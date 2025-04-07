DFI零售集團發表2024年可持續發展報告

關於 DFI 零售集團

DFI 零售集團 (「集團」) 為亞洲著名的零售集團，致力可持續發展，服務亞洲每一代顧客的日常時刻。 截至2024年12月31日，集團連同聯營及合營公司共經營超過10,700間店舖，並僱用逾19萬名員工。 集團透過強大的店舖網絡和高效的供應鏈，致力為亞洲消費者提供優質且超值的產品，以及卓越的購物體驗和服務。集團連同聯營及合營公司經營多個著名品牌，並歸納為六大類別，包括：健與美產品、便利店、食品、家居用品、餐飲及其他零售業務。

