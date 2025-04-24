G-DRAGON 2025 World Tour [Übermensch] IN MACAU, Presented by Galaxy Macau™ 6月重磅空降銀河綜藝館

暌違八年王者歸來！4月30日開票倒數

「澳門銀河™」呈献 G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN MACAU將於6月7至8日空降銀河綜藝館。

票價分為澳門幣2,399 / 1,999 / 1,799 / 1,499 / 1,299 / 1,099 / 899 元 *結算貨幣以購票平台為準

演出時間：

2025年6月7至8日

演出地點：

銀河綜藝館

門票價格及分類：

澳門幣2,399 / 1,999 / 1,799 / 1,499 / 1,299 / 1,099 / 899 元



*結算貨幣以購票平台為準

粉絲團優先購：





信息登記：



2025/4/23（星期三）15:00 ~ 2025/4/24（星期四）23:59



優先購日期：



2025/4/28（星期一）12:00 ~ 23:59

滙豐銀行卡優先購：

2025/4/29（星期二）10:00 ~ 2025/4/30（星期三）09:59

正式公售：

2025/4/30（星期三）12:00 起

購票途徑：

門票將在Cityline及銀河票務發售



銀河綜藝館能容納多達16,000位賓客，是上演頂級盛事的不二場地。

澳門特別行政區 - 2025年4月24日 - 一場亞洲流行文化音樂盛宴即將啟幕——「K-pop王者」G-DRAGON 2025世巡「Übermensch」澳門站將於6月7至8日空降澳門最大的室內綜藝館——銀河綜藝館，此次演出是其暌違八年的個人舞台回歸，屆時，G-DRAGON將在此引爆K-pop狂熱，接連歡唱兩天與FAM（G-DRAGON粉絲名）用音樂點燃整個夜晚！門票預售將於4月28日中午12時啟動，4月30日中午12時全面公售。本次澳門站演唱會由Galaxy Corporation、AEG Presents、TME live及CHESSMAN共同舉辦，由「澳門銀河™」呈獻及滙豐銀行、携程旅行及同城旅行提供贊助。G-DRAGON今年強勢回歸，2月推出第三張個人專輯《Übermensch》，同步宣告開啟世界巡迴演唱會，這一震撼消息無疑瞬間引爆了全世界FAM的期待，希望能在現場目睹K-pop王者的風采。此次世巡以高陽體育場的兩場火熱演出拉開序幕，澳門站將是繼東京和大阪、布拉干之後的第五站。作為澳門最大的室內綜藝館，銀河綜藝館能容納多達16,000位賓客，是上演頂級盛事的不二場地，自盛大開幕後，已吸引一系列國際級歌手舉行演唱會。頂尖音響設備及無視覺遮擋設計，為觀眾創造360度全方位視聽享受，高清播放技術更可把震撼盛事帶到綜藝館的每個角落。無論是熱愛他的音樂還是追逐他的舞台魅力，澳門站都將是一個千載難逢的機會。這場被譽為「年度最不可錯過的K-pop盛宴」，勢必掀起搶票熱潮！即刻鎖定4月28日中午12:00預售通道，見證王者的輝煌回歸！