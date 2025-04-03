HGC環電強化國際業務領導架構 譚君驥及Ravindran Mahalingam分別擔任專精職務

戰略性調整提升HGC環電國際業務表現，促進更緊密合作，實現業務全球化香港 - 2025年4月3日 - HGC環球全域電訊(「HGC環電」或「集團」)，香港及國際電訊營辦商及全方位ICT方案供應商，今天宣佈優化其國際業務的領導架構，譚君驥（Cliff）和Ravindran Mahalingam分別擔任專精職務，以推動集團的國際業務增長。是次策略性舉措突顯HGC環電致力於強化其國際業務，以確保其在瞬息萬變的行業環境中保持靈活性及領導地位。
在優化架構下，HGC環電國際業務及環球數據業務策略高級副總裁譚君驥將進一步拓闊職責範圍，除制訂並執行數據業務策略外，還負責管理國際營運商業務、OTT串流業務及國際企業業務，同時管理整體國際業務營運；HGC環電國際業務及數碼基礎設施高級副總裁Ravindran Mahalingam則專注於區域內業務拓展及基礎設施投資，同時管理語音通訊營運商及雲端通訊業務和移動身份驗證業務。
HGC環電行政總裁郭詠邦表示：「在人工智能、雲端及國際數碼基礎設施市場需求不斷進化的推動下，我們的國際業務迎來振奮人心的新篇章。我們堅守三大理念：1) 致力為客戶提供不僅僅是單純的網絡連接，更是一套全面的解決方案；2) 建設及持續維護基礎設施；3) 秉持與合作夥伴及客戶共享資源、通力合作的營運信念。是次優化領導層架構鞏固我們的業務重心，以及優化資源投放和履行承諾的能力。我僅邀請與我們已建立深厚關係的夥伴，以及我們的領導團隊，共同見證我們的成就，攜手邁向充滿希望的未來。」
譚君驥在HGC環電的國際業務部擔任重要領導職位逾20年，並於電訊領域累積達30年的豐富專業資歷。在擴展的職責範圍下，他將負責帶領國際數據業務，加速推動營運商與國際企業業務的增長。譚君驥將持續鞏固HGC環電作為OTT串流業務供應商、雲端/軟體即服務（SaaS）企業及數碼媒體平台首選合作夥伴的領導地位，為全球客戶提供最先進的解決方案，同時加強企業服務以支援企業採用人工智能及進行數碼轉型，精準對應市場需求。
HGC環電國際業務及環球數據業務策略高級副總裁譚君驥表示：「HGC環電的國際業務在創新領域一直保持領先優勢，我非常期待能貢獻更多使集團持續成功。憑藉我在國際業務領域的深厚理解、豐富經驗和專業知識，我們的團隊將繼續為客戶提供以人工智能驅動的數碼解決方案。我將攜手HGC環電的資深夥伴Ravindran 及優秀的團隊，進一步鞏固HGC環電作為值得全球合作夥伴信賴的地位。」
Ravindran Mahalingam在電訊領域深耕33年，其中長達23年服務於HGC環電。Ravindran在制定集團策略性國際業務計劃及推動其發展方面一直擔當著重要角色。在新職責範圍下，Ravindran將專注於拓展業務及積極探索HGC環電在數碼基礎設施領域的投資機會，當中包括海底電纜、數據中心互聯集群等項目，致力建立戰略夥伴關係，從而增強HGC環電的國際佈局並提升其服務能力。
HGC環電國際業務及數碼基礎設施高級副總裁Ravindran Mahalingam表示：「HGC環電秉持『共享網絡』理念及於全球投資的承諾，致力拓展數碼基礎設施領域。隨著市場對高速及穩定連網的需求持續增長，我們將不繼探索並投資於創新解決方案以支持全球數字經濟發展，同時加快集團的國際擴張步伐，進一步鞏固HGC環電對推動全球互連互接及創新的承諾。」
此次領導架構優化將進一步強化HGC環電的營運商協作。HGC環電環球營運商管理及營運商業務高級副總裁黎維揚（Paul）擁有26年電訊行業資歷，其中逾20年服務於HGC環電。黎維揚在國際營運商業務的深厚專業知識，以及與全球超過400間營運商建立的緊密合作關係，一直是推動HGC環電業務增長的關鍵。他成功推動菲律賓國內數碼基礎建設項目，充分展現其在更廣泛的領域中迎接挑戰的能力與準備。
HGC環電環球營運商管理及營運商業務高級副總裁黎維揚表示：「我們一直致力為合作夥伴提供敏捷靈活的解決方案以滿足其需求，是HGC環電國際營運商業務的驅動力。我期待與Cliff及Ravindran緊密合作，加速國際營運商業務的增長，並深化與世界各地夥伴的協作關係。」
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環球全域電訊有限公司簡介
環球全域電訊有限公司（HGC 環電）是香港及國際電訊營辦商及 ICT 方案供應商，於香港及 國際市場擁有廣闊的網絡覆蓋及基礎設施，提供各種不同服務，除了提供電訊網絡基礎設施予 其他營辦商外，亦是企業及住宅用戶的服務供應商。HGC 環電設 20個海外辦事處，並有同事 駐守全球 33 個城市。HGC 環電為本地、海外、企業、中小企及大眾市場提供全面的電訊服務、 數據中心服務、資訊科技方案及寬頻服務。HGC 環電擁有及營運覆蓋廣泛的光纖網絡，與中 國內地頂級電訊商開通了五條跨境分流路由，更與過百間世界級的國際電訊網絡營辦商互連。本公司致力增強現有基礎設施，發展最新技術，並開發基礎設施服務和方案。HGC 環電 於 2019 年完成收購高端數碼科技及 IT 基礎架構解決方案供應商高威電信，進一步促進 HGC 環電集團轉型成為 ICT 解決方案供應商。HGC 環電是 I Squared Capital 的投資組合公司。I Squared Capital 是獨立的環球基建投資管理基金，主要於北美、歐洲、拉丁美洲以及亞洲等地區進行能源、公共設施、運輸業、基礎設施、數字基礎設施和環境基礎設施等投資。
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