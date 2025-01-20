DX 設計館於1月中起舉辦一系列創意與傳統交融的活動 與市民共賀新春

擕手探索設計之美，加深對設計文化的認識和欣賞香港 - 2025年1月20日 - 農曆新年將至，由香港特別行政區政府文創產業發展處負責策略制定、協調和監督，並由香港設計中心負責營運，位於深水埗的DX 設計館（DX design hub）籌備了一系列富有創意和文化特色的新春活動，讓市民在佳節期間能夠體驗設計文化的魅力，深化對設計的認識，迎接蛇年新氣象。
作為香港設計及創意新地標，DX 設計館自去年12月4日正式對外開放以來，便吸引了眾多設計師、業內人士、學生、公眾以及旅客的關注，成為一個激發創意與靈感的交流平台。館內的設計展覽不僅展示了本地優秀設計作品，還涵蓋了各種設計相關的活動，促進不同業界的互動與合作，激發了深水埗地區的創意氛圍。
DX設計館希望透過提供一個開放的空間，促進不同背景的設計師和創意人士之間的交流，進而推動本地設計文化的發展。無論是作品展覽、設計工作坊，還是文化講座和論壇，DX 設計館都致力於為大眾帶來更豐富的設計體驗，讓每個人都能感受到設計的力量。
在即將到來的新春佳節，DX 設計館特別籌劃了一系列的設計與創意活動，讓參加者在享受節日氣氛的同時，深入了解設計的多元面貌。
活動亮點 (DX設計館其他展覽詳情，請參閱附錄一) ：
| 活動內容
| 詳情
| 「亞洲設計脈沖」設計對談：旗袍與時尚文化
在這場充滿文化趣味的設計對話中，著名設計師劉小康先生與西九文化區管理局董事局成員伍婉婷小姐將攜手探討旗袍這一中國女性典型服裝的演變。
| 日期：2025年1月25日 (星期六)
時間：下午4時半至下午6時
地點：九龍深水埗通州街280號DX設計館3樓滙館
嘉賓：劉小康（Freeman Lau） 和伍婉婷（Yolanda Ng）
名額：15
語言：粵語
報名連結：https://DesignDialogueCheongsamandFashionCulture.eventbrite.hk
費用：免費
*名額有限，額滿即止
| 新裝如初迷你旗袍立體設計工作坊
參加者將使用再生布料和材料，親手創作迷你旗袍。透過了解旗袍的設計、結構和製作過程，從中思考如何在當代社會中，以現代時裝設計的特色重新詮釋華服的意義。
| 日期：2025年1月25日 (星期六)
時間：下午2時至下午4時
地點：九龍深水埗通州街280號DX設計館3樓滙館
導師：林春菊（Janko Lam）
語言：粵語
報名連結：https://miniqipao3ddesignworkshop.eventbrite.hk/
費用：免費
*名額有限，額滿即止
| PAPERTECTURE金蛇迎春剪紙揮春工作坊
中國剪紙是民間藝術的一種，以紙為材料，透過剪刀或刻刀等工具而剪成各種不同的圖案。工作坊請來本地紙藝師教授剪紙工藝，帶領參加者親手創作金蛇賀年揮春。
| 日期：2025年1月26日 (星期日)
時間：下午2時30分至下午4時30分
地點：九龍深水埗通州街280號DX設計館3樓滙館
導師：曹晉愷（Nick Tsao）
名額：20人
年齡： 6至12歲需由一位家長陪同
語言：粵語
報名連結：https://GoldenSnakePaperCuttingWorkshop.eventbrite.hk
費用：免費
*名額有限，額滿即止
| 蛇年迎春醒獅表演
蛇年迎春醒獅表演將於DX設計館地下前館舉行，以迎接 2025 年之農曆新年，為社區帶來喜慶的氛圍和祝福。
| 日期：2025年2月3日 (星期一)
時間：下午3時30分至下午4時
地點：九龍深水埗通州街280號DX設計館地下前館
費用：免費
| 新春賀歲舞獅講座及工作坊
活動將展出醒獅藝術作品，讓大家領略這一傳統文化的獨特魅力。在工作坊中，參加者將有機會發揮創意，親手繪製屬於自己的醒獅作品。
| 日期：2025年2月3日 (星期一)
時間：展覽：上午11時至下午7時
工作坊：下午1時至下午3時
地點：九龍深水埗通州街280號DX設計館1樓展覽廳
語言：粵語
報名連結：https://NewYearLionDanceTalkPaintingWorkshop.eventbrite.hk
費用：免費
*名額有限，額滿即止
| PechaKucha 分享及交流之夜
六位來自不同創意領域的講者，透過 20 影像 x 20 秒的方式，以直觀、簡潔且難忘的方式來分享他們最貼近內心的個人故事與熱情探索。
| 日期：2025年2月7日(星期五)
時間：晚上6時30分至晚上8時
地點：九龍深水埗通州街280號DX設計館3樓滙館
語言：粵語及英語
報名連結：https://PechaKuchaDXdesignhub.eventbrite.hk
費用：免費
*名額有限，額滿即止
| BECANDLE回收花杯工作坊
在本地蠟燭香薰職人的指導下，參加者將學習香薰乾花的製作，使用回收花材，升級再造成乾花製品。
| 日期：2025年2月8日 (星期六)
時間：時段一：下午2時至下午3時
時段二：下午4時至下午5時
地點：九龍深水埗通州街280號DX設計館3樓滙館
導師：Xavier Tsang
名額：每節20人
語言：粵語
報名連結：https://RecycleScentedPotpourriMakingbyBECANDLE.eventbrite.hk
費用：免費
名額有限，額滿即止
| 體驗紙上繪畫：3D繪畫工作坊
色彩鮮活的「聯繫 · 社區」3D地畫，讓眼前的繪畫彷彿立體呈現，令人驚喜。在這個工作坊中，參加者將由專業導師引導，從紙上開始學習地畫3D設計的基本原則，深入了解創作地畫和三維藝術作品的技術和概念。
| 日期：2025年2月8日 (星期六)
時間：時段一：上午11時30分至下午1時
時段二：下午1時30分至下午3時
地點：九龍深水埗通州街280號DX設計館3樓滙館及對出行人路
名額：每節15人
語言：粵語
報名連結：https://Introductionto3DDrawingWorkshop.eventbrite.hk
費用：免費
名額有限，額滿即止
一系列富有創意和文化意義的活動將會成為市民及遊客的新春好去處，DX 設計館期望透過活動與參加者的互動，加深他們對設計的認識及對設計力量的肯定。以上活動費用全免，無論是設計愛好者，還是想要體驗新年氛圍的朋友，都能在這裡找到樂趣和收穫。
在新的一年裡，DX 設計館將繼續致力於推廣設計文化，為公眾提供更多的學習和交流機會，力求在設計與日常生活的交融中開創更多可能性。DX設計館希望透過舉辦不同的活動，增強社區的凝聚力，並向大眾傳遞設計在生活中不可或缺的理念，為深水埗的藝術氛圍增添一份亮麗的色彩。
DX設計館資料：
地址：香港九龍深水埗通州街280號 (港鐵深水埗站C2出口 / 南昌站D1出口)
各個場地 / 設施的開放時間:
| 場地 / 設施
| 開放時間
| 展覽場地
| 星期一、三至日：11:00 - 19:00 (公眾假期照常開放)
逢星期二（公眾假期除外）休館
| 快閃館
| 星期一至日：12:00 - 19:00 (公眾假期照常開放)
| 滙館及物料館(需預約)
| 星期一、三至六：11:00 - 18:00
逢星期二及公眾假期休館
DX設計館將於2025年1月29日至30日（年初一及初二）休館，1月31日(年初三)起恢復正常開放時間。有關DX設計館設施的詳細資訊請瀏覽www.hkdesigncentre.org/tc/dx/facilities
附錄一：DX設計館其他展覽詳情 （www.hkdesigncentre.org/tc/dx/happenings）
| 展覽名稱
| 詳情
| [創意社區展示]設計圖埗
透過展覽，公眾可體驗深水埗獨特的紡織歷史及文化特色，發掘社區內各式手工藝店、藝廊及設計工作室，以及參與社區大型創作，共同建構深水埗設計藍圖。
| 展期：即日起至2025年3月31日
位置：地下前館
| [時裝展示]Takuma Fujisaki's Mogols: A Hong Kong Fashion Collaboration with FIP & DIP
12位時裝創業培育計劃（FIP）及設計創業培育計劃（DIP）的時裝設計師，攜手日本藝術家藤崎琢磨創作別具一格的「Takuma Fujisaki's Mogols」展覽，將可愛有趣的MOGOL ALIEN變身時尚達人！
| 時間：星期一至日，中午12時至晚上7時 (公眾假期照常開放)
位置：地下快閃館
| [展覽]建築手繪藝術展覽2024
展覽透過建築師的手繪研究和素描，見證傳統繪圖技巧如何捕捉香港獨特的城市風貌，啟發建築創新發展。
| 展期：即日起至 2025年1月25日
位置：1樓展覽廳
| [沉浸式體驗]匯
展覽以創新科技呈現香港和亞洲豐富的設計傳承，探索「舊新對應」、「東西方文化交流」，以及「傳承啟示未來」的獨特魅力。
| 展期：即日起至2025年2月28日
位置：1樓體驗館
| [常設展覽]香港設計生態
展覽以時間軸形式呈現1960年代至今的香港設計發展，設有「設計名人堂」，羅列DFA世界傑出華人設計師、DFA設計領袖獎及DFA亞洲設計終身成就獎等得主。
| 位置：2樓別館
| [展覽]亞洲設計脈沖
展覽深入探討形塑亞洲設計面貌的獨特傳統、多元發展軌跡和文化交流。
| 展期：即日起至2025年6月30日
位置：2樓設計博物館
| [時尚焦點]郭培限量作品集
展覽首度公開郭培多年來珍貴的創作歷程，包括《郭培高級服裝定制藝術作品集》、原創設計手稿、精選藝術專書、限量珍藏展品。
| 展期：即日起至2025年6月1日
開放時間：星期一、三至六：上午11時至下午6時，逢星期二及公眾假期休館
位置：3樓滙館
預約連結：bit.ly/40eVu5Z
| [展覽]Precious Matter
物料館由法國物料圖書館matériO'支援，展出超過1,500種特殊、獨特和創新的材料，從稀有紡織品到可持續資源，每一種材料都訴說著獨特的故事。
| 展期：即日起至2025年6月23日
開放時間：星期一、三至六：上午11時至下午6時，逢星期二及公眾假期休館
位置：3樓物料館 (經2樓「亞洲設計脈沖」展覽內的展台到達3樓)
預約連結：bit.ly/3PzA8ue
關於DX設計館
由香港設計中心負責營運位處深水埗的DX 設計館，是為新晉設計人才及時裝設計師提供培育的地方，以促進創意和業界之間的協作交流。DX 設計館提供讓社區人士及旅客可參與的創意平台，並展示各種設計領域之間的協同效應。DX 設計館備有展覽空間、活動空間及零售專區，讓設計師從中獲得實踐經驗。作為香港設計中心和設計業界的工作站，將積極推廣時裝和其他不同設計的項目和活動。通過精心設計的區域包括前館、快閃館、展覽廳、體驗館、設計博物館、別館、展台、滙館、物料館以及時尚焦點，我們期望打造DX設計館成為香港的創意樞紐。
DX 設計館由市區重建局負責興建，並由香港特別行政區政府的文創產業發展處負責策略制定、協調和監督，指導 DX 設計館各項舉措以符合行業需求和期望。
關於香港設計中心（www.hkdesigncentre.org）
香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略夥伴，我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢，從設計中創造價值。為了實現目標，我們：
- 培養設計的創意文化
- 為各方持份者提供拓展商機的平台，釋放設計潛能
- 推動各個設計領域的卓越發展
關於文創產業發展處 (www.ccidahk.gov.hk)
文創產業發展處於2024 年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。
免責聲明：香港特別行政區政府僅為香港設計中心多個活動／項目提供資助，除此之外並無參與該等資助活動／項目。在本刊物及相關資料／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。