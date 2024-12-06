AWS 與 Adobe 攜手為品牌提供 Adobe Experience Platform 解決方案，以深度分析提升客戶體驗

- Adobe 與 AWS 深化合作，在 AWS 上提供 Adobe Experience Platform（AEP）解決方案，賦能品牌透過精準和個人化的行銷加深與客戶的關係
- AEP 提供跨平台的客戶行為數據分析，配合AI 技術，協助品牌適時提供個人化的客戶體驗
- 品牌可以透過 AWS 連接由 AEP 支援的一系列應用程式，包括 Adobe Real-Time CDP、Adobe Journey Optimizer 和 Adobe Customer Journey Analytics 等，以策劃和反覆優化客戶體驗，從而提高參與度和潛在客戶轉換率
香港 - 2024 年 12 月 6 日 - 在 2024 re:Invent全球大會上，Adobe 宣布與 AWS 深化合作，在 AWS 上提供 Adobe Experience Platform（AEP）解決方案。這項新服務將賦能品牌透過深度分析營造高度個人化的體驗，從而強化與客戶的關係。AEP 能實時將客戶線上及線下平台的互動數據整合到一個版面，從而協助品牌大規模實現真正個人化服務。
由 AEP 支援的 Adobe Real-Time CDP、Adobe Journey Optimizer 和 Adobe Customer Journey Analytics 等應用程式也將可以在 AWS 上使用，協助品牌精準地接觸受眾、與客戶進行跨平台互動，並透過數據分析優化客戶體驗。透過在 AWS 上統一部署 AEP 驅動的分析功能和工作流程，整合後的解決方案為品牌提供了新的靈活性和可擴展性。
全球眾多領先品牌，如可口可樂、迪克體育用品、美國職業棒球大聯盟、萬豪國際、Panera Bread、高通和美國銀行等，一直採用 AEP 強化客戶體驗管理。這些品牌可以透過 AEP 即時掌握消費者偏好的變化，從而發掘關鍵的互動時機。隨著 AEP 即將可以在 AWS 上使用，品牌能運用 AWS 強大的雲端基礎設施，在安全且具擴展性的雲端環境中，迅速進行客戶分析，並實現更具意義的客戶互動體驗。
Adobe Experience Cloud 高級副總裁 Anjul Bhambhri 表示：「在眾多數碼平台上提供一對一的個人化體驗已成為各品牌的首要目標。我們與 AWS 的合作進一步擴展 Adobe Experience Platform 的應用範疇，為品牌提供一套整合式解決方案，使品牌能基於深度分析與客戶適時互動。此外，品牌在部署客戶數據、管理工具和工作流程方面將享有更大的靈活性，並能運用生成式 AI 助手，提高生產力，為營銷團隊帶來更高的投資回報。」
AWS 行業副總裁 Kathrin Renz 表示：「在 AWS 上提供 Adobe Experience Platform 解決方案建基於我們與 Adobe 的長期合作基礎，旨在為全球各行各業的客戶提供工具，協助他們大規模提供高度個人化的客戶體驗。我們將攜手為企業提供一次性構建客戶體驗管理基礎的能力，並將其應用於現有和未來所有的應用程式。這次合作印證了我們的承諾，透過為企業提供所需的靈活性與先進功能，協助他們與受眾聯繫，並滿足客戶不斷變化的期望。」
AEP 在 AWS 推出將為品牌帶來以下優勢：
- 接觸並吸引高價值客戶群體：Adobe Real-Time CDP 工具能隨著客戶在線上及線下各平台的互動即時更新數據分析，讓 B2C 和 B2B 品牌在關鍵時刻精準地觸及受眾。
- 策劃個人化客戶旅程：Adobe Journey Optimizer 工具能夠在電子郵件、網站、手機等多個接觸點傳遞具品牌特色且高效的體驗。透過 Adobe Journey Optimizer B2B 版，B2B 品牌可以更精準地識別並觸及購買客群中的關鍵決策者，同時促進銷售與營銷團隊緊密合作。
- 分析和優化行銷活動：Adobe Customer Journey Analytics 能衡量並視覺化呈現受眾在線上及線下各平台的參與度。當中，Content Analytics 功能可以協助營銷人員深入了解 AI 生成內容在目標受眾中的表現，包括對顏色、物件、風格等細節的偏好。
Adobe 將與 AWS 攜手合作，為雙方客戶提供上述的解決方案，相關的應用程式將於 2025 年上架 AWS Marketplace。這項新產品進一步擴展 AWS 上現有的 Adobe解決方案，其中 Adobe Experience Cloud 應用程式已協助眾多企業提高營銷效能，透過高度個人化的數碼體驗精準觸及關鍵受眾，從而提高客戶參與度和潛在客戶的轉換率。
關於 Adobe
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關於Amazon Web Services
自 2006 年來，Amazon Web Services 一直在提供世界上服務最豐富、應用廣泛的雲端服務。AWS為客戶提供超過 240 種功能全面的雲端服務，包括運算、儲存、數據庫、網絡、分析、機器學習與人工智慧、物聯網、流動、安全、混合雲、媒體，以及應用開發、部署和管理等方面，遍及 34 個地理區域內的 108 個可用區域（Availability Zones），並已公布計畫在墨西哥、紐西蘭、沙特阿拉伯和泰國等建立 6 個 AWS 地理區域、18 個可用區域。AWS 的服務獲得全球超過百萬客戶的信任，包括發展迅速的初創公司、大型企業和政府機構。通過 AWS 的服務，客戶能夠有效強化自身基礎設施，提高營運上的彈性與應變能力，同時降低成本。欲瞭解更多有關 AWS 的資訊，請瀏覽：https://aws.amazon.com。