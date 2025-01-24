DFS迪斐世與您「金」彩「贏」新歲

適用對象

優惠詳情



銀聯卡持有人

消費滿 HK$30,000 可享高達 HK$1,500 回贈，或消費滿 MOP 60,000 可享高達 MOP 3,000 回贈。**



Mastercard 卡持有人

消費滿 HK$2,000 可享高達 HK$200 現金回贈，或消費滿 MOP 7,000 可享高達 MOP 700 現金回贈。**



HSBC 卡持有人

於 DFS 香港店舖首次購物可享高達 HK$200 現金回贈。**

