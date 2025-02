Capture.HK 於情人節前夕為演員郭鋒還原30年家庭回憶

關於 Capture.HK

Capture.HK 是現時於香港提供最先進的舊媒體數碼化服務供應商。我們使用獨有的專利技術將各種類型的舊媒體轉換成數碼格式,包括相簿、相片、錄影帶、數位媒體( USB、CF 卡、DVD 等)以及幻燈片。Capture.HK 更是現時全港唯一一間提供經 Google Authenticator 授權後將回憶直接保存至 Google Photos 的公司。此外,我們在美國亦與 Fujifilm、Google 以及 Walmart、Costco 等零售巨頭合作。時至今日,我們已成功幫助超過 1200 萬個家庭保存和重現他們珍貴的回憶。



關於 Watt

WATT (We Are The Trend) 是一間由充滿熱情和專業人士組成的市場推廣公司。WATT 專注於創新和革新,擅長打造具有影響力和吸引力的活動,留下深刻印象。無論是通過數碼媒體、品牌建立還是綜合營銷策略,WATT 致力於提供有趣、難忘且引領潮流的推廣方案,與觀眾產生共鳴,全面提升品牌知名度。