Capture.HK 於2024年間成功數碼化超過一百萬張家庭相片

10月正式啟用首間舊媒體處理中心 以應對香港670%的訂單增長香港 - 2025年1月7日 - 領先全球的舊媒體數碼化公司 CaptureTM 於 2024 年間成功數碼化超過一百萬張家庭相片。為應對業務增長，Capture.HK 已在荔枝角開設首間舊媒體處理中心，進一步擴充產能並提升服務質素。
Capture.HK 提升相片數碼化年產能至八百萬張
Capture.HK 於2024年達成了一個重要的里程碑：成功數碼化超過一百萬張相片，平均每張訂單金額高達港幣1,483元。相比2023年數碼化的129,234張相片，雖然平均每張訂單金額為港幣1,554元，但客戶數量大幅增加，突顯了市場對相片數碼化服務需求的增長，特別是家庭客戶希望以數碼方式保存珍貴回憶。隨著 Capture舊媒體處理中心於十月在荔枝角啟用，公司現時每年可數碼化多達八百萬張相片。中心配備18套專業設備，結合由Capture.HK 團隊研發的專利硬件及軟件，全面提升數碼化服務的效率和質量。
展望未來，Capture.HK 計劃在2025年實現訂單年增長6至8倍，並將員工數量增加2.5倍。這一擴展計劃顯示了香港2.5億美元舊媒體數碼化市場的巨大潛力。
Capture.HK 行政總裁 Michael Chang 表示：「Capture.HK 在今年業務得到大幅增長，這符合我們對香港2.5億美元市場規模的增長預期。為了滿足市場需求，我們於十月開設了首間Capture舊媒體處理中心，充分利用香港獨特的物流和勞動力優勢。該中心的成立，使我們具備在2025年實現年增長6至8倍的能力。」
Capture.HK AI 技術讓舊相片重現當日色彩
Capture.HK 的先進AI技術現已能精準修復並提升舊相片質素，去除眩光並修復褪色，還原色彩。這一項創新突破的技術確保了珍貴回憶能夠被更清晰及有效地保存。
其中一位客戶 Andrew 分享：「非常感謝 Capture 數碼化我三十年前的婚禮相片，效果讓我感到非常滿意。」
Capture.HK 會持續在相片碼化領域樹立標竿，幫助客戶重溫並保存珍貴回憶。
Capture.HK 攜手快圖美
Capture.HK 正積極拓展業務，並與快圖美建立全新合作關係。客戶現可於快圖美門市購買 Capture 的相片數碼化體驗套裝（港幣238元）及The Frame電子相框（港幣1188元）。這項業務拓展進一步提升了 Capture.HK 數碼化服務的普及性，讓更多客戶能輕鬆便捷地保存珍貴回憶。
Capture.HK 進一步擴展數碼化服務
Capture.HK 正全面提升數碼化服務，新增菲林底片、錄音帶、專業錄影帶及電影膠卷的數碼化種類。這些擴展突顯了 Capture.HK 對保存珍貴回憶的承諾。無論媒體格式如何，均可安全地轉換為高品質的數碼格式，並通過 USB 或 Google Photos 等方式，讓回憶得以永久保存。
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關於 Capture.HK
Capture.HK 是現時於香港提供最先進的舊媒體數碼化服務供應商。我們使用獨有的專利技術將各種類型的舊媒體轉換成數碼格式，包括相簿、相片、錄影帶、數位媒體（ USB、CF 卡、DVD 等）、幻燈片、菲林底片以及錄音帶。Capture.HK 更是現時全港唯一一間提供經 Google Authenticator 授權後將回憶直接保存至 Google 相簿服務的公司。此外，我們在美國亦與 Fujifilm、Google 以及 Walmart、Costco 等零售巨頭合作。時至今日，我們已成功幫助超過 1200 萬個家庭保存和重現他們珍貴的回憶。