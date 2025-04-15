Bowtie 推出全新「子女成長危疾保」產品 提供全面保障孩子健康成長

香港 - 2025年4月15日 - Bowtie 宣佈推出全新保險產品「子女成長危疾保」，旨在為香港父母提供針對子女健康成長的全面保障。此產品特別針對懷孕至子女成年期間可能面對的健康風險，減輕父母的經濟負擔，同時填補市場現有保險產品的不足。



2024 年 8 月於 BB 展初探市場需求後正式推出

Bowtie 於 2024 年 8 月參加 BB 展期間，與眾多父母交流後了解到，他們在懷孕、生產及養育子女過程中的憂慮和需求。根據父母的反饋，Bowtie開始精心設計「Bowtie 子女成長危疾保」，希望藉此產品為準媽媽及子女提供更針對性的健康保障。



保險產品選擇有限

從懷孕起，至新生命的誕生，再到孩子成長，家長需要面對不同階段的健康風險。Bowtie 深刻理解父母的擔憂，即使再三準備，也無法完全避免疾病的突然而至。現時市場上的保險產品大多對先天性疾病及兒童健康問題的保障有限，這加重了父母的經濟壓力。



為此，「子女成長危疾保」特別為每一階段的健康挑戰提供針對性支援：