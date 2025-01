DHL 升級改造退役速遞員制服成潮流配飾作慈善用途

備受潮人追捧的 DHL 時尚系列新加入限量版潮流單品,並於今天起接受預訂

與本地非牟利團體Redress攜手舉辦時尚單品慈善義賣,所有收益在扣除成本後將全數用作支持新晉設計師發展,協助他們應對時裝界對環境帶來的挑戰

DHL 聯乘本地設計師 ANGUS TSUI - 升級再造 DHL 制服系列

日常出行必備的單肩包,前袋巧妙地融入經典的 DHL 標誌,拉鍊和布料更是從原始制服中重新被剪裁利用,讓日常穿搭增添活力氣息!

售價: 港幣1,980元

多功能且時尚的斜揹包設有多個口袋和可調節的揹帶,設計隨興又帥氣,適合側揹或斜挎。配上經典的 DHL 標誌,巧妙地利用重新被剪裁的面料,為率性包款增添一抹亮點。

售價: 港幣1,980元

適合日常或外出旅遊使用,設有拉鍊前袋和多個卡槽,將實用性和可持續性完美結合,在日常生活中既能展示個性,又能響應環保。

售價: 港幣980元

香港 - 2025年1月8日 - 全球領先的國際速遞公司DHL Express今天宣布推出一系列全新的限量版時尚單品,該系列利用退役的DHL速遞員制服升級改造而成,不但為制服賦予新生命,更有助推動本地可持續時尚的發展,並支持新一代設計師應對時裝界面臨的環境挑戰。本地知名時裝設計師徐逸昇(Angus Tsui)以其獨特的可持續時尚設計聞名,他將退役的DHL制服,包括防水風褸、雨衣、工裝褲和外套夾層等衣料巧妙轉化為限量版單肩包、多功能斜揹包和銀包,產品兼具耐用性和實用性,同時減少浪費。此系列的時尚單品將於1月8日起開始接受預訂。為進一步推動及支持本地可持續時尚發展,DHL將與本地非牟利團體Redress攜手舉辦慈善義賣。所有收益在扣除成本後將全數撥捐Redress,用作支持及培育「Redress 設計大賽」之歷屆參賽設計師,而他們的設計更是同樣著重可持續性、可循環性和時尚性。表示:「DHL一直致力推動本地可持續時尚發展,我們很高興能夠透過設計師徐逸昇的創意思維,為退役的 DHL 速遞員制服賦予新生命。是次計劃不但有助我們實踐作爲時裝及零售業領先物流合作夥伴的使命,更有助提升公眾對可持續發展的認識。此外,我們十分自豪能夠推出一系列限量版時尚單品,並與Redress合作支持慈善,進一步為時裝界帶來正面的影響。」表示:「我非常榮幸能夠與DHL和Redress合作,推出這項別具意義的慈善義賣,為環境作出貢獻。另外,我亦十分榮幸能於本年度的『Redress設計大賽』 中獲得『DHL GoGreen Plus 歷屆參賽設計師奬』的殊榮。這次的合作讓我有機會將創意設計轉化為單品,並從DHL 的運作中汲取靈感,將退役的 DHL 速遞員制服升級改造,成為兼具時尚實用的可持續單品,同時融入了DHL的標誌性外觀、商標和品牌顏色。」是次得獎設計師徐逸昇以其獨特的視野將已退役的DHL速遞員制服升級改造為時尚配飾,更是2024年度與Redress合作推出的「DHL GoGreen Plus 歷屆參賽設計師奬」得獎者。他於2014年推出了本人同名的可持續女裝和男裝品牌,該品牌採用零廢料、升級再造和重構設計技術創造。他亦是2012年度「Redress設計大賽」人氣大獎得主。限量版升級再造系列將於1月8日起在 angustsui.com/shop 接受預訂,預計於第一季開始由DHL Express以GoGreen Plus 服務派遞,該服務通過使用永續航空燃料減少運輸期間所產生的二氧化碳當量(COe)排放。參與慈善義賣的人士不僅可以得到極具創意的時尚單品,還能為支持本地可持續時尚發展出一分力。是次機會難逢,萬勿錯過,一起攜手共創更美好的環境!所有收益在扣除成本後將全數撥捐Redress,用作支持新一代才華橫溢的設計師,讓他們展開更多令人振奮的合作項目,並為推動時尚產業的可持續性和可循環性作出貢獻。了解更多關於這次聯乘計劃,請瀏覽:高清圖片,請瀏覽 此處