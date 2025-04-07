熱門搜尋:
緬甸地震 2025預言 網上熱話 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 姜濤 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
市場快訊
2025-04-07 08:00:00

ClonTrader 革新金融科技版圖 加速全球資產安全與靈活運用

分享：

香港 – 2025年4月7日 - 全球金融科技平台 ClonTrader今日正式宣布戰略定位，致力於透過區塊鏈技術與創新交易機制，打造全球化的數字資產投資與管理生態系統。

Trade Smartness Clone Smart Traders

註冊於聖盧西亞並獲當地政府核發合法經營許可，ClonTrader整合 外匯、貴金屬、加密貨幣、原油、指數、股票 等多元資產，建立涵蓋 投資、理財與消費的 一站式金融生態。

全球化佈局與合規發展 加速拓展亞太市場

繼 2024 年完成台灣、馬來西亞、新加坡市場佈局後，ClonTrader 於2025年啟動「亞太合規擴張計劃」，目前正積極申辦 塞舌爾金融服務管理局（FSA）及澳洲金融服務牌照（AFSL），以提升全球市場競爭力。

此外，ClonTrader正籌備 雪梨與杜拜兩大區域運營中心，進一步強化機構級服務與資本管理方案。

核心優勢：跨資產整合與機構級風控

憑藉創辦團隊於國際投資機構、對沖基金與區塊鏈技術 的豐富經驗，ClonTrader 突破傳統經紀商框架，實現 七大類資產的無縫整合。

* 直通國際市場：與 全球頂級流動性提供商（LP） 合作，採用 STP 直通式交易機制，確保訂單執行無延遲，有效降低滑點風險。

* 智能資本配置：提供 即時資產轉換與風險對沖工具，讓投資者能靈活分配資金，提高交易效率。

技術創新：智能交易與多元理財方案

ClonTrader 獨家開發 ClonMaster 智能跟單系統，首創 「策略訂閱 + AI 風控」雙重機制，用戶可：

adblk5
  • 跟隨專業交易員：選擇頂級交易策略，自動執行訂單。
  • 部署 AI 自動化交易：根據市場數據調整倉位，實現智能化資本管理。

此外，ClonTrader推出「代幣質押 2.0」服務，支援 BTC、ETH、USDT 等主流加密貨幣，提供彈性質押週期，年化收益率最高 19%，助用戶穩健增值資產。

消費場景：數位資產的現實應用

ClonTrader 與國際支付巨頭合作，推出全球首張支援多資產抵押的消費信用卡，允許用戶將證券、物業、貴金屬、數位資產抵押，快速轉換為法幣，用於：

- 全球消費 - 跨境匯款 - ATM 提現

單日交易額度高達 50 萬美元，為高淨值客戶與機構投資者提供更靈活的資本運用方案。

FinTech Drive Wealth to New Era

資產安全：機構級託管與風控機制

「金融民主化不應犧牲資產安全性」ClonTrader技術長強調，平台採用：

  • 冷熱錢包分離機制，確保資金安全。
  • 多重簽名驗證技術，防止未授權交易。
  • 倫敦勞合社（Lloyd's of London）承保，提供 最高 200 萬美元資產保障。

ClonTrader計劃於 2025年Q3推出「機構託管 3.0」服務，支持企業客戶定制風險對沖方案，並開放 API 連接 DeFi生態，加強數位資產全週期管理。

推動數字金融邁向新紀元

ClonTrader技術長表示：「我們的願景是讓數位資產更安全、更高效，並融入全球經濟體系。我們的創新技術與合規戰略，將為機構與個人投資者帶來更便捷的金融服務。」

ClonTrader將持續深化技術研發與市場拓展，推動數字資產與傳統金融的融合，讓全球投資者享受更智能、更安全的交易體驗。




adblk6

關於ClonTrader Ltd.

ClonTrader是全球領先的數字金融科技平台，專注於多資產交易、智能投資、程式交易、加密貨幣理財及支付解決方案。平台憑藉區塊鏈技術與頂級流動性資源，為投資者提供機構級資本管理與交易體驗。

更多資訊，請訪問：

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

dadblk7 madblk7