HDBank 成功發行 1.18 億美元綠色債券用於環保項目

越南胡志明市 - 2025 年 1 月 7 日 - 胡志明市發展股份商業銀行（HDBank，股票代碼：HDB）成功發行總值 30 萬億越南盾 (約合 1.18 億美元) 的綠色債券，成為越南首家發行此類債券的私人銀行。





HDBank 分行客戶正在辦理業務。該私人銀行成功發行 30 萬億越南盾 (約 1.18 億美元) 綠色債券，用於資助環保項目並推動綠色經濟發展。— 圖片由 HDBank 提供

該批綠色債券旨在資助環境永續發展項目，同時推動綠色經濟發展，期限分別為兩年、三年和五年，並符合國際資本市場協會 (ICMA) 和貸款市場協會 (LMA) 的合規標準。



該債券迅速成為眾多頂尖機構投資者的焦點，在極短時間內即完成全額認購。



該綠色債券募集的資金將根據 HDBank 所制定的《永續金融框架》標準，用於支持相關項目，致力推進環境保護和綠色經濟的長遠發展。



早在此次發行之前，HDBank 就已率先成為越南首批依據 ICMA 和 LMA 標準，公開發布《永續續金融框架》的銀行之一。



該框架由國際金融公司 (IFC，世界銀行成員) 協助開發，並獲得穆迪 (Moody's) 的「極佳」評級。



HDBank 總裁 Phạm Quoc Thanh 表示：「《永續金融框架》和綠色債券的推出，充分彰顯了本行對永續發展的堅定承諾。」



他另提到：「此一舉措推動了綠色增長，並為減排項目籌集長期資金，助力政府於 2050 年實現碳中和目標。」



此外，HDBank 還是越南首批建立環境與社會風險管理系統的銀行之一，致力推動綠色信貸與永續金融發展。



多年來，HDBank 憑藉氣候金融和性別平等的創新舉措，贏得了亞洲開發銀行 (ADB)、德國投資與發展公司 (DEG) 以及法國開發金融機構 Proparco 的高度認可。



該銀行也是越南首家成立 ESG (環境、社會與治理) 委員會以統籌永續發展工作的銀行。



2024 年，HDBank 發佈了一份關於越南永續發展的報告。



同年，該銀行連續第五年榮膺胡志明市證券交易所 (HoSE) 越南永續發展指數 (VNSI) 前 20 強。





