香港 - 2025年2月10日 - DFI零售集團（以下簡稱「集團」）今日宣布任命文宇斌（Yoep）為7-Eleven行政總裁（南中國、香港、澳門及新加坡），即日生效。文宇斌將帶領集團便利店業務在南中國、香港、澳門及新加坡的戰略方向和營運，推動創新和增長以滿足不斷變化的客戶需求。根據是次任命，文宇斌將加入集團管理委員會，為集團的領導團隊作出貢獻。



DFI零售集團任命文宇斌為7-Eleven行政總裁 （南中國、香港、澳門及新加坡）

文宇斌擁有超過20年的零售行業管理經驗，專注亞太地區的食品和快速消費品（FMCG）領域。獲任命前，他擔任DFI零售集團零售食品（新加坡）常務董事總經理，管理Giant、Cold Storage、CS Fresh和Jason's Deli品牌。在他的領導下，這些品牌在充滿挑戰的零售環境中，改善了財務表現、提升營運效率，以及增強市場地位。



DFI零售集團行政總裁貝思哲（Scott Price）表示：「我們很高興任命Yoep為7-Eleven行政總裁（南中國、香港、澳門及新加坡，他在提升顧客體驗和推動創新方面的能力顯著，他的任命與我們以客為先的策略完全契合。Yoep在領導新加坡市場食品業務方面的成功，加上他對亞洲零售市場的深入理解，有助加速7-Eleven增長。他在數碼化轉型和營運績效方面的專業知識，在進一步發展我們的便利零售產品、滿足和超越客戶期望方面發揮至關重要的作用。」



此次任命正值7-Eleven業務蓬勃發展之際，該業務在快速增長的鮮食市場中獲得了巨大動力，並通過數碼化發展持續提升顧客體驗。



DFI零售集團7-Eleven行政總裁（南中國、香港、澳門及新加坡）文宇斌表示：「我很高興能帶領7-Eleven在我們服務的市場中，推動業務增長和實現抱負，我期待與團隊和夥伴合作，為顧客提供更大的便利、價值和創新體驗。」



文宇斌的職業生涯中，在推動業務增長和營運方面表現卓越，包括推動沃爾瑪中國的山姆會員商店業務增長，以及促成荷蘭零售商SPAR進入中國、印尼、泰國和蒙古市場等。









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