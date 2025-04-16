Clima4Future Ltd.推出與實體經濟掛鉤的永續數碼貨幣「CO2Coin」

英國伊格姆 2025年4月16日 - 專注於環境項目的英國公司 Clima4Future Ltd 宣佈推出 CO2Coin。該數碼貨幣結合永續林業中的二氧化碳實體綁定，以及現代區塊鏈的科技潛力。自試行以來，短短一年時間，CO2Coin 的價格從 1 歐元大幅攀至約 270 USDT。該成長足見市場對於具有生態價值的數碼資產興趣日增。與此同時，CO2Coin 的社群也不斷擴大，廣受大批支持者熱烈追捧。



技術與生態基礎



加密貨幣項目 CO2Coin 的核心理念，乃奠基於區塊鏈技術，以及實際可量化氣候效應之相互關係：



林業固碳：Clima4Future Ltd. 目前在德國設有三個專業管理的林區，種植高速生長的桐樹並大量吸收二氧化碳。 碳權認證：二氧化碳的吸收成果將轉化為可交易證書，供企業用作碳中和。 木材利用：經 6 至 10 年的生長期後，木材將投入市場應用，進一步轉換為實體價值。 國際拓展：此一概念將拓展至全球，以實現全球氣候效應與永續資源應用。

CO2Coin 採用全球架構，並透過與穩定的參考貨幣 (USDT，泰達幣) 掛鉤，利於存取。該數碼結構無論地理位置或使用何種貨幣體系，使全球用戶皆可直接參與此永續發展的環境項目。CO2Coin 不僅具備技術上的安全性，亦讓大眾得以積極參與，為全球氣候保護作出貢獻。公司簡介Suite A Bank House,81 Judes Road,TW20 0DF Egham, United Kingdom