GEAR Industries 衝出國際，創造歷史時刻 - 香港首代表於 IDEX 2025 國際防務展耀眼登場

全球最輕防彈板 HPS-4 榮膺 IDEX 2025 創新之旅殊榮，革命式物料引領安全領域新時代

GEAR Industries 衝出國際 — CEO 胡偉傑引領團隊不斷創新，於 IDEX 2025 創造輝煌時刻

GearXFiber 革命性防護裝備系列 - 重新定義國際防彈標準

香港 - 2025年3月7日 -— 香港物料創新科技公司，專門從事防衛設備和防護裝備的設計和製造。 主要透過運用獨家專利物料，從事創新研發，致力提高各行業的安全標準。專家團隊來自不同範疇，積極促進跨領域合作，推動防禦裝備的突破性革新與進步，就像機制中錯綜複雜的齒輪一樣，本著堅定不移的目標同步努力，向更安全、更有保障的未來邁進。於2025年2月17-21日亮相阿布扎比舉行的 IDEX 2025 國際防務展，成為歷史性首間獲邀參展的香港企業。在今年全球防務領域的頂級盛會上，更憑脫穎而出，被評選為 2025年 IDEX 創新之旅的20大創新產品之一。IDEX 是國防領域的全球領先盛會，是展示尖端防衛技術和促進國際防務實體之間合作的平台，吸引了來自世界各地的頂尖行業領袖、決策者和軍事人員。首次參展即獲殊榮，這個獎項不僅彰顯了的卓越技術實力，更標誌著香港企業在國際舞台上展現創新潛力的重要里程碑。自2019年成立以來，的專業團隊致力開發全球頂尖安全裝備，透過物料工程領域的突破性研究，打造滿足客戶特定需求的尖端防護方案。自主研發的革命性複合材料因卓越性能與應用靈活性備受推崇，產品線持續擴展，及對卓越品質的堅持，使其成為安保機構與執法單位所信賴的長期合作夥伴。GearXFiber 是由專家團隊研發的突破性複合物料，專為提升防護裝備和防禦設備的性能而設，達到國際水平最高標準，如 NIJ、GA、VPAM 和 STANAG，並獲得專利，成為理想的軍事應用技術。值得注意的是，它是目前市場上最輕的物料之一，提供卓越的定制靈活性。InvXble 代表了對技術進步的不懈追求，成為全球首個提供近 95%透明度的非玻璃物料，比一般防彈玻璃薄 50%，重量減輕達 40-70%。以顛覆性的物料科技重塑防護裝備產業，其超輕量級，不僅在 IDEX 2025 國際防務展中獲專業評審團認可，更是現今市場上最輕薄的防彈硬板。僅重500克、厚度6毫米，通過 VPAM PM 6 與 NIJ 0101.06 IIIA 級雙認證，並具備浮水特性與多重彈道防護能力。進階款則較同類產品減重33%，配備防彈背心能抵禦多發狙擊步槍射擊，樹立護甲性能新標竿。在特種戰術裝備領域，開發的配置四組10,000流明戰術光速燈，通過不規則閃爍頻率產生持久神經干擾，壓制敵方行動；而則採用多邊形防彈結構，配合 NIJ IV/GA6 最高防彈等級認證，可適應蹲射、跪射等各類戰術姿勢。至於針對隱蔽執法行動需求，推出最輕薄的，1.5公斤超輕量設計完美融入日常便裝，人體工學剪裁及技術實現穿戴零存在感的效果。利用本地資源與人才創建繁榮體系，將香港定位為全球創新科技中心，提供符合最高國際標準的裝備。產品經嚴格測試並獲國家認證，確保在實戰環境中展現卓越性能與可靠性。於未來，將深化與國際執法機構的合作網絡，通過客製化防護裝備，全方位支持執法機構行動，提供符合最高行業標準的解決方案，使其能夠在不斷變化的環境及挑戰下發揮最大效能。