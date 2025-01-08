DHL 升級改造退役速遞員制服成潮流配飾作慈善用途

- 備受潮人追捧的 DHL 時尚系列新加入限量版潮流單品，並於今天起接受預訂
- 與本地非牟利團體Redress攜手舉辦時尚單品慈善義賣，所有收益在扣除成本後將全數用作支持新晉設計師發展，協助他們應對時裝界對環境帶來的挑戰
香港 - 2025年1月8日 - 全球領先的國際速遞公司DHL Express今天宣布推出一系列全新的限量版時尚單品，該系列利用退役的DHL速遞員制服升級改造而成，不但為制服賦予新生命，更有助推動本地可持續時尚的發展，並支持新一代設計師應對時裝界面臨的環境挑戰。
本地知名時裝設計師徐逸昇（Angus Tsui）以其獨特的可持續時尚設計聞名，他將退役的DHL制服，包括防水風褸、雨衣、工裝褲和外套夾層等衣料巧妙轉化為限量版單肩包、多功能斜揹包和銀包，產品兼具耐用性和實用性，同時減少浪費。此系列的時尚單品將於1月8日起開始接受預訂。
為進一步推動及支持本地可持續時尚發展，DHL將與本地非牟利團體Redress攜手舉辦慈善義賣。所有收益在扣除成本後將全數撥捐Redress，用作支持及培育「Redress 設計大賽」之歷屆參賽設計師，而他們的設計更是同樣著重可持續性、可循環性和時尚性。
DHL Express香港及澳門高級副總裁暨董事總經理蔣國雄表示：「DHL一直致力推動本地可持續時尚發展，我們很高興能夠透過設計師徐逸昇的創意思維，為退役的 DHL 速遞員制服賦予新生命。是次計劃不但有助我們實踐作爲時裝及零售業領先物流合作夥伴的使命，更有助提升公眾對可持續發展的認識。此外，我們十分自豪能夠推出一系列限量版時尚單品，並與Redress合作支持慈善，進一步為時裝界帶來正面的影響。」
本地時裝設計師徐逸昇表示：「我非常榮幸能夠與DHL和Redress合作，推出這項別具意義的慈善義賣，為環境作出貢獻。另外，我亦十分榮幸能於本年度的『Redress設計大賽』 中獲得『DHL GoGreen Plus 歷屆參賽設計師奬』的殊榮。這次的合作讓我有機會將創意設計轉化為單品，並從DHL 的運作中汲取靈感，將退役的 DHL 速遞員制服升級改造，成為兼具時尚實用的可持續單品，同時融入了DHL的標誌性外觀、商標和品牌顏色。」
是次得獎設計師徐逸昇以其獨特的視野將已退役的DHL速遞員制服升級改造為時尚配飾，更是2024年度與Redress合作推出的「DHL GoGreen Plus 歷屆參賽設計師奬」得獎者。他於2014年推出了本人同名的可持續女裝和男裝品牌，該品牌採用零廢料、升級再造和重構設計技術創造。他亦是2012年度「Redress設計大賽」人氣大獎得主。
DHL Express x Redress 慈善義賣
限量版升級再造系列將於1月8日起在angustsui.com/shop接受預訂，預計於第一季開始由DHL Express以GoGreen Plus 服務派遞，該服務通過使用永續航空燃料減少運輸期間所產生的二氧化碳當量（CO2e）排放。參與慈善義賣的人士不僅可以得到極具創意的時尚單品，還能為支持本地可持續時尚發展出一分力。是次機會難逢，萬勿錯過，一起攜手共創更美好的環境！
DHL Express x Redress慈善義賣
所有收益在扣除成本後將全數撥捐Redress，用作支持新一代才華橫溢的設計師，讓他們展開更多令人振奮的合作項目，並為推動時尚產業的可持續性和可循環性作出貢獻。
DHL Upcycled Voyager Shoulder Bag
- 日常出行必備的單肩包，前袋巧妙地融入經典的 DHL 標誌，拉鍊和布料更是從原始制服中重新被剪裁利用，讓日常穿搭增添活力氣息！
- 售價: 港幣1,980元
- 多功能且時尚的斜揹包設有多個口袋和可調節的揹帶，設計隨興又帥氣，適合側揹或斜挎。配上經典的 DHL 標誌，巧妙地利用重新被剪裁的面料，為率性包款增添一抹亮點。
- 售價: 港幣1,980元
DHL Upcycled Journeyer Wallet
- 適合日常或外出旅遊使用，設有拉鍊前袋和多個卡槽，將實用性和可持續性完美結合，在日常生活中既能展示個性，又能響應環保。
- 售價: 港幣980元
了解更多關於這次聯乘計劃，請瀏覽：
https://www.dhl.com/discover/zh-hk/about-dhl/dhl-stories/uniform-upcycling-with-angus-tsui
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關於「DHL GoGreen Plus 歷屆參賽設計師奬」
2024年，DHL與Redress合作推出「DHL GoGreen Plus 歷屆參賽設計師奬」。此獎項挑戰Redress的歷屆參賽設計師們，將退役的DHL制服升級改造為企業禮品、配飾或時尚單品，為服裝賦予新生。為支持得獎設計師，DHL和Redress將會舉行一系列活動，得獎設計師亦會獲得價值港幣50,000元的DHL運費贊助。此舉旨在鼓勵及支持設計師發展品牌，以及協助他們將業務擴展至國際市場。
關於Redress
Redress是一家扎根香港、以亞洲為首的環保非政府組織，其使命是透過教育和鼓勵設計師和消 費者，加快轉變時裝成為循環產業，以減少服裝對環境的負面影響。自2011年起，「Redress 設計大賽」旨在教育和鼓勵新晉時裝設計師有關循環設計的技術，例如透過零廢棄、升級再造和重新構造方法，以減少時裝對環境的負面影響。DHL Express 很高興能夠成為2024年度「Redress設計大賽」 的官方物流合作夥伴，並提供GoGreen Plus服務，透過使用永續航空燃料運送來自全球各地的參賽作品，減少運輸過程所產生的二氧化碳當量（CO2e）排放。透過GoGreen Plus服務，DHL Express將10 位來自全球九個不同國家和地區的決賽設計師，運送到香港參加2024年9月6日假香港會議展覽中心舉行的總決賽。是次Redress 時裝作品運輸過程中，與傳統燃料相比，二氧化碳當量排放減少了50%，亦有第三方審核其減排值。
了解更多關於這個獎項，請瀏覽: https://www.dhl.com/discover/zh-hk/about-dhl/dhl-stories/redress-design-award-2024
DHL – 世界頂尖的物流公司
DHL 為物流業的全球領導品牌。DHL 的各個分支致力提供無可比擬的物流服務，包括國內與國際包裹運送服務、電子商貿配送方案、國際速遞、海陸空運輸及行業供應鏈管理。憑藉在全球超過220 個國家及地區擁有395,000員工，DHL 將人和企業安全可靠地連結起來，並促進環球貿易持續往來。DHL 作為「世界頂尖的物流公司」，為科技、生命科學與醫療保健、工程、製造業及能源、汽車及零售等增長市場及行業提供專業的解決方案。
DHL 隸屬於DHL 集團（DHL Group），集團於2023 年的營收超過818億歐元。集團實踐可持續營商策略，履行對社會環境的承諾，致力貢獻全球。DHL 集團矢志於2050 年達致零排放。