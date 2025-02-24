熱門搜尋:
哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
市場快訊
2025-02-24 15:00:00

Arlo宣佈調整家居安全產品價格

分享：

香港 - 2025年2月24日 - 領先的智能家居安全品牌Arlo Technologies 欣然宣佈將對旗下特定產品的建議零售價進行調整。新價格即日起生效，讓消費者能以更優惠的價格體驗 Arlo 屢獲殊榮的監控技術，並提升家居及企業安全。

客戶現可藉此顯著的優惠獲得業界領先的安全保障與安心體驗，包括 4K 超高清畫質、雙向語音、夜視及 AI 驅動的智能偵測等先進功能。

是次建議零售價的調整將適用於以下的重點產品（以港幣計算）：

產品
原價
(建議零售價)
新價格
(建議零售價)
優惠
Arlo Essential 2戶外攝影機 單鏡裝
$788
$688
$100
13%
Arlo Essential 2戶外攝影機 雙鏡裝
$1,488
$1,288
$200
13%
Arlo Pro 5S 無線安全攝影機 單鏡裝
$1,680
$988
$692
41%
Arlo Pro 5S無線安全攝影機 雙鏡裝
$2,980
$1,788
$1,192
40%
Arlo Ultra 2無線安全攝影機 單鏡裝
$1,958
$1,488
$470
24%
Arlo Ultra 2無線安全攝影機 雙鏡裝
$4,288
$3,188
$1,100
26%
Arlo Essential 2 室內攝影機
$688
$388
$300
44%
Arlo Essential 2 無線視訊門鈴
$1,088
$888
$200
18%
Arlo 基站 配件
$788
$588
$200
25%

Arlo 深知安全對每個家庭的重要性，並認為在經濟不穩的時期，任何人都不應該為了節省開支而在家居安全上作出妥協。透過調整安全攝影機的建議零售價，Arlo 希望能減輕家庭的經濟負擔，同時提供他們所需的可靠安全解決方案。

Arlo安全攝影機現可透過 Arlo 官網和授權零售商以優惠的新價格購買。

如欲了解更多資訊，請瀏覽https://www.arlo.com/hk/

adblk5

關於Arlo Technologies, Inc.

Arlo 是一個屢獲殊榮的市場領導者，致力於通過先進的家庭、商業和個人安全解決方案改變人們保護重要事物的方式。Arlo 在 AI 和 CV 驅動的分析、雲端服務、用戶體驗與產品設計方面擁有豐富的專業知識，並透通過創新的無線和 RF 連接技術，為 Arlo 用戶提供無縫的智能家居體驗。Arlo 的雲端平台為用戶提供可視性、洞察力和一個强大的渠道，不論用戶在任何所在地，只要透過 Wi-Fi 或移動網絡，都可保護及實時與最重要的人和物連繫。至今，Arlo 已經推出了幾項獲獎的智能連接設備、軟件和服務，涵蓋無線智能 Wi-Fi 和LTE安全攝影機、視訊門鈴、泛光燈和安全系統，以及 Arlo 訂閱服務：Arlo Secure 和 Arlo Safe。

為了使用戶更安心，Arlo 堅持保護用戶私隱以及保障家庭和家居的安全。Arlo 亦致力達到數據安全的行業標準，旨在使用戶的個人信息保持私密並讓用戶可自行控制。 Arlo針對用戶數據提供增強控制功能，秉承私隱法規，確保用戶的數據安全，並將安全性放在於公司文化的第一位。

adblk6

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

dadblk7 madblk7