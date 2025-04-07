ClonTrader 革新金融科技版圖 加速全球資產安全與靈活運用

香港 – 2025年4月7日 - 全球金融科技平台 ClonTrader今日正式宣布戰略定位，致力於透過區塊鏈技術與創新交易機制，打造全球化的數字資產投資與管理生態系統。
註冊於聖盧西亞並獲當地政府核發合法經營許可，ClonTrader整合 外匯、貴金屬、加密貨幣、原油、指數、股票 等多元資產，建立涵蓋 投資、理財與消費的 一站式金融生態。
全球化佈局與合規發展 加速拓展亞太市場
繼 2024 年完成台灣、馬來西亞、新加坡市場佈局後，ClonTrader 於2025年啟動「亞太合規擴張計劃」，目前正積極申辦 塞舌爾金融服務管理局（FSA）及澳洲金融服務牌照（AFSL），以提升全球市場競爭力。
此外，ClonTrader正籌備 雪梨與杜拜兩大區域運營中心，進一步強化機構級服務與資本管理方案。
核心優勢：跨資產整合與機構級風控
憑藉創辦團隊於國際投資機構、對沖基金與區塊鏈技術 的豐富經驗，ClonTrader 突破傳統經紀商框架，實現 七大類資產的無縫整合。
* 直通國際市場：與 全球頂級流動性提供商（LP） 合作，採用 STP 直通式交易機制，確保訂單執行無延遲，有效降低滑點風險。
* 智能資本配置：提供 即時資產轉換與風險對沖工具，讓投資者能靈活分配資金，提高交易效率。
技術創新：智能交易與多元理財方案
ClonTrader 獨家開發 ClonMaster 智能跟單系統，首創 「策略訂閱 + AI 風控」雙重機制，用戶可：
- 跟隨專業交易員：選擇頂級交易策略，自動執行訂單。
- 部署 AI 自動化交易：根據市場數據調整倉位，實現智能化資本管理。
此外，ClonTrader推出「代幣質押 2.0」服務，支援 BTC、ETH、USDT 等主流加密貨幣，提供彈性質押週期，年化收益率最高 19%，助用戶穩健增值資產。
消費場景：數位資產的現實應用
ClonTrader 與國際支付巨頭合作，推出全球首張支援多資產抵押的消費信用卡，允許用戶將證券、物業、貴金屬、數位資產抵押，快速轉換為法幣，用於：
- 全球消費 - 跨境匯款 - ATM 提現
單日交易額度高達 50 萬美元，為高淨值客戶與機構投資者提供更靈活的資本運用方案。
資產安全：機構級託管與風控機制
「金融民主化不應犧牲資產安全性」ClonTrader技術長強調，平台採用：
- 冷熱錢包分離機制，確保資金安全。
- 多重簽名驗證技術，防止未授權交易。
- 倫敦勞合社（Lloyd's of London）承保，提供 最高 200 萬美元資產保障。
ClonTrader計劃於 2025年Q3推出「機構託管 3.0」服務，支持企業客戶定制風險對沖方案，並開放 API 連接 DeFi生態，加強數位資產全週期管理。
推動數字金融邁向新紀元
ClonTrader技術長表示：「我們的願景是讓數位資產更安全、更高效，並融入全球經濟體系。我們的創新技術與合規戰略，將為機構與個人投資者帶來更便捷的金融服務。」
ClonTrader將持續深化技術研發與市場拓展，推動數字資產與傳統金融的融合，讓全球投資者享受更智能、更安全的交易體驗。
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關於ClonTrader Ltd.
ClonTrader是全球領先的數字金融科技平台，專注於多資產交易、智能投資、程式交易、加密貨幣理財及支付解決方案。平台憑藉區塊鏈技術與頂級流動性資源，為投資者提供機構級資本管理與交易體驗。
更多資訊，請訪問：www.clontrader.com