲盒機制創造驚喜感，讓大人小孩都能樂在其中，並推出 MEGA 珍藏系列，吸引無數公仔愛好者收藏。憑藉旗艦店、AI 智能 Robo Shop 及數字平台拓展全球市場，泡泡瑪特不斷推動潮流玩具的創新與發展。無論是經典 IP 還是藝術家聯名系列，泡泡瑪特都致力於將潮玩帶入生活，讓每位粉絲都能找到專屬於自己的愛娃！
關於 Appier
做為 AI 原生的跨國 SaaS 公司，Appier 致力於透過最先進的廣告科技（AdTech）與行銷科技（MarTech）解決方案，幫助企業創造價值。秉持「讓 AI 更簡單，讓軟體更智能（Making AI Easy by Making Software Intelligent）」的願景，Appier 的使命是賦能企業，將 AI 轉化為可衡量的商業價值（Turn AI into ROI）。
Appier 成立於 2012 年，並在 東京證券交易所 Prime 版上市（股票代碼：4180），據點遍及全球 17+ 個城市，賦能超過 1,800 家領先企業，透過堅實的 AI 技術，為企業提升行銷成效。作為 AI 時代的推動者，Appier 持續提供創新解決方案，幫助企業實現可衡量的業務增長。
Appier 的產品服務涵蓋 三大核心領域：廣告雲（Ad Cloud）、個人化雲（Personalization Cloud) 及數據雲（Data Cloud）。這些核心產品皆搭載 Appier 先進的 AI 技術，包括生成式 AI，助力企業更有效率地推動行銷與廣告策略。