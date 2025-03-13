DHL Express香港成為啟德體育園官方合作夥伴

DHL Express與啟德體育園攜手推動更多體育和娛樂盛事，並進一步打造香港成爲亞洲盛事之都香港 - 2025年3月13日 - 全球領先的國際速遞公司DHL Express今天宣布成為新開幕的啟德體育園（體育園）之官方合作夥伴，進一步體現雙方致力為香港帶來更多世界級的精彩活動，攜手鞏固及提升香港「亞洲盛事之都」的地位。
透過這項合作，DHL將支持啟德體育園，為香港引進各項國際大型體育及娛樂活動。是次合作不單能提升本地及國際觀眾對DHL的關注，更有助推動本港盛事經濟的發展。
啟德體育園行政總裁莊澤基（John Sharkey）表示：「我們非常高興DHL Express 成為我們的官方合作夥伴。隨著啟德體育園成為香港的主場，我們致力於為香港帶來更多國際體育、文化和娛樂活動，將進一步鞏固香港成為亞洲盛事之都，開拓發展新機遇。」
DHL Express香港及澳門高級副總裁暨董事總經理蔣國雄表示：「DHL Express很榮幸成為啟德體育園的官方合作夥伴，體現了我們對香港發展的堅定承諾。DHL Express秉承著『聯繫大衆，改善民生』的使命，很高興能支持啟德體育園為香港帶來各項大型國際盛事。是次合作進一步突顯雙方在推動創新及鞏固香港作為亞洲盛事之都的共同理念，我們期待更多體育隊伍、運動員及表演者來港，為本地和國際觀眾營造更豐富的體驗，進一步推動香港成為體育、文化藝術及娛樂活動的理想目的地。」
啟德體育園今年的主要活動包括四月份Coldplay的Music Of The Spheres世界巡迴演唱會，DHL作為巡迴演唱會的官方物流合作夥伴，透過運送方案如永續航空燃料（SAF），以減少巡迴演唱會在運輸期間所產生的排放，對比傳統航空燃油減少高達85%的碳排放。
DHL透過是次與啟德體育園合作，進一步彰顯DHL致力推動本地和國際的體育及娛樂業界發展的長期承諾。在過去數十年間，DHL一直與多項全球矚目的體育盛事及隊伍合作，包括一級方程式、電動方程式、曼聯等，致力匯聚世界各地的觀眾，拉近他們與喜愛的運動隊伍和表演者之間的距離。本地方面，DHL一直鼎力支持本地欖球活動，更是中國香港欖球隊的官方合作夥伴，致力培養具潛質的運動員，幫助他們在國際舞台上充分發揮潛能。
啟德體育園於2025年3月1日正式開幕，是香港最大型綜合體育及娛樂新地標。園區設有多功能場地和各種體育和休閒設施，透過引入更多體育及娛樂盛事，協助政府推動體育、文化藝術及旅遊業發展，從而為香港的經濟發展和文化交流作出貢獻。
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關於啟德體育園
啟德體育園是香港的大型綜合體育及休閑娛樂新地標，佔地28公頃，是昔日啟德機場舊址重新發展計劃的一部份。園區主要設施包括一個設有50,000萬個座位，並配備開合式上蓋的全天候主場館（名為啟德主場館）；一個可靈活配置座位的室內體育館（名為啟德體藝館），其主場（名為競技場）可容納10,000名觀眾，而副場（名為習藝坊）可容納500名觀眾；以及一個設有5,000個座位的公眾運動場（名為啟德青年運動場）。除此之外，園區內亦設有大量戶外空間、餐飲零售設施和美食海灣，讓各個場地的體育及娛樂盛事更添精彩。
DHL – 世界頂尖的物流公司
DHL 為物流業的全球領導品牌。DHL 的各個分支致力提供無可比擬的物流服務，包括國內與國際包裹運送服務、電子商貿配送方案、國際速遞、海陸空運輸及行業供應鏈管理。憑藉在全球超過220 個國家及地區擁有395,000員工，DHL 將人和企業安全可靠地連結起來，並促進環球貿易持續往來。DHL 作為「世界頂尖的物流公司」，為科技、生命科學與醫療保健、工程、製造業及能源、汽車及零售等增長市場及行業提供專業的解決方案。
DHL 隸屬於DHL 集團（DHL Group），集團於2023 年的營收超過818億歐元。集團實踐可持續營商策略，履行對社會環境的承諾，致力貢獻全球。DHL 集團矢志於2050 年達致零排放。