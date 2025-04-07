DFI零售集團發表2024年可持續發展報告

展現以人為本、從產品出發和愛護環境的承諾香港 - 2025年4月7日 - DFI零售集團（以下簡稱DFI或集團）發表2024年可持續發展報告，展示集團在亞洲一直致力為可持續發展的努力與承諾。
在2024年，DFI的ESG表現不俗，在標準普爾全球企業可持續發展評估中，於食品及日用貨品零售業排名第84個百分位*。主要成就包括與2021年基準相比，範圍1和2的溫室氣體排放量減少了14.2%，朝著2030年減少50%的目標邁進。至於廢物轉移率，從去年的56%提升至61%。DFI在社區的投資總額更達276萬美元，透過多項社區計劃，進一步擴展對各個市場的社會貢獻。此外，自家品牌產品採用的塑膠包裝可回收率達到57%，向2030年達至100%的目標邁進。
DFI 零售集團行政總裁貝思哲（Scott Price）表示：「DFI的使命是致力可持續發展，服務亞洲每一代、數以百萬計的顧客的日常時刻。 這共同使命驅動我們滿足顧客的日常需求，同時為所有相關持份者創造持久且可持續的價值。作為亞洲著名的零售集團，我們非常重視這份責任，致力在所有我們服務的市場提供支持生計、健康、人類福祉及生態系統的必需品。」
集團首席法律、管治及企業事務總監陳慧敏表示：「過去一年，DFI團隊為全新的可持續發展框架奠定基礎，並有平穩的進展，我為此感到自豪，也對我們的團隊、合作夥伴和社區的共同努力深感鼓舞。我相信在未來的日子，會在可持續發展的旅程中取得更多成就。」
全新的可持續發展框架，圍繞三個主要支柱：以人為本、從產品出發和愛護環境，更以管治為基礎，確保有效的管理和監督。
「以人為本」展現了DFI對顧客、團隊成員、社區以及供應鏈的勞工的承諾。DFI著重於團隊成員的發展、健康和安全，讓他們能夠充分發揮潛能，更有效地應對顧客的各種需求。相關措施包括加強培訓計劃、推動性別平等，並透過不同的項目回饋社區。
「從產品出發」旨在為消費者提供符合需求的可持續產品選擇。DFI將繼續擴大獲可持續認證的自家品牌產品種類，確保顧客能更容易買到環保選擇，且無需在價格上妥協，並保障產品的質量與安全。同時，DFI亦會積極推動可持續包裝及促進供應鏈中的負責任採購。
DFI的「愛護環境」策略著重應對與環境相關的挑戰，當中包括減少DFI的整體碳足跡，減少廢物，並透過升級回收推動循環經濟。DFI的進展亦如預期，繼續向2030年達成減少50%範圍1和2溫室氣體排放的目標進發。此外，集團亦透過與供應商合作制定減碳策略及推廣，鼓勵顧客選擇可持續產品，以應對範圍3的排放。
為實現以上的承諾，DFI於2024年也推行了幾個重要的項目：
- 「以人為本」: 萬寧成為首間連鎖社區藥房推出回收未使用藥物的服務。該計劃自2023年起處理了約800萬粒剩餘藥物，並在2024年擴展。該計劃在公共健康方面貢獻良多，更獲得多個行業獎項。此外，IKEA印尼推出了IKEA社會創業加速器（IKEA Social Entrepreneur Accelerator），與當地團體合作支援弱勢社群。這計劃已支援超過220個當地社區，並通過能力提升培訓和師友計劃幫助了數千個農民和小型企業。
- 「從產品出發」: DFI獲得可持續發展認證的自家品牌產品比例從24%增加至28%。此外，7CAFÉ在香港、澳門和新加坡的店舖均採用100% 雨林聯盟認證的Arabica咖啡豆，實踐對負責任採購的承諾。
- 「愛護環境」: DFI在泰國成功推出了低碳米先導計劃，針對解決集團因稻米種植而造成範圍3以內的6%溫室氣體排放量。由於全球85% 的稻米均產自亞洲，DFI與泰國夥伴合作，培訓了30名當地農民採用可持續種植技術，當中包括乾濕交替（Alternate Wetting and Drying）。先導計劃已生產了11萬公斤獲認證的低碳米，並在獲批參與計劃的農田中減低至少30%的溫室氣體排放。DFI計劃在2025年透過自家品牌「御品皇」，在香港推出20萬公斤的低碳米，進一步推動供應鏈中的可持續農業。
這三個支柱組成了一個全面的可持續發展的框架，確保DFI的貢獻彼此聯繫並相輔相成。透過將這些原則融入核心商業策略，DFI在應對目前可持續發展相關的挑戰，同時為顧客、社區和環境建立更鞏固的未來。
有關更多DFI在可持續發展方面所實行的計劃，請參閱DFI 2024年可持續發展報告。如欲了解更多DFI的努力，請瀏覽DFI的網頁。
https://www.dfiretailgroup.com/
關於 DFI 零售集團
DFI 零售集團 (「集團」) 為亞洲著名的零售集團，致力可持續發展，服務亞洲每一代顧客的日常時刻。 截至2024年12月31日，集團連同聯營及合營公司共經營超過10,700間店舖，並僱用逾19萬名員工。 集團透過強大的店舖網絡和高效的供應鏈，致力為亞洲消費者提供優質且超值的產品，以及卓越的購物體驗和服務。集團連同聯營及合營公司經營多個著名品牌，並歸納為六大類別，包括：健與美產品、便利店、食品、家居用品、餐飲及其他零售業務。