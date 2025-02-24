Arlo宣佈調整家居安全產品價格

香港 - 2025年2月24日 - 領先的智能家居安全品牌Arlo Technologies 欣然宣佈將對旗下特定產品的建議零售價進行調整。新價格即日起生效，讓消費者能以更優惠的價格體驗 Arlo 屢獲殊榮的監控技術，並提升家居及企業安全。
客戶現可藉此顯著的優惠獲得業界領先的安全保障與安心體驗，包括 4K 超高清畫質、雙向語音、夜視及 AI 驅動的智能偵測等先進功能。
是次建議零售價的調整將適用於以下的重點產品（以港幣計算）：
| 產品
| 原價
(建議零售價)
| 新價格
(建議零售價)
| 優惠
| Arlo Essential 2戶外攝影機 – 單鏡裝
| $788
| $688
| $100
| 13%
| Arlo Essential 2戶外攝影機 – 雙鏡裝
| $1,488
| $1,288
| $200
| 13%
| Arlo Pro 5S 無線安全攝影機 – 單鏡裝
| $1,680
| $988
| $692
| 41%
| Arlo Pro 5S無線安全攝影機 – 雙鏡裝
| $2,980
| $1,788
| $1,192
| 40%
| Arlo Ultra 2無線安全攝影機 – 單鏡裝
| $1,958
| $1,488
| $470
| 24%
| Arlo Ultra 2無線安全攝影機 – 雙鏡裝
| $4,288
| $3,188
| $1,100
| 26%
| Arlo Essential 2 室內攝影機
| $688
| $388
| $300
| 44%
| Arlo Essential 2 無線視訊門鈴
| $1,088
| $888
| $200
| 18%
| Arlo 基站 配件
| $788
| $588
| $200
| 25%
Arlo 深知安全對每個家庭的重要性，並認為在經濟不穩的時期，任何人都不應該為了節省開支而在家居安全上作出妥協。透過調整安全攝影機的建議零售價，Arlo 希望能減輕家庭的經濟負擔，同時提供他們所需的可靠安全解決方案。
Arlo安全攝影機現可透過 Arlo 官網和授權零售商以優惠的新價格購買。
如欲了解更多資訊，請瀏覽https://www.arlo.com/hk/。
關於Arlo Technologies, Inc.
Arlo 是一個屢獲殊榮的市場領導者，致力於通過先進的家庭、商業和個人安全解決方案改變人們保護重要事物的方式。Arlo 在 AI 和 CV 驅動的分析、雲端服務、用戶體驗與產品設計方面擁有豐富的專業知識，並透通過創新的無線和 RF 連接技術，為 Arlo 用戶提供無縫的智能家居體驗。Arlo 的雲端平台為用戶提供可視性、洞察力和一個强大的渠道，不論用戶在任何所在地，只要透過 Wi-Fi 或移動網絡，都可保護及實時與最重要的人和物連繫。至今，Arlo 已經推出了幾項獲獎的智能連接設備、軟件和服務，涵蓋無線智能 Wi-Fi 和LTE安全攝影機、視訊門鈴、泛光燈和安全系統，以及 Arlo 訂閱服務：Arlo Secure 和 Arlo Safe。
為了使用戶更安心，Arlo 堅持保護用戶私隱以及保障家庭和家居的安全。Arlo 亦致力達到數據安全的行業標準，旨在使用戶的個人信息保持私密並讓用戶可自行控制。 Arlo針對用戶數據提供增強控制功能，秉承私隱法規，確保用戶的數據安全，並將安全性放在於公司文化的第一位。