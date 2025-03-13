DHL Express香港成為啟德體育園官方合作夥伴

關於啟德體育園

啟德體育園是香港的大型綜合體育及休閑娛樂新地標，佔地28公頃，是昔日啟德機場舊址重新發展計劃的一部份。園區主要設施包括一個設有50,000萬個座位，並配備開合式上蓋的全天候主場館（名為啟德主場館）；一個可靈活配置座位的室內體育館（名為啟德體藝館），其主場（名為競技場）可容納10,000名觀眾，而副場（名為習藝坊）可容納500名觀眾；以及一個設有5,000個座位的公眾運動場（名為啟德青年運動場）。除此之外，園區內亦設有大量戶外空間、餐飲零售設施和美食海灣，讓各個場地的體育及娛樂盛事更添精彩。

