DFI 零售集團推出低碳米耕種先導計劃 減低至少30%溫室氣體排放

香港 - 2025年4月22日 - DFI零售集團（以下簡稱DFI或集團）為亞洲著名的零售集團，擁有多元業務，於 2024 年在泰國推出了低碳米耕種先導計劃，致力減少食米產業的溫室氣體排放。DFI透過實施嶄新的種植技術，推廣使用可持續農業耕種法，並提高供應鏈的環保意識。此創新計劃於 2024 年成功生產了 110,000 公斤獲認證的低碳米，與傳統耕作方法相比，低碳米稻田所產生的溫室氣體排放量減少了至少30%。



DFI 零售集團在泰國推出低碳米耕種先導計劃

食米在亞洲是非常重要的糧食，全球 85% 的食米均產自亞洲，而泰國更是全球第六大食米生產國。單計香港，每年食米的消耗量約255,105公噸 1, 2 。食米消耗量所產生的碳排放高達1,060,982公噸二氧化碳當量3, 4，相當於駕車圍繞地球106,532圈5所產生的二氧化碳當量。



根據 2023 年的數據，食米是構成DFI範圍3排放的主要產品類別之一，約佔範圍3以內的6%溫室氣體排放量。傳統的食米耕作方式需要長期淹浸稻田，這會在土壤中造成厭氧條件。這種缺氧環境使微生物釋放溫室氣體甲烷，全球暖化潛能值 (global warming potential)是二氧化碳的 28 倍，對氣候變化造成重大影響。



為應對以上環境挑戰，DFI與農業專家、泰國政府和研究人員共同研發引入低碳米耕種計劃，與 30 位當地農民合作，實施可持續種植技術，包括：

