C朗拿度全球首間CR7® LIFE旗艦店將在銅鑼灣時代廣場開幕

香港 - 2025年4月8日 - 足球巨星C朗拿度 （Cristiano Ronaldo，基斯坦奴朗拿度）創立的生活品牌CR7® LIFE全球首間旗艦店將於2025年6月登陸銅鑼灣時代廣場7樓，結合數碼科技打造沉浸式體驗空間，展現其博物館及展現傳奇生涯的魅力，突破傳統零售概念。





C朗拿度



這間旗艦店標誌著C朗拿度與全球粉絲之間建立更深厚的聯系，更是一個重要的里程碑，突顯了他的品牌在亞洲的影響力。CR7® LIFE 官方旗艦店開幕是 CR7® LIFE 香港旅程的完美起點。他亦將推出全球首個CR7® LIFE博物館，透過精心佈置的展示，致力於推廣C朗拿度的職業生涯、輝煌成就以及對全球體育文化的持續影響。





獨特的購物體驗





CR7® LIFE 官方旗艦店經過精心設計，透過數碼化技術令一眾顧客可以盡情感受C朗拿度非凡的成長歷程。這種創新的購物體驗也反映了C朗拿度不斷突破界限的決心以及他對運動和生活方式的不懈追求。





CR7® LIFE 官方旗艦店內出售由C朗拿度親自挑選和親筆簽名的精選商品。 從潮流服飾、家居用品到高端香水，每件商品都能體現提升生活品質的設計理念，全方位傳遞CR7® LIFE品牌精神。





在香港市中心品味葡萄牙風情





作為亮點之一，旗艦店內還將設有葡萄牙咖啡廳，將C朗拿度國家的傳統風味引入香港市中心。 該咖啡廳不僅僅是一個喝咖啡的地方，更是一個精心策劃的空間，旨在將葡萄牙的精髓帶到香港的中心。顧客將盡情享用新鮮出爐的葡式蛋撻、特色葡萄牙咖啡、手工糕點和各種傳統美食。另外，該咖啡廳的設計靈感源於葡萄牙本土咖啡廳，營造出溫馨的氛圍，讓顧客可以放鬆身心，同時沉浸在 CR7® 生活方式的精髓中。







國際巨星光耀香江





CR7® LIFE 官方旗艦店位於亞洲最具活力的購物區之一，地理位置優越，將成為粉絲和遊客到港後必去的新景點。無論他們來此是為了購買獨家商品、享受創新的購物體驗，還是品嘗正宗的葡萄牙咖啡，CR7® LIFE 官方旗艦店都旨在成為零售娛樂業的新地標，突破全球品牌與觀眾互動的界限。





旗艦店將於2025年6月盛大開幕，更多精彩細節敬請持續關注。





店鋪位置：



CR7® LIFE 官方旗艦店



香港銅鑼灣時代廣場 7 樓



