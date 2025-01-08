Chemill Pharma 推出SnoozZ睡一片(褪黑素5mg及洋甘菊35mg)：是一種針對改善睡眠的健康產品**

香港 - 2025年1月8日 - 作為一間健康產品供應商- Chemill Pharma Ltd. 正式宣佈推出SnoozZ睡一片，一種速效助眠配方，目標是解決都市日益嚴重的睡眠問題。 Chemill Pharma致力於提供有效的醫療保健解決方案，旨在造福服香港及亞洲日益嚴重的睡眠不理想情況。





根據調查顯示，大約有74%香港居民報告有睡眠質素不理想的情況，當中39.4% 更出現失眠。 導致睡眠不理想的因素, 包括高壓力、長時間工作以及繁忙都市生活的不良習慣，例如睡前過多使用藍光屏幕, 以及不規律的作息時間等等。 同時，女性睡眠質素受到影響比男性更嚴重; 不良睡眠質素不單影響個人健康，還可能導致更廣泛公共衛生問題，例如焦慮和抑鬱。



SnoozZ睡一片採用經科學驗證的配方 ( 褪黑素 5mg 及洋甘菊 35mg) ，可促進放鬆身心並幫助睡眠。 另外，SnoozZ睡一片的OD-EffTabs專利技術，可令產品在口中快速溶解，用後30分鐘內放鬆身心而進入平靜睡眠，不僅安全有效，而且無依賴性,不含糖份。



生活面對各種不同健康挑戰，Chemill Pharma承諾針對改善生活質素作出持續的發展及創新解決方案，令市民健康生活質素有所提升。 "Chemill Pharma Ltd. 的首席執行官Mr. Ray Tejsinghani 說，"隨著SnoozZ睡一片推出，我們很高興能夠提供一款新產品，滿足市民大眾針對幫助睡眠產品的需求"。



SnoozZ睡一片專為關注睡眠人士而製造，不論是來自工作壓力;還是忙碌生活。 另外, 產品包裝亦適合旅行使用, 易於攜帶 隨時可以使用。



SnoozZ睡一片現已在萬寧上市, 亦可在萬寧網店及Chemill Pharma網店購買。 如有其他諮詢，亦可透過 [email protected] 聯繫我們。



Chemill Pharma Ltd透過推出創新產品，持續推廣醫療保健的發展，使市民能夠有更健康的生活。 隨著SnoozZ睡一片推出，亦加強了公司使命，配合社會的需求，提供可負擔而且有效的健康解決方案。



**有關SnoozZ同Chemill Pharma Ltd.其他創新健康產品，請瀏覽 www.snoozz.net





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