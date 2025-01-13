funstory.ai推出「沉浸式翻譯」一鍵翻譯多國語 榮獲Google Chrome 2024年度最佳擴充程式

台灣台北 - 2025年1月13日 - Google日前公布2024年度Chrome最佳擴充程式，由funstory.ai推出的「沉浸式翻譯」以其創新的多平台整合與AI翻譯技術脫穎而出。該工具不僅支援iOS、Android、macOS、Windows等平台，更相容Chrome、Safari、Edge、Firefox等主流瀏覽器，為用戶打造最貼近需求的翻譯體驗。



沉浸式翻譯能夠精準識別網頁主要內容區域，提供流暢的雙語對照翻譯，不須開啟過多網頁

沉浸式翻譯整合了DeepL、OpenAI、Claude、Gemini等頂尖AI翻譯引擎，突破傳統單一翻譯引擎的限制。用戶可依據不同場景需求，自由切換最適合的翻譯引擎，實現精準的翻譯成果。



該工具最大特色在於其智慧化的雙語對照功能，能精準識別網頁主要內容區域，同時保留原始版面，讓用戶在單一頁面即可對照原文與譯文。此外，其支援YouTube、Netflix、TED等超過100個國際影音平台，提供即時雙語字幕翻譯服務。



在文件處理方面，沉浸式翻譯支援包含Word、ePub 等9種文件檔案格式，同時更提供免費PDF翻譯服務，可以在保留原文件排版的情況下翻譯 PDF 文件。此外PDF PRO功能更可智能識別複雜排版，完整保留數學公式、表格與圖文混排，解決傳統翻譯工具的格式問題。



值得一提的是，該工具也為漫畫愛好者帶來福音，支援包括集英社、MANGA Plus在內的50多個國際漫畫網站。透過AI影像識別技術，能精準翻譯對話框內容，同時保持原有畫面完整性。



沉浸式翻譯不僅在商務領域提供專業支援，在教育方面更創造了嶄新的學習環境。透過即時雙語對照功能，讓語言學習與日常生活完美結合，為現代數位時代的跨語言溝通開創新局。

