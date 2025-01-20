ARLO推出先進的火災偵測技術：以即時警報革新家居安全

香港 - 2025年1月20日 - 領先的智能家居安全品牌 Arlo Technologies 宣布推出創新的火災偵測功能，讓用戶能以最先進的技術來保護家園。這項新功能會在偵測到火焰時立即向用戶發出提示，以便用戶更迅速地聯絡緊急服務，為保護家居安全爭取寶貴的時間。 智能火災偵測：防患於未然 Arlo的火災偵測系統提供智能通知功能，能在煙霧成為危險之前提醒用戶注意火焰的存在。這項突破性的功能旨在透過及早偵測火災來提供額外的保障，讓用戶無論身處任何地方都能及時作出應對。 主要優點 ：

關於Arlo Technologies, Inc.

Arlo 是一個屢獲殊榮的市場領導者，致力於通過先進的家庭、商業和個人安全解決方案改變人們保護重要事物的方式。Arlo 在 AI 和 CV 驅動的分析、雲端服務、用戶體驗與產品設計方面擁有豐富的專業知識，並透通過創新的無線和 RF 連接技術，為 Arlo 用戶提供無縫的智能家居體驗。Arlo 的雲端平台為用戶提供可視性、洞察力和一個强大的渠道，不論用戶在任何所在地，只要透過 Wi-Fi 或移動網絡，都可保護及實時與最重要的人和物連繫。至今，Arlo 已經推出了幾項獲獎的智能連接設備、軟件和服務，涵蓋無線智能 Wi-Fi 和LTE安全攝影機、視訊門鈴、泛光燈和安全系統，以及 Arlo 訂閱服務：Arlo Secure 和 Arlo Safe。



為了使用戶更安心，Arlo 堅持保護用戶私隱以及保障家庭和家居的安全。Arlo 亦致力達到數據安全的行業標準，旨在使用戶的個人信息保持私密並讓用戶可自行控制。 Arlo針對用戶數據提供增強控制功能，秉承私隱法規，確保用戶的數據安全，並將安全性放在於公司文化的第一位。

