DFS迪斐世與您「金」彩「贏」新歲

贏取999.9黃金元寶，解鎖獨家禮遇、幸運獎品及堪輿學專家開運靈感好禮香港特別行政區 - 2025年1月24日 - 這個農曆新年，迪斐世驚喜禮遇接踵而來！一系列精彩活動隆重登場，包括根據著名堪輿學專家麥玲玲師傅的蛇年吉祥建議而甄選的新春好禮、購物優惠、互動抽獎贏取999.9黃金元寶擺件，以及其他豐富獎品。同場更有開運美妝示範，助你煥然一新。迎接一年好運，親臨迪斐世，絕對是不二之選！
參加「金」彩「贏」新歲抽獎 贏取黃金元寶
迪斐世尊享會會員於2025年1月28日至2月7日期間，在迪斐世香港廣東道店、澳門四季名店、澳門新濠天地及澳門銀河店購物滿HK$888、MOP 888或以上，即可參與「金」彩「贏」新歲抽獎活動*。挑選你的開運錦囊，每個錦囊都有驚喜禮品，有機會贏取象徵財富的999.9黃金元寶擺件！其他精彩獎品包括奢華名品皮具、美妝產品、風水幸運貼士，以及酒店水療、餐飲或購物禮券，讓每個參與者都能過一個難忘的蛇年。尚未成為迪斐世尊享會會員？即場註冊即可參加並立即累積購物積分，盡享會員禮遇！
財源滾滾：新年開運貼士
無論是新年時尚、開運美妝，抑或送禮精選，麥玲玲師傅都特別準備了一系列開運貼士，助您蛇年滿載好運，心想事成。
添置新裝，増添正能量（時裝及配飾）：穿著新衣及使用新包袋可吸引正能量，蛇年為驛馬之年，多走動或旅行有助於動中生財。
配戴本命色珠寶可招福納祥（腕錶及珠寶）：根據出生季節選擇飾品可增添運勢。春季出生者可選擇白色、金色或銀色的飾品，添福添運。夏季出生者適合紫色、灰色或藍色的飾品，幫助提升吉祥氣場。秋季出生者可配戴綠色或青色的飾品，帶來繁榮與財運。冬季出生者則適合紅色、橙色或粉色的飾品，為您帶來溫暖與活力。
Stephen Webster Fly By Night Nocturnal Open Wing戒指 (MOP 42,930)；Fabergé Colours of Love 白金藍寶石凹槽戒指配藍寶石肩飾 (MOP 54,900)；Fabergé Heritage Yelagin 黃金鑽石紅色扭索飾紋琺瑯小蛋吊墜 (MOP 54,900)；Fabergé x James Ganh 綠松石和藍寶石耳環 (MOP 186,000)；DeBeers Enchanted Lotus鑽石戒指 (MOP 78,500)；DeBeers Enchanted Lotus鑽石項鏈 (MOP 247,000) (僅限澳門店有售)
亮麗美妝催旺桃花：白裡透紅的肌膚，再配上精緻明亮的妝容，不僅能增強自信，亦能促進桃花人緣。至於一抹迷人香氣，更可愉悅心情，強化個人氣場，在他人心中留下深刻印象。
紀梵希 Le Rouge Interdit Intense Silk 限量版唇膏 (HKD$395/MOP 405)，紀梵希 Prisme Libre 稜鏡柔光氣墊粉底 (HKD$725/ MOP 750)，紀梵希 Prisme Libre 高級訂製稜鏡四色蜜粉 (HKD$620/MOP 640)，Clarins 新年限定旅行零售專屬套裝（雙萃精華 50ML + 賦活明眸眼霜 20ML）(HKD$1760/MOP 1760)，歐舒丹新年限定手霜禮盒（8支裝）(HKD$640/MOP 675)，Jo Malone London 限量版英國梨與小蒼蘭古龍水 (HKD$1320/MOP 1360)，Jo Malone London 限量版牡丹與胭紅麂絨古龍水 (HKD$1320/MOP 1360)，Armani Beauty Lip Maestro 絲絨啞亮唇釉 524 Rose Nomad Pink (HKD$380/MOP 390)。
以佳釀與甜品助興，和氣生財添百福：要提升貴人運及財運，過年的宴會及賀禮不妨多選美酒及甜吃。中國文化向來喜歡以酒助興及增添貴氣，民間也會有「財神請酒日」祝願招財進寶，新年的送禮文化亦多以甜吃為主，取其甜甜蜜蜜、貴人多助之意。
人頭馬 XO 靈蛇耀彩黃宇興限量版 (MOP 2040)，軒尼詩 X.O 豪華 2025 農曆新年限量版 70CL (MOP 1998)，軒尼詩 Paradis 豪華 2025 農曆新年限量版 70CL (MOP 12998)，奔富 Bin 707 赤霞珠 2022 農曆新年禮盒 (MOP 4998)，奔富 Bin 389 赤霞珠設拉子 2022 農曆新年 1.5L 禮盒 (MOP 1995)，軒尼詩 V.S.O.P 豪華 2025 農曆新年限量版 70CL (MOP 598)。 (僅限澳門店有售)
喜迎新春：更多活動、優惠及禮品等您來體驗
除了令人期待的活動及麥玲玲師傅的開運貼士外，迪斐世澳門的八間店鋪特別推出喜迎財神活動，共慶農曆新年。此外，迪斐世澳門及香港店內的美妝專家將為您打造開運桃花妝，助您在蛇年福運滿盈，吉祥如意。
我們還精心準備了特別禮品，讓您以時尚方式傳遞喜慶氛圍。於迪斐世全球指定店鋪購物，即可獲得設計精美的限量版迪斐世利是封，伴您共迎新年的美好與福氣。
當然，精彩不止於此！在迪斐世，您不僅能享受到無與倫比的購物樂趣，更可探索我們為您精心準備的豐富獎賞與專屬禮遇，帶來更多驚喜：
| 適用對象
| 優惠詳情
| 銀聯卡持有人
| 消費滿 HK$30,000 可享高達 HK$1,500 回贈，或消費滿 MOP 60,000 可享高達 MOP 3,000 回贈。**
| Mastercard 卡持有人
| 消費滿 HK$2,000 可享高達 HK$200 現金回贈，或消費滿 MOP 7,000 可享高達 MOP 700 現金回贈。**
| HSBC 卡持有人
| 於 DFS 香港店舖首次購物可享高達 HK$200 現金回贈。**
| DFS CIRCLE 會員
| 透過DFS CIRCLE應用程式，即可尊享香港六間高級日本餐廳高達85折的獨家優惠，以及於KLOOK微信小程序預訂旅遊行程時尊享高達93折優惠。只需於任何迪斐世香港及澳門門店購物即可享用優惠。 +
（推廣生意的競賽牌照號碼：59604）
*受有關條款及細則約束。獎品因店鋪而異，數量有限，送完即止。詳情請瀏覽DFS.com。
** 支付優惠視店鋪而定，詳情請向店內職員查詢。
+ 優惠有效期為2025年1月23日至2025年12月31日。受有關條款及細則約束。
DFS迪斐世：我們是奢華世界的專屬嚮導
迪斐世集團是世界知名的奢侈品旅遊零售商。1960年，迪斐世集團成立於中國香港，如今依然在全球旅遊零售行業佔據領先地位，為顧客甄選來自世界著名品牌的精品。店舖遍佈主要機場及市區，迪斐世集團作為一家私營公司，由全球最大的奢侈品集團公司酩悅*軒尼詩-路易*威登集團(LVMH集團)和迪斐世創始人及股東Robert Miller共同擁有。迪斐世集團總部設於中國香港，專注為顧客創造非同凡響的全渠道購物體驗。
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