Capture.HK 於情人節前夕為演員郭鋒還原30年家庭回憶

數碼化與伴侶的珍貴回憶享情人節8折優惠香港 - 2025年2月12日 - 香港最先進舊媒體數碼化服務供應商CaptureTM 獲著名演員郭鋒委託，為其修復長達30年的珍貴回憶，涵蓋與家人、朋友及演藝界人士的點滴，在情人節增添一份溫馨與感動。
郭鋒出生於1951年，是香港影視界備受尊敬的資深演員。作為1971年TVB首屆藝員訓練班畢業生，郭鋒憑藉精湛演技及專業精神，在多部經典作品如《尋秦記》（2001）、《公主嫁到》（2010）及《笑傲江湖》（1984）中留下深刻印象。他的職業生涯橫跨電視與電影領域，成為香港文化中不可或缺的標誌性人物。隨著時代變遷，郭鋒家中累積了大量不同格式的舊媒體，包括相簿、相片、菲林底片、錄影帶、幻燈片及電影膠卷，需要專業的舊媒體數碼化服務供應商處理。
郭鋒表示：「演員生涯為觀眾帶來歡樂外，與家人共度的時光更是我生命中最珍貴的部分。感謝 Capture.HK 讓數十年前我與家人，尤其是與妻子拍攝的相片和影片得以數碼格式妥善保存。我可以輕鬆重溫這些回憶，彷彿那些時刻於去年發生。」
此次合作由 Capture.HK 與香港知名廣告公司 Watt Asia 共同策劃，旨在喚起大眾數碼化家庭回憶的意識。Watt Asia 市場總監 Kwong Tang 表示：「幽默是與觀眾建立聯繫的最佳方式，而 Capture.HK 提供的服務是每個香港家庭都應了解的。我們很榮幸能策劃這次既具娛樂性又富教育意義的創意合作。」
Capture.HK 產品總監羅健均分享：「我們相信數碼化是保存珍貴回憶的最佳方式，能確保舊媒體歷久常新，不受褪色或損壞影響。透過與 Watt Asia 及郭鋒先生的合作，我們希望鼓勵每個香港人重溫昔日青春時光，並將珍貴回憶永久保存，讓家庭故事世代相傳。」
情人節限時優惠：數碼化與配偶的回憶可享8折
為迎接情人節，Capture.HK 推出限時優惠。凡於二月期間數碼化與配偶的回憶，無論是相簿、相片、錄影帶還是菲林底片，均可享8折。Capture.HK誠邀全港市民踏出第一步，珍藏與摯愛的美好時光，讓您愛情故事歷久彌新、世代相傳。
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關於 Capture.HK
Capture.HK 是現時於香港提供最先進的舊媒體數碼化服務供應商。我們使用獨有的專利技術將各種類型的舊媒體轉換成數碼格式，包括相簿、相片、錄影帶、數位媒體（ USB、CF 卡、DVD 等）以及幻燈片。Capture.HK 更是現時全港唯一一間提供經 Google Authenticator 授權後將回憶直接保存至 Google Photos 的公司。此外，我們在美國亦與 Fujifilm、Google 以及 Walmart、Costco 等零售巨頭合作。時至今日，我們已成功幫助超過 1200 萬個家庭保存和重現他們珍貴的回憶。
關於 Watt
WATT (We Are The Trend) 是一間由充滿熱情和專業人士組成的市場推廣公司。WATT 專注於創新和革新，擅長打造具有影響力和吸引力的活動，留下深刻印象。無論是通過數碼媒體、品牌建立還是綜合營銷策略，WATT 致力於提供有趣、難忘且引領潮流的推廣方案，與觀眾產生共鳴，全面提升品牌知名度。