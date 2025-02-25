DFI 零售集團管理層任命

香港 - 2025年2月25日 - DFI 零售集團（以下簡稱「集團」）今日宣布管理層任命，增強集團策略能力並推動成長。集團宣布任命陳亦珊（Ella）為集團首席策略總監，於2025年4月1日生效。陳亦珊在零售和消費品領域，擁有超過二十年全球策略、轉型和創新方面的領導經驗。在新的崗位上，她將負責企業策略、併購、投資者關係和客戶洞察。



DFI 零售集團任命陳亦珊為集團首席策略總監，於2025年4月1日生效

陳亦珊曾於沃爾瑪擔任多個重要職位，在美國、中國和香港市場推動了顯著的業務增長和營運績效。她的成就包括促成雙位數銷售增長的計劃、推動數碼創新，以及開發迎合不斷變化的消費者需求的新零售模式。



DFI 集團首席數碼總監盧煒利（Wee Lee）將擴展職責範圍，擔任集團首席數碼及yuu Rewards總監，負責 yuu Rewards、零售分析和零售媒體。盧煒利於2023年9月加入 DFI，擁有數碼轉型和電子商務的強大背景。是次職責範圍擴展，反映 DFI 致力利用數據導向的洞察力和數碼創新來增強客戶參與度。



DFI 零售集團行政總裁貝思哲（Scott Price）表示：「我們很高興歡迎Ella加入我們的領導團隊，及擴展Wee Lee的職責範圍。隨著我們繼續推動整個業務的成長和創新，他們的領導將進一步增強我們迎合不斷變化的客戶需求、增強團隊成員能力，並為股東持續創造價值。」



上述任命強調DFI 零售集團對培養人才、推動策略增長和在快速變化的零售環境中實現卓越營運的承諾。







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