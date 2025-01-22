Bigo Live 全球盛典，點亮用戶的年度影響力

今年的盛典吸引了全球超過1000名嘉賓参加，彰顯了 Bigo Live 致力於推動創新，為內容創作者與用户提供多元化而豐富的體驗。新加坡 - 2025 年 1 月 22 日 - 全球知名的社交直播平臺 Bigo Live 即將在新加坡舉辦備受矚目的標誌性活動——BIGO年度盛典。第六屆盛典以“LIVE YOUR OASIS”為主題，旨在向創新、社羣和可持續發展致敬，並致力於打造一个安全且創新的數字生態系統。本次盛典將重返Bigo Live的起源地——新加坡，於2025年1月24日在濱海灣金沙劇院（Marina Bay Sands, Sands Theatre）隆重舉辦。
本次盛典將頒發“最令人振奮的直播”和“全球社區建設者”等獎項，超過1000位嘉賓將親臨現場見證。獲獎者將獲頒獎盃、應用內獎勵，以及在標誌性地段的廣告牌上的曝光機會。在活動過程中，用户還可以為自己最喜愛的作品投票，充分展現了 Bigo Live 對包容性和用戶社區參與的重視。
Bigo Live 持續借助工具與資源賦能創作者，以促進更有影響力的內容创作，同時優化用戶原创內容政策。更嚴格的個人直播驗證、先進的審覈機制以及本地化的內容規範，共同確保了平臺擁有更安全豐富的數字環境，實現有創意與有意義的連接。
本次盛典也將實現碳中和，表明Bigo Live在履行環保責任方面邁出了重要一步。 活動通過使用碳積分來抵消材料、運輸和能源消耗所產生的碳排放，在數字領域樹立了可持續發展的新標杆。
“2025 年 BIGO年度盛典是對全球社羣活力的禮讚，而這些用戶正是Bigo Live與衆不同的動力源泉。”Bigo Live 發言人表示，“今年我們重返新加坡，不僅是爲了表彰傑出人才，更是爲了堅定傳遞我們致力於打造一個更加安全、包容和可持續的數字綠洲的決心，在激發創作者創意的同時，實現更有意義的連接。”
本次盛典將由新加坡女演員 Vernetta Lopez 和喜劇演員 Rishi Budhrani 共同主持，並邀請了35 位國際表演者帶來流行音樂、歌劇、嘻哈、舞蹈、雜技和電子舞曲等多彩多樣的精彩演出。
直播持續革新社群媒體格局。自 2016 年上線以來，Bigo Live 一直走在賦能創作者的最前線，並被評爲全球第7大最受歡迎的直播平臺（數據來源：Stream Hatchet，2024 Q4)。 平臺也通過虛擬直播和個性化激勵等工具，為創作者和用戶共同構建了一個蓬勃發展的生態系統。
2025年BIGO年度盛典將通過 Bigo Live 應用程式在 Bigo Live 官方直播間 (Bigo ID：music) 進行全球直播。在線聊天、抽獎等互動活動將進一步提升全球觀眾的用户體驗，鼓勵全球社羣更廣泛的參與。
- 日期：2025 年 1 月 24 日
- 走紅毯：下午 3 點 （GMT+8)
- 盛會開始：下午 7 點 （GMT+8)
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https://www.bigo.sg/
關於 Bigo Live
Bigo Live 是全球增長最快的直播社交平臺之一，用戶可以通過直播實時分享生活點滴、展示才華，並與來自世界各地的其他用户互動。 隸屬於總部位於新加坡的Bigo Technology，Bigo Live於2016年3月上線，目前在150多個國家和地區擁有超5億用戶。