ESG Xchange 2025 – 匯聚全球永續發展與創新領袖

立即登記免費入場 : https://esgxchangehk.com/register香港 - 2025年4月23日 - 世界綠色組織（WGO）將於 2025 年 5 月 6 至 7 日在香港會議展覽中心 5G 展館舉行ESG Xchange 2025 :ESG氣候行動國際峰會。 這場國際旗艦峰會將匯聚來自 ESG、氣候金融、可持續發展和科技創新領域的 2,500 多位全球領袖及業界精英，共同探討全球永續發展新趨勢。
聚焦碳中和 推動跨界合作
今年峰會以「永續性、ESG與碳中和」為主題，獲聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會（UNESCAP）、香港交易所（HKEX）、香港金融發展局（FSDC）、證券及期貨事務監察委員會（SFC）、聯合國環境規劃署金融倡議（UNEP FI）、數碼港等機構支持。為期兩天的活動將透過專題論壇、展覽及商務對接，促進政商學界對話，推動實質性氣候行動方案。
峰會的主要亮點
1. 全球 ESG 標準前瞻：主舞台和展館舞台將邀請來自 ISSB、TNFD、SBTi、CDP、GRI、MSCI等權威機構以及全球企業高管和政策顧問，討論 ESG 監管趨勢、披露標準和戰略前瞻。
2. 政策焦點研討會：ISSB、CBAM、碳定價、綠色供應鏈、海外擴張等關鍵議題。
3. 科技永續方案展區：展示 30 多家本地和國際科創企業，涵蓋碳中和、ESG 數據、智慧城市、人工智能、房地產科技等領域與綠色供應鏈解決方案。
3. 科技永續方案展區：展示 30 多家本地和國際科創企業，涵蓋碳中和、ESG 數據、智慧城市、人工智能、房地產科技等領域與綠色供應鏈解決方案。
4. 出海與商機對接平台：設專屬商務洽談區，連結 歐洲、中東、東南亞、澳洲 等海外市場，舉辦「企業出海」及「歐洲市場拓展」主題活動。
5. 青年氣候領導論壇及全球碳中和校園聯盟交流。
5. 青年氣候領導論壇及全球碳中和校園聯盟交流。
核心參會者資料
- 內地及香港企業領袖：匯聚20至30家內地頂尖企業及200多位來自香港各主要行業上市公司的代表
- 外交與國際代表團：歐盟駐香港和澳門辦事處負責人、澳洲、巴基斯坦、荷蘭總領事以及全球主要商會的代表出席策略及國際業務發展團隊
- 人工智能企業的參展商和演講者、全球投資者和永續發展專家資產管理者、ESG 投資者和可持續金融專業人士
- 學術界和氣候專注的大學聯盟 ((來自日本、馬來西亞、泰國和印尼頂尖大學的碳中和領導者，分享低碳轉型和校園永續發展策略的見解)
- 從事社會創新的非政府組織和青年倡導者
參與者將可與全球領袖進行深入討論，聆聽主題演講，並參加有關氣候風險、綠色金融標準和ESG數碼解決方案的工作坊。
參與改變未來
ESG Xchange 2025 不僅是一個峰會—更是一個充滿活力的平台，讓參與者進行交流、創造和轉型。無論您是商業領袖、政策制定者、投資者還是創業者，都可把握機會，與全球領袖共商永續新藍圖。世界綠色組織期望此次峰會將加速區域綠色轉型，為建構韌性未來注入動能。
日期：2025 年 5 月 6 至 7 日
時間 : 9時至6時
地點：香港會議展覽中心 5G 展館
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世界綠色組織
「世界綠色組織」是一個獨立、非牟利的嶄新環保團體，致力關注保育及與環境有關的民生和經濟議題，提供整合的三贏方案，推動綠色低碳社會。組織透過以科學為本的政策研究，深入完善的社區工作，與公眾分享研究成果，提出建議，旨在提升環境質素、改善市民生活、加強市民環保意識，並推動綠色經濟。同時，世界綠色組織就社會各階層，尤其是弱勢社群的生活需要，推出與環境相關的扶貧項目，回應因環境變化而引起的社會矛盾，創造綠色經濟機遇，落實可持續發展的願景。有關本會詳細資料，請瀏覽本會網站 http://www.thewgo.org/。