Coda Bridge 和 StraitsX 合作開展區塊鏈驅動的慈善計劃支持新加坡弱勢社區

香港 - 2024年11月26日 - 總部位於香港的區塊鏈先驅平台提供商Coda Bridge，欣然宣布將業務擴展到新加坡，與 StraitsX 合作開展慈善計劃。Coda Bridge以其能準確追蹤慈善捐款的Purpose Bound Money（PBM）區塊鏈技術聞名，是次與 StraitsX合作旨在區塊鏈技術和智能合約編程，向新加坡當地符合資格的外來勞工及弱勢社區人士發放PBM電子愛心券，讓他們可以在Dignity Kitchen 用餐。



Coda Bridge的試驗計劃較早前已經在香港取得了重大成功。香港計劃於 2024 年 5 月推出，與香港麥當勞叔叔之家慈善基金 (RMHC) 以及僱用殘疾人和弱勢群體的社會企業「廚尊」合作。透過此計劃，麥當勞叔叔之家愛心伙伴家庭，可獲得價值港幣500元的電子愛心券，於「廚尊」用餐。



即將在新加坡進行的試驗計劃，Coda Bridge採用了區塊鏈技術將StraitsX的穩定幣XSGD（與新加坡元挂鉤）嵌入到PBM電子愛心券中，確保Ray of Hope慈善機構的捐款能夠準確無誤地發放給受惠者，並只能用於在Dignity Kitchen Singapore用餐。 受惠者可通過手機掃描Dignity Kitchen提供的商戶二維碼，輕鬆使用餐券支付。 項目結束後，Dignity Kitchen可將收集到的電子愛心券與Ray of Hope結算兌換為現金。



PBM指定了基礎數位貨幣（例如穩定幣）的使用條件，該貨幣能夠將資金用於特定目的，並有可能透過前所未有的透明度和可靠性來優化捐贈過程。



StraitsX發行的穩定幣符合即將實行的新加坡監管框架。透過今次合作，Coda Bridge展現了公司變革全球慈善事業的承諾，持續在數碼領域創新及確保持續合規兩方面作出努力。此外，StraitsX發行的穩定幣不僅限於商業應用，還涵蓋了其他創新應用，例如通過跨境支付解決方案，允許Alipay+支付合作夥伴的使用者在新加坡的GrabPay商戶支付。展望未來應用可程式設計貨幣的潛力，StraitsX 和 Coda Bridge 相信未來的資金轉移，將具有突破性的效率，並可跨多個現實世界應用。



是次合作將於2024年11月到2025年2月期間進行。 如果取得成功，PBM和XSGD在慈善捐贈的應用將可以進一步擴大，覆蓋更多新加坡的慈善機構和社會企業。



