ARLO 推出全新萬用太陽能板，提升兼容性

Arlo萬用太陽能板適用於多款 Arlo 攝影機與泛光燈香港 - 2025 年 3 月 28 日 - 領先的智能家居安全品牌 Arlo Technologies, Inc.（NYSE: ARLO）欣然宣布在香港推出其最新的安全攝影機配件 — Arlo 萬用太陽能板。這款多功能太陽能板具備比以往型號更廣泛的兼容性，可與更多 Arlo 攝影機和泛光燈無縫搭配，確保持續供電並提升安全性。建議零售價為港幣418元，為用戶提供高性價比的全天候智能家居保護，尤其適合 Pro 5 和 Ultra 2 的用戶。
Arlo 萬用太陽能板配備多種連接器，消除了用戶在選擇太陽能配件過程中的疑慮，讓他們能更輕鬆地找到適用於其 Arlo 攝影機和泛光燈的理想配件。此外，其卓越的兼容性亦為零售商簡化了工作，因為他們只需存放和推薦一款型號即可支援多款 Arlo 產品。透過減少選購與銷售的複雜性，萬用太陽能板不僅能降低退貨率，還能提升整體用戶體驗。
萬用太陽能板的主要特點：
- 太陽能供電：利用太陽能為 Arlo 無線攝影機和泛光燈供電。
- 增強的兼容性：支援 Arlo Essential 系列（電池版）、Go 2 系列、Pro 3 系列及以上型號、Ultra 系列，以及無線泛光燈。
- 持續充電：在無需更換電池的情況下保持設備的供電和連接。
- 耐候設計：專為應對各種天氣條件而設計，堅固耐用，適用於戶外環境。
Arlo 萬用太陽能板將於 3 月下旬起在Arlo 官網及各大零售商發售。
如欲了解更多有關Arlo 智能家居安全系列的產品和服務詳情，請瀏覽https://www.arlo.com/hk/。
關於Arlo Technologies, Inc.
Arlo 是一個屢獲殊榮的市場領導者，致力於通過先進的家庭、商業和個人安全解決方案改變人們保護重要事物的方式。Arlo 在 AI 和 CV 驅動的分析、雲端服務、用戶體驗與產品設計方面擁有豐富的專業知識，並透通過創新的無線和 RF 連接技術，為 Arlo 用戶提供無縫的智能家居體驗。Arlo 的雲端平台為用戶提供可視性、洞察力和一個强大的渠道，不論用戶在任何所在地，只要透過 Wi-Fi 或移動網絡，都可保護及實時與最重要的人和物連繫。至今，Arlo 已經推出了幾項獲獎的智能連接設備、軟件和服務，涵蓋無線智能 Wi-Fi 和LTE安全攝影機、視訊門鈴、泛光燈和安全系統，以及 Arlo 訂閱服務：Arlo Secure 和 Arlo Safe。
為了使用戶更安心，Arlo 堅持保護用戶私隱以及保障家庭和家居的安全。Arlo 亦致力達到數據安全的行業標準，旨在使用戶的個人信息保持私密並讓用戶可自行控制。 Arlo針對用戶數據提供增強控制功能，秉承私隱法規，確保用戶的數據安全，並將安全性放在於公司文化的第一位。