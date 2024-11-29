Comfelie 香港快閃店：掀起「Timeless Comfort」的生活風潮

香港 - 2024年11月29日 - 近日，Comfelie 在香港中環舉辦了一場为期三天，以「Comfelie: Timeless Comfort 永恒舒适」為主題的快閃店活動。精彩的分組活動盡情展示了其獨特的品牌風格及關懷女性健康的品牌理念。在本次快閃活動中，Comfelie 品牌不僅呈現了擁有專利權的創新無痕內衣和其他優質系列產品，更是著眼於女性健康與福祉，並將" 赋能女性、鼓勵女性、啟發女性"三大理念貫徹全場。
賦權女性群體「Timeless Comfort」快閃活動不局限於無痕內衣的銷售，更旨在啟發女性並團結強大的女性社群。以此為出發點，Comfelie邀請了各行各業的傑出女性參與「Women 我們 Connect」座談會。三位主講成員分別是乳癌鬥士Evgeniya Menassa、企業家Teodora Lazarova，以及舞蹈藝術家Anisha Thai。她們分享了自己抗擊癌症過程中的堅持與決心、打破行業刻板印象的創業之路，以及成爲舞蹈藝術家等充滿勇氣、面對人生挑戰、如何重塑自信的個人故事。本次座談會得到了媒體、品牌摯友和受眾的廣泛好評和支持。
將舒适无痕融入日常風格走進快閃店，Comfelie帶給參與者的不僅有穿著舒適友好、顏色琳琅的無痕內衣和瑜伽服，更帶來一個沉浸式的品牌世界。在這裏，新奇與體驗交融，從專業健身教練 Mar Munguia 主導的身體雕塑課程到由 Elissandro Fashion Academy 主辦的愉悅繪畫之旅，參與者均可盡情放鬆身心，享受舒適自在的時光。
Comfelie 為參與者提供了超過 43% 彈性纖維製成的無痕產品。它們的材料都經過 OEKO-TEX 標準 100 認證，內衣材料安全親膚，且具備無與倫比的靈活性，使得每一位穿著者的身體都能被充分包裹。這便是Comfelie 所希望呈現的，無論是內心還是外在，女性的舒適與自信都能得到充分展現。
共同關注乳房健康、支持乳癌防治社群與 Phenomenally Pink 乳癌關愛組織的合作為此次活動增添了深度。Comfelie為15位參與者提供了免費的乳房檢查，並聯合Phenomenally Pink 共同促成了一場意義深刻的乳房健康沙龍。在Sono Express 的首席超聲技術員 Caroline Leung 的詳盡指導下，參與者可以獲得自我檢查和定期篩查等指導建議。
展望未來作爲一個國際化的内衣品牌，Comfelie 的香港快閃不僅僅是一場零售活動，更是一個呼籲，鼓勵女性對自己的服裝、醫療保健和生活提出更高的要求。Comfelie 希望與全球超過 5000 萬名女性建立聯繫，並持續將守護女性健康的品牌理念融入到每次的精心設計之中。
想要了解更多信息，請訪問 https://comfelie.com。