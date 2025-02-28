AWS 推出新量子運算晶片

新的 Ocelot 晶片採用可擴展架構以減少多達 90%糾錯成本，加速實用量子電腦應用的開發香港 - 2025年2月28日 - Amazon Web Services (AWS) 宣布推出新量子運算晶片 Ocelot，與目前的量子糾錯方式相比成本可以降低多達 90%。晶片由設於加州理工學院的 AWS 量子計算中心團隊研發，Ocelot 是建立容錯量子電腦過程中的重要突破。容錯量子電腦將能解決當今傳統電腦無法處理的重大商業及科學難題。
AWS 在 Ocelot 架構使用嶄新的設計，從一開始就內置糾錯功能，並採用貓量子位元 (cat qubit)。貓量子位元以著名的「薛丁格的貓」思想實驗命名，能夠抑制某些形式的錯誤，從而減少量子糾錯所需的資源。透過 Ocelot 的全新設計，AWS 研究人員首次成功將貓量子位元技術和其他量子糾錯組件整合到可大規模生產的微型晶片上，而這種方式借鑑於微電子業的製程。
AWS 量子硬件部門主管 Oskar Painter 表示：「隨著近期量子研究的進展，實用容錯量子電腦問世已不再是『是否』的問題，而是『何時』的問題，Ocelot 便是邁向這個目標的重要一步。未來，以 Ocelot 架構設計的量子晶片，所需的糾錯資源將大幅減少，使其成本降至目前方法的五分之一。我們相信，這將加速實用量子電腦問世，最多可以提前五年。」
如欲了解更多有關是次發佈詳情，請瀏覽：Amazon Web Services announces new quantum computing chip。
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