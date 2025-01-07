Capture.HK 於2024年間成功數碼化超過一百萬張家庭相片

關於 Capture.HK

Capture.HK 是現時於香港提供最先進的舊媒體數碼化服務供應商。我們使用獨有的專利技術將各種類型的舊媒體轉換成數碼格式，包括相簿、相片、錄影帶、數位媒體（ USB、CF 卡、DVD 等）、幻燈片、菲林底片以及錄音帶。Capture.HK 更是現時全港唯一一間提供經 Google Authenticator 授權後將回憶直接保存至 Google 相簿服務的公司。此外，我們在美國亦與 Fujifilm、Google 以及 Walmart、Costco 等零售巨頭合作。時至今日，我們已成功幫助超過 1200 萬個家庭保存和重現他們珍貴的回憶。

