Bigo Live 全球盛典，點亮用戶的年度影響力

關於 Bigo Live

Bigo Live 是全球增長最快的直播社交平臺之一，用戶可以通過直播實時分享生活點滴、展示才華，並與來自世界各地的其他用户互動。 隸屬於總部位於新加坡的Bigo Technology，Bigo Live於2016年3月上線，目前在150多個國家和地區擁有超5億用戶。

