AWS Amazon Q Developer：借助生成式 AI 重塑軟件開發及營運

Amazon Q Developer 作為強大的生成式 AI 軟件開發助手,現已支援加速單元測試、文件生成、程式碼審查,以及營運過程的疑難排解,讓開發者專注更具創造力和有價值的工作上

Amazon Q Developer 能夠自動識別並生成單元測試,透過全面的測試覆蓋,協助開發人員更快辨別問題並提升程式碼可靠性,大幅節省時間。

開發人員現可使用 Amazon Q Developer 生成及定期更新所有文件,隨時掌握專案項目的最新資訊。同時,Amazon Q Developer 讓他們能快速熟習新程式碼,為團隊成員擷取關鍵的專案項目細節,並提升舊文件的可讀性。

Amazon Q Developer 具備自動檢查程式碼品質、查重和識別安全漏洞的能力,從而簡化程式碼審查流程。它能夠迅速向開發人員提供回饋,讓開發人員在當前工作流程下,加速部署高品質的程式碼。

建基於 AWS 豐富的營運經驗及對企業和機構雲端資源關係的深入理解,Amazon Q Developer 現在可以協助不同經驗水平的用戶,以更短的時間調查並解決在 AWS 環境中遇到的營運問題,確保企業的應用程式正常運行。

埃森哲、Amazon Kindle、Amazon Prime Video、Amazon Music、Boomi、BT Group、Cedar Gate Technologies、德勤、FINRA、Genesys、Netsmart、培生、SmugMug 以及 Tata Consultancy Services 等眾多企業亦正使用 Amazon Q Developer 提高開發人員的工作效率,並能更快地解決營運上遇到的挑戰。

香港 - 2024 年 12 月 10 日 - Amazon Web Services(AWS)在 2024 re:Invent 全球大會上,宣布推出 Amazon Q Developer 一系列創新的強化功能,包括能實現自動執行單元測試、文件生成和程式碼審查流程的智能代理,有助大幅提升開發人員在整個軟件開發流程中的效率,並協助用戶解決營運上遇到的難題。Amazon Q Developer 是一款針對軟件開發而設的強大生成式人工智能(AI)助手,滿足開發人員任何場景的需要,包括透過這次與 GitLab 全新整合的 Amazon Management Console,以及各類整合式開發環境(IDE)等。AWS 下一代開發者體驗副總裁 Deepak Singh 表示:「Amazon Q Developer 正從根本上改變開發人員的工作方式,它將提升各類軟件開發任務的速度高達 80%。Amazon Q Developer 的程式碼接受率在所有多行程式碼編碼助手中居於首位,其程式碼安全掃描的性能亦超越市場領先的公開基準工具。Amazon Q Developer 的自主代理功能更是憑藉其卓越的準確性,在 SWE-bench Verified 的排行榜上居於首位。正是基於這些優勢,我們的客戶正利用 Amazon Q Developer 在軟件開發週期各階段提高開發人員的生產力。透過這次的發布,我們將應用程式構建與運行過程中最為繁瑣和耗時的任務實現自動化處理,消除軟件開發中的瑣碎工作,從而充分發揮每位開發人員的影響力。」編寫單元測試對於保障程式碼按預期運行,並及早發現潛在問題至關重要。然而,開發人員在全面實施程式碼測試時往往面臨繁瑣且耗時的挑戰。這種狀況常常導致開發人員為追求速度而犧牲了全面的測試覆蓋率,這不僅增加程式碼部署後昂貴的轉返(rollbacks)風險,而且可能影響客戶體驗。儘管生成式 AI 助手能輔助這一過程,但仍然需要開發人員投入時間進行逐步指導。為了進一步減輕開發人員的負擔,Amazon Q Developer 現已推出自動識別並生成單元測試程式碼的功能,大幅減少開發人員的工作量,並實現完整的測試覆蓋率,這不僅確保程式碼的可靠性,也加快交付功能的時間。生成測試程式碼從此變得更簡單。在整合式開發環境(IDE)中,開發人員只需在 Amazon Q Developer 的聊天視窗中輸入「/test」命令,或在選擇相關程式碼塊後右鍵選擇「test」選項即可。Amazon Q Developer 將基於其對整個項目的深入理解,自動識別並生成相應的測試用例,並將這些測試無縫整合到項目中,從而協助開發人員快速驗證程式碼的運作是否符合預期。在 GitLab 中,開發人員可利用「/q test」快捷操作使用 Amazon Q Developer,透過提出這項合併請求自動生成程式碼測試,這項功能能大幅節省時間並提升整個團隊的測試覆蓋率。透過消除編寫單元測試程式碼所需的大部分工作,Amazon Q 讓開發人員有更多時間專注於編寫程式碼,同時確保覆蓋開發人員所需的範圍,以維持程式碼的品質。各種規模的企業開發人員正使用 Amazon Q Developer 快速獲得更好的測試覆蓋率。Boomi 是一家雲端整合和自動化平台,他們的開發人員透過使用 Amazon Q Developer,預計減少 25% 的手動測試時間,提升測試覆蓋所需的速度達 20%,並在開發週期的早期階段就能發現並修復更多漏洞,這將加速人工主導的最終審查流程。Boomi 利用 Amazon Q Developer 提升開發效率和程式碼品質,並透過優化流程成功節約 15% 的開發成本。Tata Consultancy Services 正使用 Amazon Q Developer 全面加速他們軟件發展生命週期,使開發人員能夠更快地(速度提升高達30%)生成更為全面、精準的上下文感知的單元測試,確保了程式碼的穩健性、韌性和可靠性。德勤通過採用 Amazon Q Developer 自動識別和生成單元測試,比手動顯著縮短測試時間,讓開發團隊能更快完成測試覆蓋,交付更高品質的程式碼,從而可以更快為其客戶推出新的解決方案。總括而言,德勤的開發人員在堅守嚴格安全標準的前提下,開發速度提升 30%。開發人員在編寫程式碼和測試階段過後,往往需要編寫軟件文件來闡述程式碼的功能與運行機制。隨著專案項目規模擴大,軟件文件的定期更新往往變得困難且容易被忽略,這導致新的開發人員需要耗費大量時間自行理解程式碼的運行機制。為減輕開發人員的負擔,Amazon Q Developer 現已推出自動生成和即時更新軟件文件的功能,令開發人員能輕鬆地定期更新準確、詳盡的專案軟件文件資訊。如今,開發人員無須中斷編寫程式碼的過程,以詳細記錄程式碼的運作原理,從而將更多時間投入到專案項目工作中。同時,Amazon Q Developer 有助提升整個開發團隊的效率,因為團隊成員無需再花費大量時間研究一段程式碼的功能,而可以更加專注地投入到項目中,為項目帶來更具意義的創新。開發人員如今能夠在整合式開發環境(IDE)中,或是透過 GitLab 整合式產品輕鬆編寫軟件文件。開發人員要使用該功能非常簡單,只需在 IDE 的聊天視窗輸入「/doc」,即可自動生成和更新他們現有的 README 檔。為了加快對程式碼的理解,開發人員可以直接向 Amazon Q 提問,了解程式碼的具體運作方式,或利用它來提升現有軟件文件的可讀性,從而幫助團隊成員更輕鬆地理解程式碼。Amazon Q Developer 還會提供軟件文件的修改建議,確保開發人員能準確地更新軟件文件。Genesys 是一家提供由 AI 驅動的編排服務的全球化供應商,並計畫使用 Amazon Q Developer 來提升其現有軟件文件的精確度和可讀性。他們希望能將新加入的開發人員掌握陌生程式碼的速度提升四倍,並使公司內部能更高效地協作。同時,通過與 Amazon Q Developer 的其他智能代理功能相結合,如自動單元測試、功能開發和程式碼查核,Genesys 有望提升開發人員的生產力超過 30%。電子健康記錄和解決方案供應商 Netsmart 透過使用 Amazon Q Developer 自動編寫軟件文件的功能,使其工程師能以更少的工作量保持項目細節的準確性,並且能夠將工程師熟習項目的時間縮短最多一周。Netsmart在採用 Amazon Q Developer 改善開發流程的多個環節後,其程式碼建議接受率已達至 35%,效率預計將持續提升。程式碼部署前往往需要另一位開發人員對程式碼進行細緻查核,確保其符合企業要求的品質、風格與安全標準。這一過程可能要開發人員花費數天時間等待回饋並反復修改,且由於通常只有一位審查員參與,難免間中遺漏潛在的重大問題。為提升效率並盡早識別更多潛在漏洞,Amazon Q Developer 推出自動程式碼查核功能,協助開發人員及時獲取回饋,並根據最佳工程標準保障程式碼的品質。Amazon Q 透過初次查核,可協助開發人員盡早發現並解決程式碼品質問題,從而大幅減少後續審核所需的時間。開發人員要啟動查核流程,僅需在 IDE 的聊天介面輸入「/review」,Amazon Q 便能迅速標記可疑的程式碼編寫模式,識別開源軟件套裝的風險,並評估修訂更新投入服務後可能帶來的影響。此外,Amazon Q 能根據開發人合併請求的背景資訊調整其建議,確保建議能夠配合開發人員的編程風格和偏好。在開發人員審核合併請求時,可通過 GitLab Duo 配合 Amazon Q 調用「/q review」,輕鬆獲取回饋並進一步簡化程式碼的審核流程。Amazon Prime Video 的開發團隊遵循嚴格的程式碼審查流程,以確保符合客戶所期望的高品質和可用性標準。Amazon Q Developer 的自動程式碼查核功能可以幫助開發人員審核所有程式碼和合併請求,這讓開發人員能夠在同濟審核前開發更高品質的程式碼,顯著減少程式碼轉返及修訂,從而加速工作週期。Prime Video 為 Amazon Q Developer 的早期使用者,其開發團隊每週節省大量時間,其中部分開發人員採納超過 50% 的程式碼建議。通訊服務供應商 BT Group 的開發人員現在能夠全天候使用 Amazon Q Developer 獲取即時的程式碼回饋,讓他們能以更快的速度開發並交付更穩定和安全的程式碼。在早期使用階段,BT Group 的開發人員就發現程式碼查核助理極具價值,它不僅能夠識別出潛在的品質與安全風險,還能提供問題分析及修復建議,以確保程式碼按預期運行。總括而言,BT Group 自使用 Amazon Q Developer 以來,其程式碼接受率達到 37%,並在使用 Amazon Q Developer 的四個月內將約 12% 的繁瑣、耗時的工作自動化。當應用程式編寫完畢並投入服務後,營運團隊便需監察運行狀況、反覆調整及解決問題,以確保其性能符合預期標準。一旦遇到問題,營運團隊需迅速恢復應用程式的正常運行,減少對客戶的影響。然而,這是一個反覆試驗的過程,可能需要數小時手動篩選大量資料,以識別並修復問題。憑藉 AWS 超過17年營運全球廣泛且可靠的雲端運算基礎設施的豐富經驗,Amazon Q Developer 有效協助不同經驗水平的營運和開發人員,在極短時間內對他們在 AWS 環境中深入調查並解決營運問題。當 Amazon CloudWatch 發出警報後,Amazon Q Developer 便會自動啟動調查流程。憑藉其對企業使用 AWS 資源的深入了解,包括 Amazon CloudWatch、Amazon CloudTrail、Amazon Health 和 Amazon X-Ray 等,它能快速篩選數十萬個數據節點,分析各項服務功能之間的關係,並通過了解它們如何協同運作以識別相關信號中的異常。經過分析後,Amazon Q 將向用戶提供問題根源的潛在假設,並引導用戶解決 — 這些功能組合是其他主要雲端服務供應商無法比擬的。在可行的情況下,Amazon Q Developer 還能展示操作手冊,並在獲得用戶批准後自動執行。由於 Amazon Q Developer 承擔繁重的調查工作,用戶可以更快地解決問題,從而節省大量時間,專注於更具策略意義的工作上。用戶在檢測到系統表現異常時,例如延遲激增或日誌中顯示用戶執行錯誤,即可啟動調查。用戶可以通過在 Amazon Management Console 選擇「調查」選項,或使用 Amazon Q 聊天工具詢問有關其 AWS 資源的問題,如「My Amazon Lambda function is running slow. What is wrong with it?(我的 Amazon Lambda 函數似乎運行緩慢,哪裡出了問題?)」。在整個調查過程中,Amazon Q 將在 Amazon CloudWatch 中匯報所有分析、用戶操作記錄以及後續建議,以便團隊協作與共同學習,從而有效防範未來潛在的問題。憑藉 AWS 比其他主要雲端服務供應商更豐富的營運經驗和龐大規模,Amazon Q Developer 為客戶提供基於這些專業知識的深入見解和解決指導方案,助客戶實現更高效的營運。照片管理平台 SmugMug 將運用 Amazon Q Developer 自動分析系統指標、日誌和營運事件,使他們能夠在 20 分鐘內診斷出大多數問題,診斷速度提升了 50%。SmugMug 透過減少日誌手動搜索從而提升營運效率,讓團隊成員能夠將更多的時間和資源投入到平台構建中,協助攝影師發展他們的網店。在 Amazon,Kindle 的技術支援工程師採用 Amazon Q Developer 的營運調查功能後,解決問題的速度提升 65-80%,這使他們能夠更迅速地回應客戶需求,確保提供卓越的用戶體驗。Amazon Music 的開發人員將 Amazon Q 視為全天候的得力助手,它能夠自動調查並識別各種潛在問題,極大提升回應速度。初期的使用資料顯示,Amazon Music 的問題解決速度提高一倍,確保用戶能夠不間斷地享受他們喜愛的音樂。醫療健康技術提供商 Cedar Gate Technologies 通過使用 Amazon Q Developer 將營運的根源問題分析時間從原先的兩個小時大幅縮短至大約 30 分鐘,加快調查和解決問題的速度,確保其醫療業的客戶無間斷地為患者提供重要的護理服務。這一系列全新的代理功能現已在整合式開發環境 IDE 中開放使用,用戶亦可透過與 GitLab 整合的新產品預覽使用,而全新營運功能目前處於預覽階段。如欲了解更多資訊,請瀏覽以下網站: