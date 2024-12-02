CS Tech推出全港首個「碳捕獲」設施

源頭捕獲二氧化碳並轉化為環保磚原料 致力打造循環經濟

率先引入碳捕獲技術減排

環保磚永久封存二氧化碳

料可申請碳信用交易

低碳建材增價值

新加坡固廢管理及循環協會親臨本地工廠

促進亞洲減碳技術交流

香港 - 2024年12月2日 - 氣候變化是現今社會的共同挑戰，除了節能減排及源頭減廢，全球正積極研發工業排放的減碳方法，實現碳中和。香港作為亞洲國際都會，在可持續發展擔當不可或缺的角色。本地碳捕獲和利用（CCU）領域的創新者推出全港首個「碳捕獲」設施，結合來自英國的專有變壓吸附（PSA）技術與CS Tech研發的設備，將工業排放的二氧化碳及工業廢料轉化為有價值的資源，減少碳排放，建立循環經濟。面臨氣候變化危機，減排刻不容緩，全球正積極研究不同的方式減碳，當中碳捕獲有機會成為未來減排的大趨勢。相較其他的碳捕獲方法，如直接從大氣中捕獲，源頭捕獲所耗用的能源相對較少，成本效益相對較高。近年，外國碳捕獲技術的發展更趨成熟，CS Tech結合來自英國的專有技術，推出全港首個碳捕獲設施。該設施除了能源效益高，另外一大特點是體積相對小型，佔地不多，適合在亞洲地區應用。被捕獲的二氧化碳來源來自另一部製造生物炭的設施。由於建築業界常於運輸過程中使用大量的木卡板，CS Tech透過將木卡板製造成生物炭，把其生產過程中所產生的二氧化碳捕獲，並以自家研發的注入設備把已捕獲的二氧化碳注入環保磚，令二氧化碳永久封存於磚內。整個生產過程除了有效減少碳排放，更將工業廢料轉化為環保磚原料，建設循環經濟。該技術更可應用到混凝土及其他相關產品，為市場開拓更多嶄新的低碳建材。透過碳捕獲及利用技術生產的低碳建材，製造過程中所減少的碳排放可精準計算出來。CS Tech正與香港碳貿易中心（HKCTC）緊密合作，積極研發碳信用（carbon credit）認證方法。通過獨立驗證機構認可的碳信用，可以在碳市場上交易。因此，低碳建材可額外產生碳信用價值。為推動本地減碳研究及發展，CS Tech有幸獲新加坡固廢管理及循環協會（WMRAS）親臨香港參觀廠房，展示其碳捕獲及利用系統。新加坡永續發展與環境部高級政務部長許連碹博士（Dr Amy Khor）攜新加坡可持續發展專家代表參訪CS Tech位於屯門的研究及發展中心，一同探討碳管理的未來發展趨勢，攜手邁向淨零排放。