DX 設計館於1月中起舉辦一系列創意與傳統交融的活動 與市民共賀新春

由香港設計中心負責營運位處深水埗的DX 設計館，是為新晉設計人才及時裝設計師提供培育的地方，以促進創意和業界之間的協作交流。DX 設計館提供讓社區人士及旅客可參與的創意平台，並展示各種設計領域之間的協同效應。DX 設計館備有展覽空間、活動空間及零售專區，讓設計師從中獲得實踐經驗。作為香港設計中心和設計業界的工作站，將積極推廣時裝和其他不同設計的項目和活動。通過精心設計的區域包括前館、快閃館、展覽廳、體驗館、設計博物館、別館、展台、滙館、物料館以及時尚焦點，我們期望打造DX設計館成為香港的創意樞紐。 DX 設計館由市區重建局負責興建，並由香港特別行政區政府的文創產業發展處負責策略制定、協調和監督，指導 DX 設計館各項舉措以符合行業需求和期望。

關於香港設計中心（www.hkdesigncentre.org）

香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略夥伴，我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢，從設計中創造價值。為了實現目標，我們：



培養設計的創意文化

為各方持份者提供拓展商機的平台，釋放設計潛能

推動各個設計領域的卓越發展

關於文創產業發展處 (www.ccidahk.gov.hk)

文創產業發展處於2024 年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。



免責聲明：香港特別行政區政府僅為香港設計中心多個活動／項目提供資助，除此之外並無參與該等資助活動／項目。在本刊物及相關資料／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。



