Arlo宣佈調整家居安全產品價格

香港 - 2025年2月24日 - 領先的智能家居安全品牌Arlo Technologies 欣然宣佈將對旗下特定產品的建議零售價進行調整。新價格即日起生效，讓消費者能以更優惠的價格體驗 Arlo 屢獲殊榮的監控技術，並提升家居及企業安全。 客戶現可藉此顯著的優惠獲得業界領先的安全保障與安心體驗，包括 4K 超高清畫質、雙向語音、夜視及 AI 驅動的智能偵測等先進功能。 是次建議零售價的調整將適用於以下的重點產品（以港幣計算）：

關於Arlo Technologies, Inc.

Arlo 是一個屢獲殊榮的市場領導者，致力於通過先進的家庭、商業和個人安全解決方案改變人們保護重要事物的方式。Arlo 在 AI 和 CV 驅動的分析、雲端服務、用戶體驗與產品設計方面擁有豐富的專業知識，並透通過創新的無線和 RF 連接技術，為 Arlo 用戶提供無縫的智能家居體驗。Arlo 的雲端平台為用戶提供可視性、洞察力和一個强大的渠道，不論用戶在任何所在地，只要透過 Wi-Fi 或移動網絡，都可保護及實時與最重要的人和物連繫。至今，Arlo 已經推出了幾項獲獎的智能連接設備、軟件和服務，涵蓋無線智能 Wi-Fi 和LTE安全攝影機、視訊門鈴、泛光燈和安全系統，以及 Arlo 訂閱服務：Arlo Secure 和 Arlo Safe。



為了使用戶更安心，Arlo 堅持保護用戶私隱以及保障家庭和家居的安全。Arlo 亦致力達到數據安全的行業標準，旨在使用戶的個人信息保持私密並讓用戶可自行控制。 Arlo針對用戶數據提供增強控制功能，秉承私隱法規，確保用戶的數據安全，並將安全性放在於公司文化的第一位。