Aspire 推出專為香港中小企打造的 Visa公司卡

Aspire 聯同 Visa，為香港 36萬間中小企提供更便捷的商業金融方案。香港 - 2025年2月17日 - 總部位於新加坡的金融科技先驅 Aspire 正式發佈全新 Visa 公司卡，專為香港中小企業量身定制。透過提供高效且便捷的金融工具，Aspire 聯同 Visa 為香港企業打造更高效的經營環境，以迎接快速增長新時代。
中小企作為香港經濟的中流砥柱，但由於信用額度低、手續費高以及支出管理不透明，許多企業難以獲得公司卡等金融工具，導致很多企業主仍依賴個人帳戶處理業務資金。Aspire 全新推出的 Visa 公司卡，提供更簡單、更具成本效益的解決方案。
業務增長始終是中小企的首要目標，其中近 79% 計劃透過跨境交易擴展市場。Aspire Visa 公司卡支援多種貨幣，助企業實現無縫的跨境支付，以提升全球市場的蓬勃發展。透過 Aspire 的創新金融科技與 Visa 的全球支付網絡，企業可統一管理資金，確保交易安全迅速，輕鬆銜接全球市場。
Aspire 的聯合創辦人兼行政總裁 Andrea Baronchelli 表示：「與 Visa 攜手合作，標誌著 Aspire 在賦能全球創業者及中小企業方面邁出重要一步。本次合作將幫助企業發展，輕鬆簡化跨境的資金流動，並助其充滿信心地拓展業務版圖。」
Visa 香港及澳門區董事總經理梁普寧女士表示：「透過結合 Visa 的全球網絡和 Aspire 的一站式金融平台，Aspire Visa 公司卡將為中小企業提供全面的金融解決方案，讓他們在現今瞬息萬變且互聯互通的商業環境中蓬勃發展。此合作強化我們致力於為中小企業提供世界級支付方法的承諾，推動香港數碼經濟向前邁進。」
為慶祝全新 Visa 公司卡推出，凡於 2 月 28 日前透過https://aspireapp.com/zh-HK/lp/cashback-promo 註冊的新客戶，首筆 HKD 18,888 消費可享 8% 現金回贈。
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