DHL 升級改造退役速遞員制服成潮流配飾作慈善用途

關於「DHL GoGreen Plus 歷屆參賽設計師奬」

2024年，DHL與Redress合作推出「DHL GoGreen Plus 歷屆參賽設計師奬」。此獎項挑戰Redress的歷屆參賽設計師們，將退役的DHL制服升級改造為企業禮品、配飾或時尚單品，為服裝賦予新生。為支持得獎設計師，DHL和Redress將會舉行一系列活動，得獎設計師亦會獲得價值港幣50,000元的DHL運費贊助。此舉旨在鼓勵及支持設計師發展品牌，以及協助他們將業務擴展至國際市場。





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